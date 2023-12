Lėk lėk, bitele…

Esam tikri sveikuoliai. O kad būtume dar sveikesni, ir šiaurys mūsų neįveiktų, vieną lapkričio popietę Birštono lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vaikai, mokytojos ir svečiai iš darželio „Giliukas“ priešmokyklinės grupės susirinko pakalbėti apie biteles ir jų darbus.

Juk yra žinoma, kad bitės per vasarą prineša daug medaus. O kas valgo medų, tam nebaisūs jokie vėjai ir šalčiai, nes medus yra vaistas ir vitaminas nuo visų ligų. O sužinoti ir pamatyti tikrai buvo ką: vaikai sužinojo, kad bitelės labai greitos, rūpestingos, protingos, darbščios… Informacinių technologijų pagalba visi nukeliavome į bičių avilį. O ten tai jau tikri stebuklai vyksta: kokia jų daugybė, kaip gražiai jos sutaria ir pasidalina darbus. Ne veltui yra sakoma: darbšti, kaip bitelė (apie darbštų žmogų). Per dieną bitės dirba po dešimt valandų, ir per savo gyvenimą viena bitė gali surinkti tik iki aštuonių gramų medaus. Popietės metu buvo išsiaiškinta, kad bitės žiemą nemiega, ir tai buvo naujiena daugumai. Žiemos metu, atšalus orams, joms tik sulėtėja kraujo apytaka, tai vadinama anabijozės būsena. Žiemą bitelės rūpinasi viena kita, šildosi visos draugiškai ir laukia pavasario. O kokia gi šventė be dainų. Muzikos vadovė R. Frenzelienė išmokė vaikus dainelę apie biteles. Dalyvių laukė dovanos. Kokios gali būti dovanos nuo bitučių? Aišku, medutis. O bitučių medaus mums dovanojo bitininkas Albinas Grigonis. Indelius medui supilti parūpino „Wilaros“ parduotuvės savininkas ir direktorius Gediminas Olsevičius. Labai esame dėkingi šiems šventės rėmėjams. Siunčiame jiems daug vaikiškų šypsenų ir nuoširdžus padėkos žodžius AČIŪ AČIŪ…

MEDUS yra: M – meilė, E – energija, D – drąsa, U – užsispyrimas, S – sveikata.

B Z Z Z…

Birutė Leonavičiūtė

Vyresnioji mokytoja