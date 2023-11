Vinco Mykolaičio-Putino metų baigiamajame renginyje įteikta Mato Šalčiaus premija

Minint iškilaus Prienų krašto žmogaus, vieno žymiausių XX a. rašytojų Vinco Mykolaičio-Putino 130-ąsias gimimo metines, 2023-ieji metai Prienų rajono savivaldybėje paskelbti V. Mykolaičio-Putino metais. Šia proga visus metus Prienų krašte suorganizuota apie 60 renginių, skirtų šios išskirtinės asmenybės atminimui, o lapkričio 8 d. įvyko ir baigiamasis V. Mykolaičio-Putino metų renginys.

Puoselėjant V. Mykolaičio-Putino atminimą, Prienų krašte vyko teminės literatūrinės popietės, diktantų rašymas, knygų pristatymai, filmų peržiūros, seminarai, parodos, įvairių konkursų metu skambėjo poeto eilės, buvo organizuojami kiti užsiėmimai. V. Mykolaičio-Putino neeilinė asmenybė prisiminta ir Prienų krašto šventės metu – šventinėje konferencijoje romano „EMMI: Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo moterys“ autorei Aldonai Ruseckaitei įteikta Prienų rajono savivaldybės įsteigta V. Mykolaičio-Putino literatūros premija. Tądien A. Ruseckaitė taikliai pastebėjo, jog V. Mykolaitis-Putinas visą gyvenimą prisiminė artimuosius, pagelbėjo giminėms materialiai, žinojo, kaip jie gyvena, niekada neatsiskyrė ir nuo gimtosios žemės, tėviškės, rašė prisiminimus apie Pilotiškių kaimą, namus, tėvus, vaikystę, ankstyvąją jaunystę…

Prienų krašte, Pilotiškių kaime, iki šiol yra išlikusi ir rašytojo tėviškė bei, kaip jis pats kadaise rašė, ištikimas, nebylus V. Mykolaičio-Putino jaunystės svajonių patikėtinis, poeto tėviškės kalnelis, anais laikais vadintas Krušakalniu, o šiandien geriau žinomas Aušrakalnio vardu. Šioje ypatingoje vietoje šiemet vyko daug renginių, ją lankė moksleiviai, pėsčiųjų žygių, renginių dalyviai…

V. Mykolaitis-Putinas buvo vienas žymiausių XX amžiaus lietuvių literatūros klasikų, palikęs lietuvių literatūros istorijoje 13 savo kūrybos tomų: poezijos, romanų, dramų, eilėraščių rinkinių. Visgi nelengvas laikmetis, kuriame gyveno V. Mykolaitis-Putinas, lėmė, jog apie jo asmenybę daugiau sužinome tik po jo mirties.

Kaip taikliai renginio metu pastebėjo renginio vedėja Ligita Gediminienė, Prienų rajonas – tai aukšto skrydžio žmonių kraštas, saugantis turtingą kultūrinį palikimą, gausus iškiliomis asmenybėmis.

Dar viena iš jų – tai žymus Lietuvos visuomenės veikėjas, žurnalistas, keliautojas idealistas ir, kaip renginio metu sakė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, nepelnytai primiršta asmenybė – Matas Šalčius.

Dar besimokydamas gimnazijoje Matas Šalčius užsiėmė žurnalistine veikla, per gyvenimą išleido gausybę mokslo populiarinimo, publicistikos darbų, kelionių reportažų knygų, iš kurių svarbiausiu darbu tapo šešių tomų knyga „Svečiuose pas 40 tautų“. Joje aprašyti beveik visų M. Šalčiaus kelionių įspūdžiai, o už ją M. Šalčius buvo apdovanotas Spaudos fondo premija.

Nuo 2017 m. Prienų rajono savivaldybė įsteigė Mato Šalčiaus premiją, kuri skiriama už pasaulio pažinimo skatinimą, brandžius bei išsamius spaudos, radijo, fotografijos, televizijos interneto žiniasklaidos autorinius darbus kelionių tematika. Šiemet Prienų rajono savivaldybės kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga organizuojamam konkursui buvo pasiūlyti keturi kandidatai. Komisijos sprendimu, už M. Šalčiaus idėjų puoselėjimą ir tęstinumą, fotoalbumus „Asmenybė, prilygstanti kalnui“, „Ekspedicija „Lai Vėjus 2021“, autorinių darbų kelionių tematika viešinimą ir pristatymą įvairiose parodose bei susitikimuose premija įteikta keliautojui, fotografui Raimondui Puišiui.

R. Puišys jau 15 metų turi meno kūrėjo statusą, jis taip pat yra Lietuvos fotomenininkų sąjungos ir Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Keliautojas ir fotografas yra surengęs per 100 autorinių parodų, iš tarptautinių parodų parsivežęs ne vieną apdovanojimą.

R. Puišys savo parodose lankytojus supažindina su Lietuvos ir kitų, kartais mums ne taip gerai pažįstamų kraštų, gamta, žmonėmis ir kultūra. Iš 17 savo gyvenimo ekspedicijų jis taip pat grįžo ne tuščiomis – jų metu kūrėjas ne tik fotoaparatu užfiksavo kelionių akimirkas, bet ir įamžino jas atskiruose istorijas ir nuotykius pasakojančiuose albumuose: „Aukštumos. Žemumos“, „Asmenybė prilygstanti kalnui“, „Vorkuta 67-oji paralelė“, Ekspedicija „Lai Vėjus 2021“.

Meilė gamtai ir žmonėms, siekis ateičiai išsaugoti nykstančių paminklų atminimą – visa tai Raimondą skatina fiksuoti gamtos, žmogaus būsenas, jo aplinką. Autorius fotografijos naujais rakursais žvelgia į įvairiausius mūsų dvasinio ir socialinio gyvenimo aspektus, akcentuoja žmonijos kultūrinio paveldo svarbą.

Be viso to, R. Puišys šeimininkauja kaimo turizmo sodyboje „Šaltupis“, kurioje yra įkurtas fotografijos technikos muziejus ir fotografijos galerija, organizuojami mėgėjų teatrų ir bardų festivaliai. „Šaltupio“ šeimininko R. Puišio iniciatyva 2022 m. čia taip pat reabilitacijai buvo priimti sužeisti ukrainiečių kariai, Lietuvoje gydęsi ne tik kūno, bet ir sielos žaizdas.

Tiesa, dėkodamas už įvertinimą, pats R. Puišys teigė, jog viską, ką jis daro: dirba, keliauja, fotografuoja, daro ne dėl apdovanojimų, o paprasčiausia dėl to, kad tai jam labai patinka…

Prienų rajono savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui, Žurnalistų sąjungos primininkui Dainiui Radzevičiui bei „Gyvenimo“ redaktorei Ramutei Šimukauskaitei nugalėtojui įteikus M. Šalčiaus konkurso apdovanojimą, R. Puišį taip pat pasveikino Seimo nario Andriaus Palionio padėjėja Valė Petkevičienė, Lietuvos alpinistų senjorų grupės narė Gražina Mikušauskaitė, įvertinimu kartu džiaugėsi Išlaužo seniūnijos atstovai, artimieji ir kt.

Po iškilmingos ceremonijos šventinį vakarą ir kartu V. Mykolaičio-Putino metus vainikavo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro šokio spektaklis pagal V. Mykolaičio-Putino romaną (Libreto autorė – Birutė Mar).

