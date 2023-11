Prienų rajono savivaldybės mero pusryčiuose aptarti nauji projektai, svarbiausi numatomi darbai rajone

Lapkričio 7 dieną Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas Prienų krašto verslininkus sukvietė į tradicinius mero pusryčius. Jų metu savivaldybės vadovai pristatė naujojo investicinio laikotarpio projektus, aptarė svarbiausius numatomus darbus ir kitas rajono aktualijas, atsakė į verslo atstovų keliamus klausimus.

Anot mero, naujuoju investiciniu laikotarpiu savivaldybė nemažą dėmesį skirs geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtrai, kuriai numatomos lėšos sieks 7 mln. eurų, taip pat nemažų investicijų per įvairias programas sulauks švietimo sritis. Įgyvendinant Tūkstantmečio mokyklų programą, planuojama „Žiburio“ gimnazijai priklausančio dirbtuvių pastato rekonstrukcija, kurią užbaigus čia įsikurs moderni laboratorija, skirta viso rajono moksleiviams. Iš kitų šaltinių gaunamų lėšų bus atlikta „Ąžuolo“ progimnazijos vidaus renovacija, lėšos taip pat pasieks ir „Revuonos“ pagrindinę mokyklą bei Veiverių Tomo Žilinsko gimnaziją.

Prienuose numatoma ir sveikatos bei socialinių paslaugų plėtra. Čia planuojama įrengti Psichinės sveikatos centrą, o Prienų PSPC teikiamos paslaugos iš Pušyno gatvės bus perkeltos į Revuonos gatvę (gyventojų vadinamą Vaikų polikliniką), mero teigimu, savivaldybė ir toliau sieks papildyti socialinių būstų fondą.

Susitikimo metu Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė atkreipė dėmesį ir į smulkesnius projektus. Tarp jų: pavėžėjimo paslauga neįgaliesiems, išorinės reklamos, prekybos ir paslaugų teikimo viešose vietose leidimų išdavimo skaitmenizavimas bei Kauno ir Prienų rajonų savivaldybių kapinių skaitmenizavimas.

Verslo atstovams teiraujantis dėl kurortinės zonos idėjos vystymo, A. Vaicekauskas atkreipė dėmesį, jog savivaldybė neatsisako kurortinės teritorijos statuso idėjos. Siekiant šio tikslo, yra atlikta ir studija, kurioje numatoma, kokius kriterijus reikia įgyvendinti, norint tapti kurortine vietove. Ir viena iš kliūčių, pasak mero, yra per Prienus einantis magistralinis kelias. Nepaisant to, tarp savivaldybės vadovų įvardintų numatomų darbų galima pastebėti, jog turizmo vystymui planuojama skirti nemažai dėmesio: ir toliau bus bandoma įgyvendinti sumanymą sujungti vientisu taku Greimų tiltą ir Paukščių stebėjimo aikštelę, esančią prie Bagrėno kalno, bus tvarkomi šaltiniai, lankymui pritaikoma Prienų istorinė dalis, Balbieriškio dvaro parkas, kuriami kiti pažintiniai maršrutai.

Diskutuojant apie kurortinės vietovės idėją, verslininkai pastebėjo, jog, siekiant šio tikslo, būtina parengti kuo platesnio masto studiją, kurioje būtų aiškiai sudėliota ilgalaikiai planai ir perspektyvos, galinčios į miestą pritraukti investicijas, kurios tikslingai prisidėtų prie kurortinės teritorijos statuso įgyvendinimo. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į neišnaudotą Nemuno potencialą. Pasak verslininko Arvydo Stašaičio, visų pirma, būtina sutvarkyti į Nemuną patenkančių nuotekų problemą bei pagaliau pasiryžti įgyvendinti seniai siūlytą kempingo idėją. Visgi, mero teigimu, tikėtina, jog kempingas Prienuose vis dėlto atsiras, nes vienas iš kurortinės teritorijos reikalavimų – turėti kempingą arba viešbutį, tačiau, pasak mero, tai turėtų būti ne savivaldybės, o verslo atstovų iniciatyva.

Paklaustas, kokie numatyti ar pradėti projektai Pociūnų aerodrome ir kokios turizmo vystymo priemonės numatytos parengtoje studijoje šioje teritorijoje, A. Vaicekauskas teigė, jog studijos dėl turizmo vystymo nėra, o dėl teisminių ginčų Pociūnuose nenumatyti jokie projektai. „Mes pamažu ten tvarkomės savo turtą <…>. Judame į priekį, nes manome, kad Pociūnai labai svarbūs. Jei pati bendruomenė susitaikys, dirbs kartu, tai mes irgi pasiruošę prisijungti, padėti, investuoti į bazę, nes tokia, kokia yra dabar, ji negali būti, ją reikia tobulinti ir puoselėti. Tada Pociūnai vėl skambėtų, kaip anksčiau, kad tai yra geriausia vieta sklandytojams, parašiutininkams ir akrobatams“, – sakė A. Vaicekauskas.

Susitikimo metu meras taip pat džiaugėsi Prienuose prasidėjusiomis daugiabučių namų statybomis, todėl savivaldybė pradeda naujų sklypų formavimą, o meras ir toliau skatina verslo atstovus pagalvoti apie viešbučio idėjos vystymą, nes, kaip sakė A. Vaicekauskas, pirmieji dažniausiai laimi. Tiesa, lyg ir buvo atgijusi viltis, jog „Revuonos“ viešbutis bus prikeltas naujam gyvenimui, tačiau verslo atstovams domintis, kokia šiandien yra situacija su „Revuonos“ viešbučiu, paaiškėjo, jog kol kas konkrečių žinių nėra.

Verslui labai svarbi infrastruktūra, patogus susisiekimas, todėl kelio Kaunas–Prienai–Alytus rekonstrukcija aktuali ne tik gyventojams, bet ir verslo atstovams. Susitikimo metu vicemerė Jūratė Zailskienė pranešė, jog žemių pirkimo procedūros baigtos. Tačiau, anot jos, didesnių darbų galima tikėtis vėliau nei planuota, nes finansų tiesiog nėra. Pasak J. Zailskienės, pavyzdys, kad finansai tvarkomi nelabai teisingai – neseniai atnaujinta kelio Prienai–Marijampolė danga, kai tuo tarpu remonto kur kas labiau reikėjo kituose keliuose.

Beje, pasak mero, iš smulkiojo verslo surinktų pajamų dėka savivaldybė gali skirti lėšų papildomiems darbams, kurių didžioji dalis skiriama kelių tvarkymui. Kaip sakė A. Vaicekauskas, metai iš metų Kelių direkcija Prienų rajonui skiria 1,8 mln. eurų, kurių paskutiniu metu savivaldybei, turinčiai apie 1000 km žvyrkelių, nebeužtenka, todėl savivaldybė iš savo biudžeto kelių remontui papildomai skiria daugiau nei 1,2 mln eurų. O patiems verslo atstovams teiraujantis dėl kelių remonto planų vienose ar kitose gatvėse, A. Vaicekauskas ir J. Zailskienė, priminė apie tai, kaip sudaroma tvarkomų kelių tvarka.

Susitikimui einant į pabaigą, Prienų turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Ieva Šalčiuvienė verslo atstovams priminė apie galimybę tapti „Prieniečio kortelės“ nuolaidų teikėjais, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės vadovė Lina Dužinskienė paskatino verslo atstovus dalyvauti konkurse „Sukurta Prienų krašte“, o Marijampolės profesinio rengimo centro atstovai pristatė nepilnamečių užimtumo programą.

Rimantė Jančauskaitė