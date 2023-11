Darbo rinka keičiasi: į ką atkreipti dėmesį, renkantis ateities profesiją?

Minint Europos įgūdžių metus, spalio 26 dieną Prienuose surengta rajoninė konferencija „Ateities įgūdžių tendencijos jaunimui“, kurios tikslas – padėti moksleiviams išsigryninti, kokie įgūdžiai yra ir bus reikalingi besikeičiančioje darbo rinkoje ir kaip juos galima tobulinti dar mokyklos suole.

Anot renginio organizatorių, Prienų švietimo pagalbos tarnybos specialisčių Indros Kandrotienės ir Daivos Staniulytės, šiandien gyvename besikeičiančiame, inovacijų pilname pasaulyje, kuriame nuolat tenka mokytis ir tobulėti. Prognozuojama, jog iki 2025 metų daugiau nei 50 proc. darbuotojų turės persikvalifikuoti, nes žmonės dirbs tolygiai su automatizuotomis mašinomis, kurios atliks paprastus, mechaninius darbus. O tai reiškia, kad nuolatinis įgūdžių bagažo pildymas gali tapti viena pagrindinių priemonių, įtvirtinant žmogiškąjį pranašumą prieš automatizuotus mechanizmus. Taigi, pasak Indros Kandrotienės ir Daivos Staniulytės, ateityje klausinėjimas, ieškojimas kitų kelių, kai vienas kelias atrodo „kažkoks netoks“, turėtų tapti savaime suprantamu dalyku kiekvienam kritiškai mąstančiam profesionalui.

Svarstant, kokią profesiją pasirinkti ateityje, svarbu atsižvelgti ir į tai, kas vyksta darbo rinkoje šiuo metu. Užimtumo tarnybos spalio 1 d. duomenimis, Lietuvoje nedarbo rodikliai didėja, o jaunimas iki 29 m. sudaro 20,7 proc. arba 30,8 tūkstančio visų registruotų bedarbių.

Visgi, nepaisant to, jog Prienų rajone jaunimo nedarbas yra vienas mažiausių (4,4 proc.), anot Užimtumo tarnybos Prienų skyriaus informavimo-karjeros konsultantės Simonos Stanionienės, laisvų darbo vietų koncentracija vis tiek išlieka didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse registruota beveik pusė visų laisvų darbo vietų.

Kaip pastebi Užimtumo tarnybos Prienų skyriaus informavimo-karjeros konsultantė, daugiausia laisvų darbo vietų registruojama kvalifikuotam darbui, o nekvalifikuotų darbuotojų dabartinėje situacijoje ir, tikėtina, ateityje reikės vis mažiau. Ir nors bendras dirbančiųjų skaičius Lietuvoje mažėja, prognozuojama, kad specialistų gretos tik augs. „Sveikatos specialistų, psichologų ir inžinierių Lietuvai trūksta jau dabar, o ateityje šių profesijų paklausa taip pat nemažės“, – sako Simona Stanionienė.

VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus vadovas Andrius Veršinskas pastebi, jog dalies tų darbų, kurie buvo iki šiol ir užimdavo gana nemažą darbo rinkos dalį, tiesiog nebeliks, tačiau vietoj jų jau dabar atsiranda naujos darbo vietos, kurių iki šiol buvo labai mažai. Anot A. Veršinsko, dėl bendros automatizacijos ir bendros lokalios ekonomikos pokyčių darbo vietų skaičius vienareikšmiškai augs duomenų, dirbtinio intelekto ir debesijos srityse, kitaip tariant, dar labiau augs IT sferos specialistų poreikis, skaitmeniniame amžiuje ir toliau išliks paklausūs skaitmeninio turinio marketingo specialistai, o bet koks inžinerinės krypties pasirinkimas jau bus geras sprendimas. Nenorintiems rinktis tiksliųjų mokslų ir toliau bus reikalingi specialistai pardavimo, žmogiškųjų išteklių srityse.

Tiesa, A. Veršinskas pastebi tendenciją, jog vis mažiau abiturientų renkasi tas sritis, kurios ateityje bus paklausiausios. Pavyzdžiui, 2018 m. inžinerines studijas rinkosi 15,8 proc. abiturientų, o 2022 m. šis skaičius sumažėjo kone pusiau ir sudarė tik 8,4 proc. Tuo tarpu socialinius mokslus 2018 m. rinkosi 15,4 proc., o 2022 m. – 18,21 proc. „Tai reiškia, kad dėl tų darbo vietų, kurių ir taip bus mažiau, „kovos“ didesnis žmonių skaičius, o, pavyzdžiui, inžinerijos specialistai turės galimybę rinktis“, – ateities darbo rinkos tendencijas komentavo A. Veršinskas.

Beje, VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus vadovo teigimu, jau dabar inžinerijos specialistų paklausa pasiūlą viršija penkis kartus, o pradedantysis inžinierius, tikėtina, kitąmet uždirbs daugiau nei bendras Lietuvos darbo rinkos vidurkis.

Svarstantiems, kur stoti pabaigus mokyklą ir kokią profesiją pasirinkti, A. Veršinskas akcentuoja, jog fizika, matematika ir IT – tai geros karjeros pagrindas, o studijos kolegijoje ar universitete šiandieninėje situacijoje yra ne tik pageidautinos, bet ir būtinos, norint turėti gerą darbą bei uždirbti konkurencingą atlyginimą. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus vadovo teigimu, ateities profesionalui taip pat bus būtini problemų sprendimo, savęs valdymo ir aktyvaus mokymosi, mokėjimo dirbti su žmonėmis bei technologijų naudojimo ir jų vystymo įgūdžiai.

Tačiau įgyti reikiamų įgūdžių galima ne tik mokykloje, universitete, bet ir savanorystėje, nes, kaip konferencijos metu sakė savanorių centro „A.C. Patria“ vadovė Edita Koliataitė, savanorystė – tai ne tik neformalus mokymasis, bet ir įrankis ugdyti asmenines savybes bei profesinius įgūdžius, o savanoriška veikla kuo toliau, tuo labiau pasaulyje pripažįstama, kaip darbinė patirtis.

Apie tai, kur semtis įgūdžių rajone, kalbėjo ir Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Roberta Revuckienė, kuri moksleiviams pristatė Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos programą bei priminė apie galimybę dalyvauti savanorystės programoje Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.

Konferencijos metu mokiniai taip pat turėjo galimybę dalyvauti KTU elektronikos studentų organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse bei karjeros specialisčių parengtuose iššūkiuose, Lietuvos Moksleivių sąjungos narys Lukas Rudėnas pristatė sąjungos veiklas, savo patirtimi su bendraamžiais dalijosi Birštono gimnazijos moksleivė Urtė Lakavičiūtė, kuri papasakojo apie savo patirtį „SEB“ banko ambasadorių programoje bei KTU inžinerijos studentai Laura ir Nojus, atsakę moksleiviams į rūpimus klausimus apie inžinerijos studijas.

Gausiai susirinkusius ir organizatorių lūkesčius pranokusius moksleivius sveikino Prienų Švietimo pagalbos tarnybos vadovė Danguolė Damijonaitytė, Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas bei vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė.

Rimantė Jančauskaitė