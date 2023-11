„Mirtis žydams!“ XXI amžiuje

Keleivinis Rusijos oro kompanijos „Red Wings“ (liet. raudonieji sparnai) lėktuvas iš Izraelio Tel Avivo Ben Guriono oro uosto į Rusijos Dagestano regiono sostinę Machačkalą išskrido vėlyvesnę sekmadienio popietę. Skrydis baigėsi apie pusę aštuonių vakaro vietos laiku.

Tuo metu prie Machačkalos oro uosto vyko aršiai nusiteikusių vietinių žmonių mitingas su Palestinos vėliavomis. Jie protestavo prieš žydų valstybės veiksmus Gazos sektoriuje, be to, laukė iš Izraelio atskrendančio lėktuvo. Socialiniuose tinkluose būta pranešimų, esą keleiviniu orlaiviu skrenda izraeliečiai bei šios valstybės pilietybės neturintys žydai, kurių tikslas – Dagestane pasislėpti nuo karo veiksmų.

Iš pradžių oro uosto prieigose susirinkusi minia stabdė iš teritorijos išvažiuojančius automobilius. Gaivalas reikalavo parodyti keleivių tapatybės dokumentus – esą, ar jie nėra žydai. Vėliau šis žydų paieškos metodas jiems pasirodė ilgas ir nelabai racionalus. Todėl minia išvartė oro uosto saugos užtvaras, niokojo infrastruktūrą, kol išsiveržė į oro stoties peroną prie ten stovinčių orlaivių.

Čia vėl ieškota žydų bei izraeliečių. Net lėktuvų varikliuose. Tik po kelių valandų į Machačkalos oro uostą atvyko Rusijos gvardijos (faktinai vidaus kariuomenės) specialieji daliniai, kurie ėmė stumti į riaušininkus panašius protestuotojus iš oro uosto, kuris vėl pradės veikti tik kažkada lapkričio pradžioje, teritorijos.

Lygia greta kitame Dagestano mieste – Chasavjurte – miesto centre įniršusi minia žydų ieškojo vietos viešbutyje. Riaušių policijos čia nebuvo. Atvirkščiai: valdžios pareigūnai miniai siūlė išrinkti kelis atstovus, kurie viešbutyje patys patikrintų (!) beigi įsitikintų, kad jokių žydų-pabėgėlių miesto centre nėra.

Trečias incidentas tą patį vakarą įvyko kitoje Rusijos respublikoje – Kabardos Balkarijos sostinėje Nalčike, kur vietos musulmonų-palestiniečių simpatikai be ilgų uvertiūrų tiesiog įsiveržė į statomo žydų centro statybvietę, ją padegė ir ant pastato karkaso aerozolio dažais paliko palinkėjimus „Mirtis žydams!“.

Po nakties iš sekmadienio į pirmadienį į gydymo įstaigas su sužalojimais pateko kelios dešimtys žmonių – protestuotojų ir policijos pareigūnų. Daugiausia, ką sau leido oficialioji Rusijos žiniasklaida – užuominų kupinus trumpus pranešimus apie tai, esą Dagestane vyko vietos gyventojų protestai „prieš Izraelio ir Palestinos konfliktą“. Izraelio žiniasklaida, remdamasi šalies užsienio reikalų ministerija, pranešė, kad iš Tel Avivo į Machačkalą atskridusiame lėktuve iš tikrųjų buvo 15 Izraelio piliečių ir šalies pilietybės neturinčių žydų. Pirmadienį tikinta, kad jie visi saugūs. Pabrėžta, kad tarp reiso keleivių buvo šeimos su mažamečiais vaikais, kurie buvo gydomi Izraelio klinikose. Šios šalies TV laidose dalyvavę analitikai, pilietinių organizacijų atstovai formulavo aiškią poziciją: nepaisant žydų valstybės šiuo metu paskelbto karo teroristinei grupei „Hamas“, Izraelis yra pati saugiausia žydams vieta pasaulyje, todėl Rusijos žydams derėtų imti galvoti apie naują repatriacijos į istorinę tėvynę bangą.

Federalinė ir vietos Rusijos valdžia kategoriškai atmetė pretenzijas dėl to, kad šie išpuoliai yra antisemitiniai. Nepaisant pareigūnų-izraeliečių tikinimų, kad šie įspėjo lėktuvo keleivius, esą pasiekę tikslą jie nesulauks palinkėjimo „Sveiki atvykę“. Atvirkščiai – jų gali laukti riaušės ir priešiškumas.

Dagestano gubernatorius ta proga nesugalvojo nieko geriau, nei dėl incidento apkaltinti Ukrainos, kurią Maskva karine jėga užpuolė praėjusiųjų metų vasario 24 d., žvalgybą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas dėl to pasitarti susikvietė vadinamųjų „jėgos struktūrų“ vadovus ir pats net 11 minučių komentavo įvykius Šiaurės Kaukaze. Užuominomis apkaltindamas dėl jų JAV.

Rusijos Šiaurės Kaukazo regionai – emocijų ir socialinės atskirties pritvinkusi žibalo lempa, kuri gali bet kada sprogti, ir ne tik dėl antisemitinės priežasties. Juose dar tebegyvena daugiausia keli tūkstančiai vietos žydų-kalniečių. Negirdėjau dabar sakant, kad jiems čia gresia kokios „Baltramiejaus naktys“.

Tačiau faktas: Rusijos pradėtas karas Ukrainoje įkaitino skurdžiuose regionuose tebegyvenančius žmones, pažadino gyvulišką gaivalą, kurio net totalitarinis Putino režimas negali sulaikyti. Jau nekalbant apie kontrolę.

