Tiesiogiai parduodamas pienas turi būti saugus

Sumažėjus pieno supirkimo kainoms, ne vienas šalies ūkininkų vis dažniau pagalvoja apie pieno pardavimą tiesiogiai vartotojui. Svarstant, kaip skatinti smulkiuosius ūkininkus plėtoti savo veiklą, jiems leidžiama prekiauti nepasterizuotu, žaliu karvių pienu, tačiau privaloma laikytis saugos ir kokybės reikalavimų, keliamų pieno ar jo produktų gamybai.

Ūkininkai, kurie nori parduoti nepasterizuotą pieną tiesiogiai vartotojams, turi neužmiršti, kad pienas – greit gendantis produktas, jame yra palanki terpė daugintis mikroorganizmams. Nesant reikiamų temperatūros režimų gamybos, transportavimo, laikymo ar pardavimų metu, pienas gali tapti susirgimų priežastimi. Be to, jo tinkamumo vartoti terminas labai trumpas – 24 valandos, o laikymo sąlygos turi būti iki +6° C. Labai svarbu ir pateikti vartotojui informaciją: „žalias pienas“, „vartoti tik virintą“. Pienas ir jo gaminiai nėra tie produktai, kurie gali būti gaminami, transportuojami, laikomi ir parduodami nesilaikant visų nustatytų reikalavimų. Todėl ūkininkams būtina įsigyti tam pritaikytą transporto priemonę su nekintančios temperatūros palaikymo (termoizoliuotą) talpa, kuri turi turėti čiaupą. Pieno pardavėjai privalo griežtai laikytis melžimo higienos reikalavimų ir laikymo sąlygų gabendami ir parduodami žalią pieną. Pieno pardavimo metu jo temperatūra negali būti aukštesnė kaip 6 ° C

ES reikalavimai numato, kad už gaminamos produkcijos saugą ir kokybę atsako pats gamintojas. Jei gamintojas neveda apskaitos, neatlieka būtiniausių tyrimų, atsiradus ligos protrūkiui jis negalės įrodyti savo nekaltumo ir privalės atsakyti už padarytą žalą vartotojų sveikatai. Dėl tinkamumo vartoti terminų laikymosi, kaip ir dėl kitų pieno ar jo produktų kokybės rodiklių atitikimo, atsakomybė taip pat tenka gamintojui.

Ūkininkai gali konkuruoti rinkoje tik pateikdami aukštos kokybės produktus, pasižyminčius puikiomis skoninėmis savybėmis, estetine išvaizda. Šiandien vartotojas pageidauja ne tik gražiai įpakuotų, skanių pieno produktų, bet ir sveikų produktų.

Užsikariauti savo pirkėją ūkininkai gali tik teikdami saugią ir kokybišką produkciją. Todėl būtina nuolat atlikti pieno laboratorinius tyrimus mikrobiologinei ir cheminei kontrolei įvertinti.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba rekomenduoja prekiauti iš anksto ūkiuose sufasuotu pienu. Be abejonės, gamintojas turės išlaidų dėl išpilstymo bei ženklinimo procedūrų ir pakavimo taros įsigijimo, tačiau būtų daugiau garantijų dėl pieno kokybės ir saugos. Sufasuoto pieno pardavimas apsaugo nuo falsifikavimo atvejų bei pirkėjų pretenzijų dėl pieno kokybės. Pilstant į žmonių atsineštą galimai nešvarią tarą, konfliktų atveju būtų sunku įrodyti pieno užteršimo ar kitokio kokybės pabloginimo priežastis. Pakavimo medžiagos turi būti pasirinktos taip, kad jas atidarius būtų pastebimi pakuočių pažeidimai.

Prienų rajone ir Birštono savivaldybėje turime keletą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus departamente registruotų pieno ūkių, sėkmingai tiekiančių pieną tiesiogiai vartotojams.

Parengė: VMVT Alytaus departamento vyriausioji veterinarijos gydytoja inspektorė

Reda Gundorinienė