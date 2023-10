Susitikimas su Jurga Tumasonyte ir Virginija Cibarauske

Spalio 12 d. Jiezno gimnazijos mokiniai buvo pakviesti į susitikimą su rašytojomis Jurga Tumasonyte ir Virginija Cibarauske. Tai – jaunimui kuriančios autorės.

Autorės skaitė savo kūrinių ištraukas, diskutavo apie tai, kaip pasikeitė jaunuomenės gyvenimas per pastaruosius 20 metų. „Anksčiau mes turėjome tik laidinius telefonus, kiek vėliau mygtukinius. Dabar jau yra išmanūs. Informacija ranka pasiekiama, tik reikia mokėti ją susirasti. Bet juk internetas visagalis, tereikia parašyti keletą žodžių ir tu jau turi atsakymą. Pasikeitė tikriausiai ir mąstymas, veiklos, bendravimas. Pasikeitė viskas…“, – sakė rašytojos. Abi autorės, kalbėdamos apie knygas, skaitymo svarbą, pritarė, kad knygos yra labai svarbios ne tik dėl laisvalaikio leidimo, bet ir dėl minčių dėstymo, gebėjimo komunikuoti. Literatūros kritikė Virginija Cibarauskė sakė: „Knygos mums padeda rišliau kalbėti, praturtina žodyną. O iškalba labai svarbi ne tik kasdieniniame gyvenime, bet ir profesinėje sferoje“.

Rašytojos susitikimo metu kalbėjo ir apie uždavinius literatūrai – kokie buvo keliami anksčiau ir dabar. Noriai dalinosi savo įžvalgomis ir patarimais, kaip geriau pasiruošti lietuvių kalbos egzaminams, kaip mokytis rašyti. Drąsino moksleivius: „Nebijokite suklysti, juk mes visi klystame ir mokomės. Nepavyks vieną kartą, tai būtinai pavyks kitą. Nesibaiminkite dėl egzaminų, tiesiog pademonstruokite savo įgytas žinias. Žinoma, jeigu jau visiškai nesimokėte, tai per naktį to padaryti nepavyks“. Jurga Tumasonytė atviravo: „Aš nuo mažens turėjau potraukį knygoms, žinojau, kad būsiu rašytoja. Mažus tekstus rašiau nuo pradinių klasių. Tačiau net ir aš jaudinausi, jaučiau spaudimą iš aplinkinių. Juk privalu, pabaigus dvylika klasių, stoti į universitetą, vėliau turėti gerai apmokamą darbą. Čia taikomi standartai tikriausiai visiems. Dabar, kai pagalvoju, kad taip stresavau, ima juokas. Egzaminai praėjo, studijas baigiau, dirbu mylimą darbą. Viskas praeina. Tad ir jums linkiu labiau pasitikėti savimi ir kryptingai siekti savo užsibrėžtų tikslų“.

Renginiai organizuoti įgyvendinant projektą „Gurmanų restoranas: Dienos pietūs“ Šviežia knyga“. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, remia Prienų rajono savivaldybė.