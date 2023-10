Prienų rajone pagamintas tautinio paveldo mėsos gaminys įvertintas aukso medaliu

Spalio 6-8 dienomis Kauno „Žalgirio“ arenoje vyko kasmetinė paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2023“. Tūkstančiai lankytojų iš visos Lietuvos joje galėjo įsigyti išimtinai tik Lietuvoje pagamintus produktus ir gaminius. Net 255 vietiniai gamintojai siūlė plataus asortimento prekes: maistą ir gėrimus, kosmetiką, buitinę chemiją, aprangą ir aksesuarus, idėjas būstui ir interjerui. Tęsiant ilgametę tradiciją, ir šiemet organizuotas geriausių, parodoje pristatomų gaminių konkursas. Komisijos nariai konkurse dalyvauti užregistruotus gaminius vertino pagal kokybės, inovatyvumo, draugiškumo aplinkai, tvarumo ir kitus kriterijus.

Jubiliejinėje, 15-toje, Lietuvos gamintojus ir jų produktus, kūrėjus ir paslaugų teikėjus pristačiusioje parodoje „Rinkis prekę lietuvišką 2023“, ekspertų komisijos sprendimu, parodos aukso medaliais buvo įvertinti 44 Lietuvoje sukurti ir pagaminti produktai, dar 3 medaliai skirti vartotojų išrinktiems mylimiausiems gaminiams.

Maisto ir gėrimų kategorijoje aukso medalį pelnė ir Prienų rajone, Liepaloto kaime, veikiančioje UAB „Miglūnas“ pagamintas tautinio paveldo mėsos gaminys – šaltai rūkyta kryžinė. Apdovanojimų ceremonijoje aukso medalis įteiktas bendrovės direktorei Astai Gluoksnienei.

Šis apdovanojimas Astai itin brangus ne tik dėl pripažinimo, bet ir dėl pasiteisinusios nemasinės tautinio paveldo mėsos produktų gamybos. Nedidelėje įmonėje rankiniu būdu, laikantis senųjų mėsos ruošimo ilgesniam vartojimui būdų, jau kelerius metus perdirbama Lietuvoje užauginta mėsa, kuri realizuojama tiesiogiai, mugėse, jos galima užsisakyti ir internetu. Šalto rūkymo dešros, šoninė, nugarinės išpjovos, filė, nugarinė su lašiniais, sprandinė, rūkyti ir sūdyti lašiniai, kuriems paskaninti naudojami elementariausi prieskoniai – česnakas, pipirai ir druska, taip išsaugant kokybines gaminių savybes ir sudėtį.

Aukso medaliu įvertinta, tautinio paveldo sertifikatą turinti šalto rūkymo kryžinė – lašiniai su kumpiu – yra vienas iš trijų šiųmetėje parodoje taip aukštai įvertintų Lietuvos gamintojų mėsos gaminių. A.Gluoksnienė patvirtina, kad iš lietuviškos kiaulienos pagaminti, pirkėjų taip vertinami lašinukai pirmiausia dingsta nuo prekystalio – mėsytė

tokia trapi, kad tirpsta burnoje. Jų paruošimo procesas trunka apie 2–3 savaites, mėsa sūdoma, brandinama, rūkinama alksnio malkomis kelias paras taip, kaip darydavo šeimininkės kaime. Šalto rūkymo kryžinė gali būti laikoma nuo 0 iki +15°C temperatūros sąlygomis. A.Gluoksnienė pasakoja, kad UAB „Miglūnas“ produkcija parodoje prekiauja dar tik antrus metus, tačiau pirkėjų susidomėjimas ja buvo itin didelis – prie prekystalių teko spėriai suktis, kviestis pagalbininkų, kad spėtų aptarnauti eilėje laukiančius pirkėjus, per tris dienas išpardavė visus atsivežtus gaminius. Nemažai žmonių atėjo specialiai įsigyti aukso medaliu apdovanotos kryžinės, jai populiarumu mažai nusileido malta, šalto rūkymo dešra „Kaimietukė“, kurios gamyboje taipogi nenaudojami nei stabilizatoriai, nei rišikliai ar dažikliai. Anot pašnekovės, kai kurie į parodą atskubėję žmonės pasakojo, kad „Miglūno“ produkcijos pirko pernai, jos skonis priminė tėvų namuose valgytą, todėl ir šiemet nutarė susirasti šį gamintoją. Nenuostabu, kad žmonės deda tiek pastangų, kad įsigytų kokybiškų, nuo seno ant lietuvio stalo buvusių maisto produktų. A.Gluoksnienės teigimu, kiaulių, užaugintų lietuviškam kaime su natūraliais pašarais, mėsos skonis yra visiškai kitoks, nei augintų su įvairiais priedais. Tokia mėsa geriau brandinasi, lengviau susikramto, skiriasi netgi spalva. „Labai gaila, kad mūsų žemės ūkis taip nusirito žemyn, kad kiaulių augintojų beliko vienas kitas. Mums perdirbimui ceche reikalingos iki 300 kg užaugintos kiaulės, todėl jų mėsa nėra pigi ir išbrangina žaliavą,“ – kalbėjo Asta Gluoksnienė. Pasak jos, siekiant prekybai pateikti kokybišką produkciją, yra itin svarbu turėti sutartis su patikimais augintojais ir tiekėjais, visgi, apgailestauja bendrovės direktorė, jų gretos kasmet mąžta. Juk paprasčiau yra įsivežti lenkišką kiaulieną ar ispaniškus lašinius.

Nedidelė mėsos perdirbimo įmonė yra šeimos verslas, samdoma tik viena darbuotoja. Ceche pagaminta produkcija prekiaujama mugėse, parduotuvėse Kėdainiuose ir Kaune, ji siunčiama į prekybos vietas Jungtinėje Karalystėje. Nuolatiniai pirkėjai mėgsta užsisakyti produktus elektroninėje parduotuvėje, o daugiausia mėsos gaminių išparduodama per Veiverių seniūnijoje įkurtą kooperatyvą „100 procentų“. Šeimos įsigytas autobusėlis važinėja po miestus ir miestelius, prekiaudamas ne tik UAB „Miglūnas“ mėsos gaminiais, bet ir pienu, natūralaus raugo rugine duona, pyragu. „Bendradarbiaujame su ūkininkais, kitais gamintojais, reklamuojame vieni kitų produkciją, siekiame didesnio žinomumo,“ – teigė Asta Gluoksnienė, kuri rūpinasi ne tik žaliavos paieška, užsakymais, bet ir realizacija, pirkėjų poreikių tyrimu.

Apdovanojimas, pelnytas parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“, besidomintiems UAB „Miglūnas“ produkcija neleidžia abejoti jos kokybe, bendrovė jau gavo naujų užsakymų užsienio rinkoms. Tai paskata ir vietos pirkėjams nesidairyti į pramoniniu būdu pagamintus gaminius, o likti ištikimiems tautinio paveldo lietuviškai produkcijai.

Po to, kai įsigijo UAB „Miglūnas“, Astai Gluoksnienei prireikė penkerių metų, kad išvystytų mėsos perdirbimo verslą, ištaisytų pirmtakų klaidas, esamas receptūras pritaikytų pirkėjų skoniui ir užsitarnautų pasitikėjimą. Gautas apdovanojimas įpareigoja išlaikyti gaminių kokybę, visgi, kaip pastebi pašnekovė, dalies visuomenės perkamoji galia krenta, ir žmonės mažiau perka rūkytų natūralios mėsos gaminių. Ypač miestelių gyventojai, gaudami mažas pensijas ar minimalius atlyginimus, vis dažniau teiraujasi, ar bus prekiaujama pigesniais perdirbtos mėsos gaminiais – paštetu, šaltiena, „šlapia“ dešra. Tai Astą Gluoksnienę liūdina, nes žmonės dėl nedidelių pajamų negali rinktis kokybiškų, sveikatai palankesnių produktų. Dėl šios priežasties bendrovė atsisakė sumanymo gaminti ir tiekti rinkai brangius jautienos produktus.

Dalė Lazauskienė