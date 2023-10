Kraštietei – garbingas apdovanojimas

Mūsų kraštietė Žaneta Raulinaitytė-Griškevičienė pelnė prestižinį apdovanojimą grožio specialistų pasaulio čempionate Paryžiuje „OMC Hairworld 2023“. Sveikiname!

Rugsėjo 9-11 d. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro mokytojų komanda su Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija dalyvavo prestižiniame pasaulio čempionate Paryžiuje. Džiugu, kad konkurso rungtyje „Gatvės kirpimas ir stilius“ prizą iškovojo iš Veiverių kilusi Žaneta Griškevičienė.

– Esate gimusi Veiveriuose. Ar pirmieji būsimos profesijos ženklai pasirodė dar vaikystėje?

– Meniškos sielos buvau nuo mažų dienų. Jau 5–6-erių metukų darydavau sau šukuosenas: taip suveldavau plaukus, kad jų iššukuoti buvo neįmanoma! Aišku, juos

nukirpdavo, o aš labai liūdėdavau… Mėgdavau rengtis taip, kaip man patinka. Vilkdavau pažeme kojas, kad nepatogūs sandalai kuo greičiau suplyštų (šypsosi…). Kai bebaigiant Veiverių vidurinę mokyklą mokytoja manęs klausdavo, kuo noriu būti, atsakymas buvo vienas: „ būsiu kirpėja“.

Gal ir gimiau tuo žmogumi, kuriuo esu. Turiu dvi specialybes: baigiau Švento Ignaco Lolojos kolegijoje Mados dizainą ir Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre – plataus profilio kirpėjos specialybę.

– Esate mokytoja Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre ir dirbate Kaune, grožio salone „Adore“. Ar sunkus buvo kelias kopiant karjeros laiptais?

– Norėjau būti pati sau graži. O kirpti plaukus pradėjau būdama penkiolikos… Tobulėjimas ir nuolatinis mokymasis – labai įvairiaspalvis ir įdomus procesas. Dalyvavau atvirame Pabaltijo šalių grožio specialistų čempionate, kur iškovojau ketvirtą vietą priaugintų plaukų kategorijoje, taip pat Europos grožio specialistų čempionate Dubline, pernai pasaulio čempionate Paryžiuje „OMC Hairworld 2022“ šukuosenų kategorijoje atiteko vienuolikta vieta.

– Šiemet pakilote jau į ketvirtą vietą. Šaunu. Papasakokite apie patį konkursą. Kas nustebino? Kokia vyravo atmosfera?

– Esu kirpėjų ir grožio asociacijos narė, todėl galėjau dalyvauti šiame konkurse, kuris

vyksta kasmet. Dalyvavo per 50 šalių atstovų. Vyko įvairios rungtys: vakarinės, vestuvinės, fantastinės šukuosenos, dieniniai sušukavimai, dažymai ir kt.

Man buvo netikėta, kad šiemet dalyvavo Rusija. Tačiau jie man skyrė daug balų. Kaip vyksta konkursas? Visi pasiruošia darbo vietas ir stojasi ant kilimo. Kai duodamas startas, turi nubėgti prie veidrodžio ir nukirpti bei sušukuoti manekeną per 35 minutes. Konkurso metu vyravo rami, draugiška atmosfera.

– Kiek stilistų pasirodė jūsų rungtyje? Kokia buvo užduotis?

– Kiekvienoje rungtyje dalyvavo apie 30–40 žmonių. Užduotis – naujumas. tikslumas, švara. Dirbome ant manekeno galvų (padarytas makiažas, paspalvinti plaukai). Turėjau nukirpti ir sušukuoti taip, kad būtų įdomu, nauja, gražu ir teisėjai atkreiptų dėmesį. Tai svarbiausia.

– Rungtyje „Gatvės kirpimas ir stilius“ laimėjote prizinę 4 vietą. Ar ilgai truko pasiruošimas konkursui?

– Aktyviai dirbome kelis mėnesius. Čia kaip ir sporte: su Robertu Sakalausku treniravomės, kad viską atliktume gražiai, profesionaliai ir greitai – per 35 minutes. Tokiai mažai šaliai kaip Lietuva – tai labai aukštas laimėjimas. Prasiskverbti į dešimtuką pakankamai sunku.

– Malonu, kad esate įvertinta. Ar gavote padėkų iš Lietuvos institucijų?

– Pasveikino ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė, padėką įteikė LR Seimo narė Orinta Leiputė, taip pat organizavusi ekskursiją Seime. Spalio 17 dieną susitiksime su Kauno meru Visvaldu Matijošaičiu. Esame dėkingi už dėmesį ir įvertinimą.

– Kokios mados tendencijos kasdieniniame gyvenime?

– Laisvumas, lengvas bangavimas, paprastumas. Madingi kirpčiukai. Jaunimas plaukus dažosi ryškiai, nori neoninių spalvų. Brandesnio amžiaus moteriai – žemiškos, pastelinės spalvos (auksas, varis). Madinga tai, kas žmogui tinka.

– …Ir baigiant pokalbį grįžkime į jūsų vaikystės miestelį – Veiverius. Ar lankotės jame? Kaip keičiasi Veiveriai?

– Nuolatos lankausi. Ten gyvena mano mama. Malonu, kad į Kauną atvažiuoja kirptis mokytojai iš mano buvusios Veiverių mokyklos. Miestelis prižiūrėtas, išpuoselėta aplinka, gražiai sutvarkytas parkas, gražėja mokykla. Smagu.

– Ačiū už malonų pokalbį. Linkime jums kūrybinės sėkmės ir daug prizų ateities čempionatuose!

Veronika Pečkienė