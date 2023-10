Įdomi ir turininga kelionė

Paskutinę rugsėjo dieną Prienų rajono – Birštono diabeto klubas „Versmė“ buriantis ir vienijantis cukriniu diabetu sergančiuosius bei jų šeimos narius, drauge su Birštono NVO atstovais kartu vyko į pažintinę išvyką.

Šį kartą buvo nuspręsta keliauti po Suvalkiją. Pakeliui pirmas sustojimas buvo Kauno rajono Zapyškio miestelyje, kur aplankėme prie pat Nemuno stovinčią senąją Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią. Edukatorė Audra pateikė įdomių faktų bei supažindino su miestelio ir seniausios gotikinės bažnyčios geografiniais ir istoriniais faktais. Bažnyčia labai nukentėjo nuo karų, o taip pat nuo šalia tekančio Nemuno potvynių.

Šiuo metu bažnytėlė neatlieka maldos namų funkcijų, nors tuščia nestovi: čia vyksta parodos ir edukacijos, koncertai. Vieną kartą per metus, per Jonines, čia yra aukojamos šv. Mišios.

Kitas įdomus objektas buvo netoli Plokščių esantis Vaiguvos kaimas, kuriame teka upelis -gatvė. Pasirodo, Vaiguvos upelio-gatvės ilgis yra apie 200 metrų. Pagal upelį įširikiavusios kelios sodybos, kurias galima pasiekti tik važiuojant upeliu arba šaligatviu einant pėsčiomis ar važiuojant dviračiu. Jokio kito privažiavimo į šitos gatvės gyventojų kiemus nėra. Reikia pasakyti, kad gatvė labai gražiai ir išradingai sutvarkyta, daug įvairių meno dirbinių, gėlynų kompozicijų, kiemus ir namus šeimininkai papuošia išradingai.

Kelionės maršrutas toliau vedė į Zyplių dvarą. Gidė supažindino su dvaro pastatymo ir jo gyvavimo istorija, jo savininkais bei jau šiais laikais atrasta galimybe jį prikelti ir paversti lankomu kultūros objektu. Galėjome aplankyti parodų erdves, pamatyti ponų ir tarnų gyvenamas patalpas, pasivaikščioti po Zyplių dvaro ansamblį, kuris apsuptas vieno didžiausių parkų Lietuvoje.

Suplanuotas kelionės maršrutas buvo kompleksinis, tad užsukome į Suvalkiečio sodybą. Čia mūsų laukė skanus, per naktį pečiuje keptas bulvių plokštainis su vištiena, prie kurio puikiai derėjo spirgučių padažas, grietinė ir net specialiai virta obuolienė.

Sočiais pietumis viešnagė nesibaigė. Puikią edukacinę pamoką vedė šios sodybos šeimininkė. Pasidžiaugėme XIX a. pabaigos etnografine, autentiška Suvalkiečio sodyba, edukacinėje ekskursijoje pajutome, kaip yra svarbu išlaikyti ir puoselėti savo lietuviškas šaknis ir gerbti tradicijas. Šeimininkė aprodė visas sodybos patalpas, paaiškino jų paskirtį, pasakojo daug smagių istorijų, vis pabrėždama suvalkiečių supratingumą, mokėjimą prisitaikyti prie įvairių gyvenimiškų situacijų, išradingumą.

Po istorinių ir kultūrinių edukacijų šioje kelionėje skatinome ir fizinį aktyvumą. Mokslinėje literatūroje nurodoma (Lohman ir kt., 2008), kad fizinis aktyvumas – vienas svarbiausių veiksnių, stiprinančių žmogaus sveikatą, mažinančių riziką susirgti daugeliu lėtinių ligų (cukriniu diabetu, širdies ir kraujagyslių ligomis), arba siekti išlaikyti geresnę sveikatą. Tad aplankėme ir lipome į Seredžiaus piliakalnį (vadinamas Palemono kalnu). Taip pat pakeliui aplankyta ir Panemunės pilis bei kitos gamtos vaizdingosios vietos.

Besimėgaujant grynu oru, gamta, lankantis istorinėse vietose, vidutiniškai kelionės metu kiekvienas nužingsniavome apie 7–9 tūkstančius žingsnių. Papildomi žingsniai yra papildoma nauda širdies ir kraujagyslių sistemai bei psichologinei sveikatai. Sveikata yra svarbi atskirų asmenų ir visuomenės gerovei, o sveiki gyventojai yra ir šalies ekonomikos produktyvumo bei gerovės prielaida.

Prienų rajono-Birštono diabeto klubo

„Versmė“ informacija