Ar Prienams reikalingas Jaunimo centras?

Šiuo metu Prienuose veikia Jaunimo erdvė „Prienas“. Savo puslapyje „Prienas“ skelbiasi, kad tai – erdvė, skirta 14–29 metų amžiaus jaunimui. Tačiau veiklos joje, kaip ir kitose kultūrinėse vietose, kuriose bandoma pritraukti jaunimą, yra labiausiai orientuotos į mokyklinio amžiaus jaunimą.

Buvęs Prienų Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Mindaugas Rukas teigia, jog taip yra dėl to, kad Prienai neturi nei profesinių, nei aukštųjų mokyklų. Tad Prienų jaunimas iš esmės ir yra tik mokyklinio amžiaus. M. Rukas taip pat kelia klausimą: „Ar tokiam sąlyginai nedideliam miestui (Prienam) reikia Jaunimo centro?“ Kartu pats į jį ir atsako: „Mano nuomone – reikėtų. Bet šalia turi būti aišku ir kas jo veiklą finansuos, iš kur bus skiriamos lėšos, kas tuo užsiims ir prisiims atsakomybę?“ Tad, anot M. Ruko, į klausimą, ar Prienams reikia Jaunimo centro, ar užtenka Jaunimo erdvės, nėra vieno tiesioginio atsakymo.

Tačiau kuo skiriasi Jaunimo erdvė nuo Jaunimo centro? Jaunimo erdvei užtenka veikti 3 dienas per savaitę bei turėti vos vieną darbuotoją, dirbantį puse etato. O štai Jaunimo centras turėtų dirbti bent jau 4 dienas per savaite ir turėti bent du darbuotojus, dirbančius su jaunimu. Daugelyje veikiančių Jaunimo centrų jaunimas yra laukiamas visas darbo dienas, kai kuriais atvejais –net ir savaitgaliais. Taip pat Jaunimo erdvė dažniausiai tėra viena patalpa, kuri, daugeliu atvejų, yra per maža atliepti jaunimo poreikiams. Tuo tarpu Jaunimo centras veikia kaip savarankiškas struktūrinis vienetas.

Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyresnioji patarėja Gintarė Stankevičienė kelia klausimą: „Kaip manot, ar užtenka vieno žmogaus, įdarbinto puse etato, norint, kad Jaunimo erdvėje turėtų galimybę lankytis visas Prienų jaunimas? Matyt, kad ne.“ G. Stankevičienė taip pat priduria, kad Prienams tikrai reikalingas Jaunimo centras ir teigia, kad jie (Jaunimo reikalų agentūra) visada pasisako už Jaunimo centro įsteigimą. Patarėja įsitikinusi, kad ir Jaunimo centras, ir Jaunimo erdvė turi atliepti jaunimo poreikius.

Tačiau, kas atlieps vyresnio amžiaus jaunimo poreikius? G. Stankevičienė tvirtina: „Jaunimo centrai ir erdvės yra atviri jaunuoliams nuo 14 iki 29 metų amžiaus, tačiau visoje Lietuvoje vyrauja tendencija, kad į atvirųjų Jaunimo centrų veiklas įsitraukia 14–22 metų amžiaus jaunimas. Ir tas iššūkis, kas įtrauks vyresnio amžiaus jaunimą į veiklas, yra visoje Lietuvoje.“ Anot G. Stankevičienės, pagrindinė to priežastis – su amžiumi besikeičiantys jaunimo poreikiai. Moteris priduria, kad tai nėra Jaunimo centro ar Jaunimo erdvės atsakomybė: „Tai – visos savivaldybės rūpestis ir atsakymo turėtų būti ieškoma kartu.“

Šiai minčiai pritaria ir Prienų Jaunimo reikalų koordinatorė Roberta Revuckienė: „Manau,

kad kiekviena savivaldybė turėtų mėginti įtraukti savo jaunimą, nes geriau jį pažįsta.“ Tačiau ji kol kas nemato sprendimo būdų, kaip vyresnio amžiaus jaunimą įtraukti į aktyvesnes veiklas.

R. Revuckienė taip pat teigia, kad Prienams reikia Jaunimo centro: „Dabar turime Jaunimo erdvę, kuri yra labai mažytė ir nepatraukli, ten renkasi labai mažai jaunų žmonių. Tikrai galvojame apie Jaunimo centrą, mums jo trūksta.“ R. Revuckienės nuomone, turint Jaunimo centrą, būtų paprasčiau suburti įvairesnio amžiaus jaunimą bei ir atokesnėse rajono vietose gyvenančius jaunuolius.

Juo labiau, kad tokių pavyzdžių yra. Jaunimo centrai veikia ir tokiuose nedideliuose miestuose, kaip Lentvaris, Kretinga, Rietavas.

Tadas Kalvaitis