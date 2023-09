Tarp draugų ir bičiulių – ir darbai einasi sklandžiau, ir daina skambesnė…

Auksinis, gyvenimo prasmės pripildytas ruduo, bet ne rudeniškos nuotaikos sklandė rugsėjo 20 dieną Prienų KLC vykusiame Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų filialo ataskaitiniame susirinkime.

Ilgametė filialo pirmininkė Irena Karsokaitė padėkojo susirinkusiems nariams, atvykusiems svečiams, pakvietė pabendrauti, pasidalinti džiaugsmais, rūpesčiais ir ateities planais.

Metinėje veiklos ataskaitoje pirmininkė I.Karsokaitė išreiškė dėkingumą Savivaldybei dėl prieš trejus metus silpnaregiams suteiktų erdvių ir patogių patalpų buvusio „Saulutės“ darželio pastate – jose vyksta kasdieniniai susirinkimai ir susitikimai, teikiamos įvairios paslaugos.

Iki 2023 metų Prienų filialas vykdė socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Nuo šių metų neįgaliesiems teikiamos akredituotos paslaugos, didinant regėjimo neįgaliųjų savarankiškumą, sprendžiant dėl negalios kylančias problemas, ugdant, palaikant, atkuriant savarankiško gyvenimo įgūdžius.

Šiuo metu filialas buria 62 narius, 17-ka iš jų yra darbingo amžiaus (dirba 7 nariai), dauguma narių yra vyresnio amžiaus, turi didelių specialiųjų poreikių, gyvena kaimo vietovėse, tačiau, anot filialo pirmininkės, ne atskirtyje. Organizacijos nariai aplanko bendro likimo bičiulius, pasveikina jubiliejų progomis, teikia reikiamą informaciją, padeda užpildyti įvairius dokumentus, apsilankyti viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose.

Per pastaruosius metus organizacija pasipildė keturiais naujais nariais.

I.Karsokaitė pasidžiaugė aktyviu organizacijos Tarybos narių darbu, galimybėmis išpildyti būtinuosius regėjimo negalios žmonių poreikius, aprūpinti juos techninės pagalbos priemonėmis, glaudžiu bendradarbiavimu su Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistėmis, drauge organizuota švietėjiška, sveikatinančia, protus mankštinančia veikla.

Kūrybiškai dirba rankdarbių būrelio narės, kurios gamina įvairius dirbinius, juos eksponuoja įvairiose šventėse ir renginiuose, rengia parodas. Jų rankų darbo žaislais papuoštomis eglutėmis, velykinėmis kompozicijomis buvo galima pasigėrėti Savivaldybės administracijos pastate, Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčioje, kitose viešosiose erdvėse. Šiuo metu būreliui vadovauja Laima Laukaitienė.

Pakviesti Prienų socialinių paslaugų centro, filialo nariai prisijungė prie projekto ir dalyvauja grupiniuose psichologiniuose užsiėmimuose.

Neslopsta filialo narių susidomėjimas knygų skaitymu, veikia knygos mylėtojų klubas „Gyvenimo spalvos“, kuriame, naudojant CD ir Daisy grotuvus, klausomasi įgarsintų knygų, vyksta jų aptarimai.

I.Karsokaitės teigimu, vis populiaresnė tampa virtualioji aklųjų biblioteka ELVIS, iš kurios galima atsisiųsti norimų knygų. LAB Kauno padalinio darbuotoja Skaidra knygas pristato į namus, kiekvieną mėnesį atvyksta į Prienų filialą. Susitikimuose klausomasi populiarių autorių knygų ištraukų, diskutuojama, dalyvaujama viktorinose.

Turiningas LASS Prienų filialo narių kultūrinis gyvenimas pilnas netikėtų patirčių: vaidybinio filmo su garsiniu vaizdavimu peržiūra; šokio spektaklio stebėjimas kitaip – per garsą, lytėjimą, oro vibracijas ir kvapą; dalyvavimas edukacinėje programoje pagal projektą „Menas sujungia širdis“; pažintinės ekskursijos, bendri projektai su Prienų kultūros ir laisvalaikio centru.

Nemažos dalies filialo narių laisvalaikį lydi saviveikla ir dainos. Prieš 15-ka metų susibūrę į meno mėgėjų kolektyvą „Puriena“, vadovaujami energingosios vadovės Onutės Matusevičiūtės, silpnaregiai su prisijungusiais dainingais bičiuliais dalyvauja Sakralinės muzikos, patriotinės dainos ir kituose festivaliuose, romansų vakare „Ilgesio dainos“, konkursuose (net pasirodė Aklųjų ir silpnaregių Eurovizijos perklausoje), koncertuoja rajono ir kitų savivaldybių globos namuose. Vokalinio ansamblio dainininkai – visad laukiami svečiai įvairiose šventėse, taip pat ir rengiamose Lenkijoje. LASS Respublikinio fondo lėšomis vykdomo projekto pavadinimas „Daina sujungia širdis“ labai taikliai apibūdina jausmus ir emocijas, kurias klausytojai išsineša iš ansamblio „Puriena“ koncertų.

Prienų rajono silpnaregiai yra Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos, kuri vienija per 500 narių, dalis. Ši gausi bendruomenė šią vasarą pirmąkart susibūrė į LASS organizuotą sąskrydį „Želvos“ poilsiavietėje. I.Karsokaitės teigimu, tai buvo puiki vieta įvairioms veikloms, diskusijoms, informacijos sklaidai, susitikimams su draugais, bendravimui. 15 filialo narių ir juos lydinčių asmenų ilsėjosi prie jūros, jų poilsį finansavo LASS poilsio rėmimo programa.

LASS Prienų filialo susibūrimai neįsivaizduojami be vokalinio ansamblio „Puriena“ pasirodymų, todėl jis susirinkusiesiems dovanojo rudens metui tinkančias nostalgiškas dainas, kurios, anot vadovės Onutės, skatina žmones glaustis vieniems prie kitų. LR Seimo nario Andriaus Palionio padėjėja Valė Petkevičienė politiko ir Juozo Palionio labdaros ir paramos fondo vardu Onutei Matusevičiūtei įteikė padėką, skirtą už meilę dainai, puoselėjamą jau 15 metų. Kita padėka apdovanota LASS Prienų filialui daugelį metų su didele atsakomybe vadovaujanti pirmininkė Irena Karsokaitė.

Filialo pirmininkė padėkojo visiems, kurie silpnaregius supranta, palaiko, prisideda prie jų veiklos, padeda įgyvendinti idėjas, repetuoti, dainuoti, organizuoti renginius, keliauti, augti ir stiprėti kaip bendruomenei, tai – Prienų rajono savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui ir jo komandai, Socialinės paramos skyriui, Juozo Palionio labdaros ir paramos fondui, LASS prezidentui Pauliui Kalveliui, VšĮ pietvakarių centro direktorei Jolantai Kručkauskaitei, Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui, Visuomenės sveikatos biurui, Socialinių paslaugų centrui, Paramos ir labdaros fondui „Maisto bankas“, filialo savanoriams, kurie dirba sunkų, bet labai reikalingą darbą, ir kt.

Ir meras, ir LASS vadovai, ir kai kurių rėmėjų atstovai po renginio neskubėjo atsisveikinti, maloniai pabendravo su organizacijos nariais prie kavos puodelio, juk tokių pašnekesių metu gimsta naujų projektų idėjos, atrandamos galimybės.

Parengė Dalė Lazauskienė

Autorės nuotraukos