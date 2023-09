Milžiniškas „Litgrid“ krovinys – pakeliui į Alytų

Rugsėjo 1-ąją Nemunu barža iš Klaipėdos uosto į Kauną atplukdytas vienas iš trijų sinchroninių kompensatorių, skirtų „Litgrid“, pirmadienio vakarą iš Marvelės prieplaukos specialiai paruoštu maršrutu pajudėjo Alytaus transformatorių pastotės link. Planuojama, jog krovinys 93 km atkarpą įveiks per tris naktis, tad Alytaus pastotę turėtų pasiekti rugsėjo 15 dieną.

Sinchroninis kompensatorius – tai prie elektros perdavimo tinklo prijungtas galingas, didelės masės besisukantis elektrinis variklis, galintis kaupti sukimosi energiją ir esant reikalui būti panaudotas generatoriaus režimu. Jis padeda stabilizuoti elektros sistemos dažnį ir padidina tinklo dinaminį stabilumą: sumažina įtampos kryčius trumpųjų jungimų metu, užtikrina inerciją, kompensuoja reaktyviąją galią.

„Litgrid“ teigimu, pirmieji du milžiniško – daugiau nei 460 tonų sveriančio kompensatoriaus komponentai Alytų pasieks ankstų antradienio rytą, o likusios dvi didžiausios ir sunkiausios įrenginio dalys – generatoriaus statorius ir dangtis – naktį iš antradienio į trečiadienį. Pastarieji kroviniai antradienio rytą sustos ties Kauno rajone esančiu Ilgakiemiu.

„Litgrid“ praneša, kad kroviniai gabenami naktimis, siekiant nesutrikdyti eismo. Kompensatoriaus dalys keliauja daugiausia ne pagrindiniais keliais – per Ringaudus, Padainupį, Garliavą, Išlaužą, Klebiškį, Prienus, Vartus, Balbieriškį, Sūkurius, Peršėkę, Butrimiškes.

Vokietijos „Siemens Energy“ gamykloje pagamintas kompensatorius išardytas į atskiras dalis, iš kurių didžiausia yra 12 metrų ilgio ir sveria 254 tonas. Jis į Klaipėdos uoste esančią jūrų krovinių kompaniją „Bega“ laivu „BBC Destiny“ atplukdytas iš Roterdamo.

„Litgrid“ duomenimis, ruošiantis pervežti kompensatorių reikėjo įvertinti tiltų, pralaidų būklę, 181 sankirtą su elektros linijomis, pritaikyti penkias žiedines sankryžas, 20 posūkių, sustiprinti tilto per Peršėkės upę prieigas. Krovinio transportavimu sausuma rūpinasi įmonės „Mammoet“ ir „Deugro“. „Mammoet“ neseniai iš Klaipėdos į Mažeikių rajoną nugabeno ir „Orlen Lietuvai“ skirtą 1,5 tūkst. tonų sveriantį reaktorių. Rugpjūčio 27 dieną į Lietuvą atgabenti kompensatoriai yra du iš trijų, kuriuos yra užsakiusi „Litgrid“. Šie įrenginiai yra svarbūs Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizavimui su Vakarų Europa, jie bus statomi Alytaus, Telšių ir Vilniaus pastotėse.

Iš viso Lietuvoje prie perdavimo tinklo bus prijungti trys sinchroniniai kompensatoriai – Telšių, Alytaus ir Vilniaus rajone esančioje Neries transformatorių pastotėje, į kurią įrenginys bus atvežtas kitąmet.

Iš viso „Litgrid“ įgyvendino jau 7 sinchronizacijos projektus. Tai 330 kV Bitėnų transformatorių pastotės išplėtimas, 110 kV linijos Pagėgiai-Bitėnai statyba, 330 kV linijos Lietuvos elektrinė-Vilnius rekonstrukcija, „LitPol Link“ jungties išplėtimas, avarinio prisijungimo prie kontinentinės Europos tinklų per sinchroninę jungtį „LitPol Link“ bandymas, Šiaurės Rytų Lietuvos perdavimo tinklo optimizavimas ir Lietuvos izoliuoto darbo bandymas.

Parengta pagal „Litgrid“ informaciją