Paskutiniai „Vagner“ akordai

Trečiadienio popietę Rusijos medijas užplūdo pranešimai apie tai, kad netoli Maskvos, Tverės srityje, nukrito privatus verslo klasės lėktuvas „Embraer Legacy 600“, priklausęs milijardieriui Jevgenijui Prigožinui. Kai kurie liudininkai tvirtino matę, kad į lėktuvą buvo paleistos didelio nuotolio priešlėktuvinės raketos iš komplekso S-400.

Praėjus vos kelioms minutėms po įvykio Rusijos oro susisiekimą reguliuojanti institucija „Rosaviacija“ išplatinimo pranešimą apie tai, kad lėktuvu skrido 10 žmonių – trys įgulos nariai ir septyni keleiviai, nors oficialius pranešimus apie panašius įvykius paprastai skelbia po gerų kelių valandų. Tarp jų – ir J. Prigožinas – „Vagner“ karinių samdinių grupuotės vadovas. Kiti, daugiausia „Telegram“ socialinio tinklo, kanalai, be to, skelbė, kad kartu su „Vagner“ grupės savininku skrido kariniai jos vadai, tarp jų ir faktinis „vagneriečių“ karinis lyderis – Dmitrijus Utkinas, kurio šaukiniu – „Vagner“ ir buvo pavadinta ši organizacija.

Lėktuvas esą skrido iš Maskvos į Sankt Peterburgą. Be to, jam iš paskos kilo kitas J. Prigožinui priklausantis verslo klasės laineris. Jis po įvykio keliasdešimt minučių suko ratus virš Maskvos, tačiau vėliau nusileido mažame Ostafjevo oro uoste tarp didžiųjų Vnukovo ir Domodedovo oro uostų. Iš antrojo lėktuvo oro uoste, pasak liudininkų, išlipo du žmonės. Kas jie, trečiadienio vakarą dar nebuvo žinoma.

Tačiau „Vagner“ grupei artimų socialinių tinklų kanaluose pranešta, kad J. Prigožinas ir D. Utkinas aviakatastrofoje žuvo.

Pirmoji įvykio versija, kurią noriai aptarė rusiškai transliuojančios medijos – Rusijos prezidento Vladimiro Putino kerštas „Vagner“ grupuotei už š.m. birželio 24 d. sukeltą karinį maištą. Tada karine vadovybe nepatenkinti „Vagner“ samdiniai surengė „teisingumo maršą“ iš Rostovo į Maskvą. Ponas Putinas apkaltino juos išdavyste, TV ekranuose atrodė gerokai pasimetęs ir „maršo“ metu lėktuvu išskrido Sankt Peterburgo pusėn.

Tuo metu Rusijos sostinės pusėn žengusi „Vagner“ kolona, kuriai, kaip teigiama, vadovavo D. Utkinas, sugebėjo numušti kelis kariuomenės sraigtasparnius ir oro kovos koordinavimo lėktuvą Il-20. Šių atakų metu žuvo apie dešimtį Rusijos aviacijos kariškių.

Vis dėlto, likus iki Maskvos dviem-trim šimtams kilometrų, „Vagner“ kolonos sustojo ir, tarpininkaujant Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai, maištas tuo metu buvo suvaldytas. Grupė grąžino visus sunkiuosius ginklus bei šaudmenis.

Dar po kelių dienų visa „Vagner“ vadovybė – 35 žmonės – buvo Kremliuje priimta p. Putino. Po to Kremliaus viešųjų ryšių tarnybos susitikimo faktą patvirtino nurodydamos, kad dėl maišto iškeltos kriminalinės bylos yra uždarytos, J. Prigožinui buvo grąžinta didesnė dalis po maišto įvykusių kratų metu paimtų pinigų, vardinis ginklas. „Vagner“ samdiniams buvo pasiūlyta eiti registruotis į Gynybos ministerijos struktūras, atostogauti arba keltis į stovyklas Baltarusijoje.

Rusijos medijos praneša, kad geriausiais grupuotės laikais kare Ukrainoje „Vagner“ gretose tarnavo iki 70 tūkst. samdinių. Didesnė dalis jų – iš kalėjimų užverbuoti sunkius nusikaltimus padarę nusikaltėliai. J. Prigožino teigimu, Ukrainos fronte žuvo 22 tūkst., dar dvigubai tiek buvo sužeista. Į Baltarusiją persikėlė iki 7 tūkst.

Rusijos analitikai iškart po birželio maišto tvirtino, esą p. Putinas nieku gyvu neatleis J. Prigožino sukelto pažeminimo, kada Rusijos valdžia žygiuojančių Maskvos samdinių kontekste parodė savo bejėgystę. Nors formaliai prie maištininkų neprisijungė nė vienas karinis dalinys.

Dabar daugelis stebisi, kodėl toks nekvailas ir pakankamai atsargus žmogus, kaip J. Prigožinas, elgėsi taip valiūkiškai ir neatsakingai. Apie jam duotas „Putino [saugumo] garantijas“ yra pranešusi Kremliaus burna – Dmitrijus Peskovas.

Vis dėlto Kremliaus mėsininkui kerštas pasirodė esąs svarbesnis už įvairių tamsių „Vagner“ operacijų nuopelnus, kovas Ukrainoje, Sirijoje, Afrikoje ir vėl Ukrainoje. Net JAV lyderis Joe Bidenas, paprašytas pakomentuoti įvykį Tverės srityje, pripažino nesąs dėl to nustebęs.

O ko tada mafijinėje valstybėje tikėjosi J. Prigožinas – buvęs svarbiu tos mafijinės valstybės sraigtu?

Rytas Staselis