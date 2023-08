Literatūrinių instaliacijų paroda „Mums Prienai – širdis Lietuvos“

Neįprastai karšta rugpjūčio vidurio popietė: prie gatvių ir kiemuose žydinčios gėlės – lyg iš atostogų grįžusios gražuolės, jau įgavusios rusvą pajūrio įdegio atspalvį, išblukusi net medžių ir pievų žaluma.

Šiame karščio prislopintų spalvų ir atspalvių fone akis norom nenorom patraukia Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos kiemelyje kaitriame vėjyje besiplaikstančios ryškiaspalvės drobės – lyg džiūtų šlapi, ką tik išsimaudžiusius Nemune nušluostę didžiuliai paplūdimio rankšluosčiai. Taip ir norisi prieiti arčiau ir paliesti – gal tikrai padvelks drėgna gaiva, atvėsins?

Įžengus į bibliotekos kiemelį, kuriame jau įsitaisęs popietės šešėlis, čia „džiūstančios“ drobės pasitinka ne tik spalvų, linijų, ornamentų gausa, netikėtais vaizdiniais. Drobės prabyla ir pasakoja. Pasakoja apie Prienus ir čia gyvenančius žmones: „Mūs pievos gėlėtos, lyg audeklų raštai“, „Kur Nemuno kilpos plačiai išvingiuoja“, „Gamta sieloj smuiku užgros“, „Mums Prienai – širdis Lietuvos“…

Rugpjūčio 17 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje atidaryta literatūrinių instaliacijų paroda. Parodos atidaryme dalyvavo Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerė Laimutė Jančiukienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis, Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Artūras Buitkus.

Parodoje – keturios jau sukurtos instaliacijos, taip pat buvo pristatytas dar kuriamos videoinstaliacijos projektas. Literatūrinių instaliacijų tikslas – skatinti bendruomeniškumą, sukurti jaukią socialinę ir kultūrinę aplinką, supažindinti su Prienų krašto himnu, skatinti patriotiškumą ir meilę savo kraštui.

Literatūrinę instaliaciją „Nuspalvink Prienų krašto himną!“ sudaro 4 „drobės“. Jas seniūnijų bendruomenių švenčių metu spalvino Prienų, Ašmintos, Pakuonio gyventojai bei Ukrainos karo pabėgėlių vaikai. Viena iš „drobių“, kurioje iliustruota Prienų krašto himno eilutė „Gamta smuiku sieloj užgros“, spalvinta kartu su kraštiečiu profesionaliu dailininku Petru Lincevičiumi. Literatūrinės instaliacijos idėjos autorė Eglė Uleckienė.

Literatūrinėje instaliacijoje, pavadintoje „Skleiskime Prienų krašto himną!“, pateikiamas kitoks Prienų krašto himno skaitymo būdas – tekstas tarsi tvyro ore, įsiliedamas į Prienų miesto erdvę. Naudojant tarpus tarp organinio stiklo plokščių, ant kurių užrašytas Prienų krašto himno tekstas, sukuriama trimatė optinė iliuzija. Literatūrinės instaliacijos idėjos autorė menininkė savanorė Augustė Volungevičiūtė.

Įdomią literatūrinę instaliaciją parodoje pristatė menininkas savanoris Danielius Aldakauskas. Instaliacijoje naudojamos įvairios medžiagos – senos medinės durys, veidrodis, 1950–1970 m. darytos J. Šadzevičiaus fotografijos su Prienų miesto vaizdais, seni buities rakandai, o Prienų krašto himno eilutė užrašyta ypatingai – į senas, apdegusias lentas sukaltų senų, rūdimis pasidengusių, vinių galvutės atlieka brailio rašto taškelių funkciją ir atveria galimybę akliesiems perskaityti tekstą. Šios literatūrinės instaliacijos „Iš senosios dabarties“ idėją jos autorius Danielius pristato tokiu savo tekstu:

„Iš senosios dabarties: 1954. vasara. Prienai. karšta. trošku, rodosi net ir sprangu. diena keista. mieste pilna žmonių, kadangi turgaus diena. mes lakstome šalimais. visai netoliese Prienų gaistrinės. tik staiga pamatome dūmus. virstačius iš namo esančio visai šalimais gaistrinės. bėgame šaukti gaistrinės. karšta vasaros diena nepadeda gesinti gaistrą. staiga nuo vieno namo prie kito liepsna it koks visa ryjantis drakonas supleškina namą po namo. žmonės be namų. be savų. be praeities. be ateities. tarsi be likimo. tarsi benamės suodinos dūšelės ieškančios prisiglausti, nurimti. Prienai iš likusio nudėgulio. tapo vėl jaunu. atgimstančiu miestu. kartais žmonėms. kartais visiems miestams. reikia prarasti. sudegti. pamiršti, kad vėl atgimtų. atgimtų tarsi feniksas iš pelenų.“(Danielius Aldakauskas).

Visai kitokia literatūrinė instaliacija „Literatūrinė Prienų krašto himno mankšta“. Šioje instaliacijoje iš tikrųjų galima „mankštinti“, bet ne kūną, o protą, nes šios instaliacijos tikslas – sukurti kuo daugiau įdomių, įtraukiančių būdų iššifruoti, išspręsti ar dar kokiu smagiu būdu perskaityti Prienų krašto himną. Ši instaliacija neturi aiškios pabaigos „Literatūrinės Prienų krašto himno mankštos“ dėžutė gali būti nuolatos pildoma. „Literatūrinės Prienų krašto himno mankštos“ dėžutėje kiekvienas gali rasti sau tinkamiausią būdą, kaip susipažinti su Prienų krašto himno tekstu. O jei kas nors neras, visada gali sukurti SAVO! Literatūrinės instaliacijos idėjos autorė Eglė Uleckienė.

Literatūrinių instaliacijų parodos atidarymo metu buvo galima susipažinti ir su dar kuriamos vaizdo instaliacijos „Laiko kapsulė“ projektu. Šią instaliaciją kuria daug vaikų ir jaunuolių – ant atspausdintų Prienų nuotraukų (pastatų, gatvių, parkų) jie piešia / patobulina fotografijas tema „Ateities Prienai“, bandydami įsivaizduoti, kaip šios vietos galėtų atrodyti po 10, 50 ir 100 metų. Kai užduotys bus įgyvendintos, šie kūrybiniai darbai taps pagrindine medžiaga, kurią dirbtuvių sumanytojas panaudos videokoliažui – „laiko kapsulei“. Kuo daugiau kūrėjų prisidės, tuo aiškesnė kolektyvinė ateities „projekcija“ bus sukurta. Projektas – žodžio kilmė, susijusi su laiku – tai, kas dar tik nutiks ateityje – tai, kas dar bus tik „suprojektuota“. Galutinis meno kūrinys – videokoliažas bus „projektuojamas“ (rodomas) ant sienos, taip pat bus patalpintas virtualioje aplinkoje ir prieinamas visiems. Vaizdo įrašas truks kelias minutes. Literatūrinės instaliacijos „Laiko kapsulė“ idėjos autorius menininkas savanoris Arnas Rasimavičius.

Parodos atidaryme muzikavo bibliotekos bičiuliai savanoriai Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinys Ugnius Andriuškevičius ir Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokinė Ugnė Elena Grigonytė, fotografavo Morta Žuklytė.

Jaukius pašnekesius apie įtraukiančias literatūrines instaliacijas, kūrybinį procesą ir karštą vasaros vakarą atgaivino netikėtos vaišės – šalti, maloniai neteikę vaniliniai ir karameliniai ledai. Tik jų, kaip taško sakinio gale, ir trūko jaukaus renginio pabaigai, kuri – visai ne pabaiga, o tik pradžia, nes paroda bibliotekos kiemelyje bus eksponuojama iki rugsėjo 11 d.

Literatūrinių instaliacijų dirbtuvės organizuojamos įgyvendinant projektą „Literatūrinės dirbtuvės. Laisvai, linksmai ir kūrybingai“. Projektą vykdo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė.

Prienų Justino Marcinkevičiaus

viešosios bibliotekos informacija

Kas yra instaliacija?

„instaliacija (angl. installation – įrengimas), šiuolaikinės dailės rūšis – erdvinis kūrinys iš daugelio elementų, kurie sąveikaudami su aplinka sudaro vientisą plastinę ir prasminę visumą. Instaliacija gali būti skirta konkrečiai vietai (specifinės vietos kūrinys) arba tikti įvairioms erdvėms. Kuriant instaliaciją nepaisoma tradicinių dailės ribų (multimedija), naudojamos įvairios medžiagos (pjuvenos, ledas, vata, taukai, smėlis ir kita), specialiai pagaminti objektai, readymade, tapybos, skulptūros kūriniai, šiuolaikinės technologijos (skaitmeninė fotografija, garso ir vaizdo įrašai, šviesos efektai) ir kita. Reikalingas aktyvus, tradicinei dailei nebūdingas žiūrovo dalyvavimas – instaliacija dažniausiai suvokiama ne vien rega, bet ir klausa, lytėjimu ar uosle, o pats suvokėjas gali būti kūrinio viduje. Dažniausiai instaliacija eksponuojama trumpai, vėliau dokumentuojama (fotografuojama, filmuojama) ir išardoma. “ (Visuotinė lietuvių enciklopedija)