Sugrįžimas į dvasios tvirtovę prie Alšios. Sudvariškėms – 500 metų (IV). Sudvariškių apylinkių žmogus 18 amžiaus palivarke

Kiekvienas mūsų kaimas, miestelis – sudėtingos praeities, gausių paslapčių knyga. Kiekviena įminta mįslė, tai – tarsi raktas kiekvienai krašto istorijai. Tai turime daryti atsakingai, nes jau miršta paskutinės krašto pirmeivių – echnatonų kartos, kūrusios kraštą daugiau nei 400 metų. O ir čia persikeliančius, atvykstančius turime sudominti krašto istorija, įprasti ją vertinti ir domėtis.

Bet atleiskit, mūsų dienomis nurašydami tarpukario laikotarpio istorinių žinių lygį išreiškusius garbius mokslininkus Petrą Biržį ar Joną Totoraitį arba cituodami išsamiau neįsigilinusius net šio laiko ne istorijos srities profesorius, daromės labai riboti…. Reikia ieškoti gilesnio, nūdieniško istorijos supratimo. Tam reikia naudotis istoriniais šaltiniais, nuolat juos analizuoti. Džiaugiesi archyvų skaityklose sutikdamas Birštono gimnazijos istorikus, bet muziejininkų, kuriems ten būtų pravartu lankytis, nesutiksi.

Ruošiantis tirti bet kurio mūsų miestelio ir kaimo istoriją, reikia pakliūti į visų Lietuvoje esančių archyvų, Vilniaus Universiteto ir Mokslų Akademijos mokslinių bibliotekų, Lietuvos Nacionalinio muziejaus internetines duomenų bazes ir, viską sužinojus, ruoštis kelionei. Deja, pradžiai reikia žinoti bent lenkų kalbą. Nes juk visada, net iki pačios gyvenimo pabaigos, reikia mokytis…

Sudvariškių palivarkas

Vilniuje, šalia Neries, kur toliau nuo Valdovų rūmų meilės liepsnose buvo paskendę Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė, stovi vėliau pastatyti Tiškevičių rūmai, kuriuose įsikūrusi Mokslų Akademijos biblioteka. Nors šiuo metu ir vyksta trumpas remontas, nesklandumų nepatirsite. Čia rasite daug medžiagos, padėsiančios pažinti mūsų miestų, miestelių, kaimų istoriją. Čia ir yra dokumentas, 1522 m. kovo 23 dieną rašytas Raseiniuose, fiksuojantis žemės pirkimą Sudvariškėse prieš 500 metų (LMAB Rs, f.256, b.2681, l r., Iv).

Kaipgi atrodė Sudvariškių palivarkas 18 amžiuje? Jo dislokacija apibūdinama taip: „Iš rytų siena su Pacams priklausančiais Pieštuvėnais, iš pietų – su Stakliškių seniūnija, iš vakarų – su Jiezno klebonijai priklausančiu Sobuvos palivarku“ (MAB, Rs.f.38-27, p.3). Įvažiavimas pro dvejus medinius vartus ant geležinių vyrių. Vieni veda į ordinariją, Benediktinių vienuolyno valdos ūkinio vadovo pastatą, kiti – į kaimą. Kaimas aptvertas vytelių tvora.

Pagrindinis palivarko kaimas – Sudvariškės. Pirmas nuo dvaro namas tuščias. Prie šio namo stovi dūminė pirkia, kurios sienos pasvirusios. Senas kluonas, dengtas skiedromis. 1) Jų šeimininkas Motiejus Kuncevičius. Pirmiausia patalpa daržovėms su saulėgrąžomis. Toliau taisymo reikalinga kiaulidė, visam tvartui trūksta durų, kurias dvaras žada įdėti. Jaučiai ragais remiasi į netoliese esančios karčiamos sienas.

2) Gražiame name gyvena Mykolas Rimkevičius.

3) Šalia gražiame name gyvena Antanas Lisica.

4) Šeimininkas Dominykas Žurauskas. Pas jį ugniavietė su dideliu kambariu, kamara. Kiaulidė sename name įrengta. Tvartas naujas.

5) Šeimininkas (Terminas bandantis paslėpti baudžiavinę valstiečio priklausomybę dvarui, – V.K.) Jokūbas Šipkauskas, sena, aprūkusi ugniavietės patalpa, kamara. Senas tvartas reikalingas taisymo. Kitas tvartas – naujas.

6) Šeimininkas Juozas Adomaitis turi ugniavietę su kambariu, kamarą, svirnelį, kiaulidė po vienu stogu.

7) Šeimininkas Motiejus Žurauskas, ugniavietė su dideliu kambariu, kamara, svirnelis. Sena kiaulidė, avidė. Tarp kiaulidės ir svirno dar neuždengtas tvartas.

8) Šeimininkas Mykolas Rimkevičius. Jo ugniavietei su kambariu reikalingas taisymas. Kiaulidės ir tvartelio pastatai apgriuvę.

9) Šeimininkas – šlėkta arba plikbajoris Jonas Danisevičius. Jo būstas susideda iš ugniavietės su dideliu kambariu, kamaros. Kiaulidžių – 3. Svirnelis.Tvartas kaip ir pas visus. Savo sodybą ir ūkinius pastatus šlėkta pagal kontraktą nuomoja.

Niekur nerašoma apie langus trobose, jų gal buvo vienas kitas oda aptempti. Langai minimi tik dvaro patalpose.

Kaimyniniame Gigiškių (Krasausiškių kaime) net dvi tuščios sodybos: viena net neįvardijama, o kita – Mykolo Jasiulionio.

Panašūs būstai Gigiškėse, kaip ir Sudvariškėse. Juose gyveno Jurgis Adomaitis, Mykolas Klimavičius. Motiejus Zigmantavičius ir du broliai Andrulevičiai: Simanas ir Kristupas.

Palivarkui priklausančiame Bagdoniškių kaime gyveno Motiejus Deventkevičius, Jurgis Dimidonis, Jonas Žurauskas. Randame ir šlėktą – plikbajorį – Praną Cibulską.

Paželvės užusienyje (sodybos už kaimo), sodyboje, glaudėsi Pranciškus Šviantažerskis.

Rudnios užusienyje, name, kurį prieš ketverius metus pastatė plikbajoris Zajančkovskis, gyvena kitas plikbajoris Martynas Vitkovskis. Ta valda ypatinga. Ją sudaro gyvenamasis būstas ir ūkiniai statiniai, o taip pat dar trys svarbūs pastatai: kalvė, kurioje gyveno ir kalvis Danielius Kasperavičius, namelis, kuriame yra malūnas, namelis, kuriame gyvena pats malūnininkas.

Prievolės dvare

Valstiečiai su savo gausiomis šeimomis dirbo kiekvienam priskirtame valake (21,6 ha) arba pusvalakyje. Vargo, nes su dvaru buvo susiję ne tik piniginiu mokesčiu (činšu), bet ir natūrinėmis duoklėmis. Kiekvieną savaitę kiekvienas priklausomasis turėjo atvykti į dvarą dirbti tris dienas, o vasaros darbų metu – net keturias. Darbymečio metu ši feodalinė prievolė buvo vadinama gvoltu. Pavasarį moterys privalėjo dvi dienas per savaitę iki sėjos ir sodinimo darbų nuprausti ir apkirpti avis, palaistyti laukus, iki Šv. Jurgio sutvarkyti ir paruošti sodinimui daržus. Kiekvienas valstietis turėjo atvykti į dvarą du kartus per savaitę kūlimui, o žiemą – pastotėms į Kauną. Visus metus valstiečiai pagal sudarytą eilę turėjo atlikti naktinę sargybą, privalėjo šešis svarus (2,5 kg) pakulų ir tris svarus vilnos (1,3 kg) suverpti. Palyginti su jų prievolėmis 17 amžiuje, jos buvo išaugusios 1,5 karto.

Sudvariškių dvaro tarnai

1) Kerdžiai: Mykolas Kuncevičius, gyvenantis jau antrus metus, antras – jo jaunesnis brolis Jurgelis. Pasamdyti už 27 lenkiškus auksinus. 2) Piemenaitis Jurgis Šimanskas, gyvenantis Sudvariškėse, tarnavo už sermėgą ir batus. 3) Merga Katrė Klimaitė tarnavo visus metus nuo Šv. Kalėdų už sermėgą, batus, o skara už tris auksinus jau atiduota. 4) Merga Ona Bakanavičiūtė tarnavo iki Šv. Kalėdų už batus. 5) Jonas (neįskaitoma pavardė) tarnavo iki Šv. Kalėdų vietoje Čiupo už batus ir 12 auksinų.

Ežerų aprašymas Sudvariškių palivarke

Saulėtekis pirmiausia nušviečia prie Pieštuvėnų ribos tyvuliuojantį Pazelvės ežerą. Nėra jis

didelis, bet jame gausu žuvies, kuri pristatoma ant Benediktinių vienuolyno stalo Kaune. Kitas ežeras į pietų pusę yra Krajono ežeras. Trečiasis ežeras, priklausęs Sudvariškių palivarkui – Gigiškių (dabar Krasausiškių) ežeras. Ketvirtasis yra Manco ežeras. Jame daug žuvies pagaunama, bet jis yra labai apaugęs, ir žvejyba jame sudėtinga. Ežeruose pagaunamos lydekos, karosai, lynai, ešeriai, pūgžliai, upėtakiai ir retkarčiais unguriai. Gausiausiai benediktinių stalas pasipildydavo iš Gigiškių (Krasausiškių ežero), tad šis ežeras vienuolyno kaimynų buvo nusiaubiamas. Profesorė Vaida Kamuntavičienė yra pastebėjusi, kad didikai Lapai kartu su Oginskiais 1739 m. užgrobė visus keturis ežerus, ypač nusiaubė Gigiškių ežerą ir pasisavino 15 vežimų žuvies (V.Kamuntavičienė, p.171-172).

Sudvariškių karčiama

Karčiama – medinė, 12 metrų ilgio ir 6 metrų pločio. Kitame pastate alaus bravoras. Karčiamą nuomoja žydas už 300 lenkiškų – auksinų per metus (Ten pat, p.3).

Pažvelkim į 18 a. pabaigos Sudvariškių palivarko tvartus

1) Arkliai: penkiametė, jau šeštame mėnesyje sukergta kumelė. Kumelaitė, tos pačios kumelės atsivesta. Arklys vežėjas, Žvaigždės mažylis. Jam eina šešti metai.

2) Galvijai: melžiamų karvių – 17, mėsinių – 6. Jaučių, išduotų valstiečiams –9. Ariamas jautis – 1. Bulių karvėms – 5. Dvimečių, trimečių jautukų – 4. Trimečių veršiukų, dvimečių ožių – po 2. Sena ožka – 1, ožiukų – 9. Praeitų metų avinas – 1, mėsinių avių – 29, ėriukų – 18.

3) Kiaulės: trimečių mėsinių – 5, pernykščių – 10, kuilys senas – 1, olandiškos mėsinės šiųmetės – 3, motininių kiaulių – 10, pavasarinių paršelių – 11.

4) Paukščiai: žąsinai – 3, senos žąsys – 7, jaunos – 56. Pusiau su ponu Bartoševičiumi – 4. Senų kalakutų – 5, jaunų kalakutų – 70, gaidys – 1, senų vištų – 26, ankstyvų viščiukų – 10, paaugusių viščiukų – 13.

Prižiūrimos bitės – du aviliai.

Vienuolynui skirtų atsargų sandėlis

1) Lašinių – 3 dideli gabalai, tuntai (sūdytų). Taukų – 3 tuntai, sūrių – 17 vienetų, degtinės – 76 gorčiai (gorčius lygus 2,8 litro), gaminamos degtinės – 33 gorčiai. Aliejaus – 2 indai.

Iš sandėliuose sukaupto derliaus matosi, kad buvo auginami žieminiai rugiai, kviečiai, avižos, grikiai, žirniai, miežiai.

Šiam straipsniui panaudoti šie Lietuvos Mokslų Akademijos bibliotekos dokumentai(signatūros): 1) LVMAB RS F.38-27, L.1a; 2) l. 2v-3v; 3) l.1r; 4)l. 11v; 5) l.11r.

Bus daugiau. Pradžia „Gyvenimo“ Nr. 50, liepos 1 d.

Vytautas Kuzmickas, istorikas