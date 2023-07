Pociūnuose skraidė vaikai

Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo (KAASK) Pociūnuose vaikams organizuotos dvi skraidymų savaitės prabėgo akimirksniu. Jie ne tik išmoko skristi, bet ir tapo savarankiškesni, drąsesni, po mokymų džiaugsmu švytėjo akelės saulės ir vėjo nugairintuose veidukuose.

Skraidymų instruktorius Arvydas Vaicekauskas sakė, kad orai buvo palankūs, vaikai atliko per 400 skrydžių, ir visi, kurie norėjo, išmoko skristi. Vienintelė tarp berniukų buvusi mergaitė Gabija į orą pakilo jau trečią dieną ir visiems berniukams „nušluostė nosį“, skrisdama aukščiau už juos.

– Svajoju būti pilote. Išgirdusi apie Pociūnuose skraidančius vaikus, labai apsidžiaugiau. Dabar skraidau ir aš, – džiaugėsi penkiolikametė kaunietė Gabija.

Po skraidymų vaikai taip pat nenuobodžiavo – su skautėmis Morta ir Agnieta išmoko nemažai skautiškų gudrybių, aplankė Birštoną, Žvėrinčiaus mišką. Mobiliais telefonais per dieną galėjo naudotis tik valandą, bet dėl to neliūdėjo.

A. Vaicekauskui talkino sklandytojas Arvydas Gaižutis. Su vaikais planuojama dirbti ir šiokiadieniais.

Onutė Valkauskienė