Poilsiaudami būkite budrūs

Vasaros metu, gyventojams poilsiaujant, vagysčių iš gyvenamosios paskirties būstų fiksuojama žymiai daugiau nei bet kuriuo kitu metų laiku. Todėl, kad atostogos prie ežerų ar jūrų neapkarstų, reikėtų prieš išvykstant pasirūpinti savo turto apsauga, nepalikti neapsaugotų vertingų daiktų, paprašyti kaimynų būti pastabesniems, nesuteikti preteksto vagims apsilankyti ir „pasidarbuoti“ ištuštėjusiuose namuose.

Paprastai nusikaltėliai kruopščiai planuoja ir ruošiasi nusikaltimui, kurį laiką stebi nusižiūrėto namo ar buto gyventojus, sužino apie jų įpročius, atostogų ar išvykimo planus. Žinoma, būtų saugiausia įsirengti languose apsaugines žaliuzes, įsidėti šarvuotas buto duris, apšviesti kiemą šviestuvais, reaguojančiais į judesį, pasirūpinti elektronine signalizacija. Tai – vienas iš aspektų, lemiančių nerūpestingas atostogas.

Prienų policijos bendruomenės pareigūnės vykdo priemones, skirtas turtinių nusikaltimų (vagysčių iš nekilnojamojo turto objektų) prevencijai, jos bendrauja su gyventojais, jiems dalina atmintines su priminimais, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, norint išvengti nemalonių staigmenų ir finansinių nuostolių. Patarimų, kaip reikėtų rūpintis savo turto saugumu, galima rasti ir Facebook paskyroje Prienų policijos bendruomenės pareigūnės.

Policijos pareigūnės įspėja gyventojus nepalikti nuosavo namo kieme ar daugiabučio laiptinėje jokių savo daiktų, pasirūpinti patikimomis namų, butų, garažų ir sandėliukų durimis bei spynomis. Naudinga kiemuose įsirengti apšvietimą su judesio davikliais.

Neretai, išvykę poilsiauti į svečius kraštus, žmonės pamiršta atsargumą ir pradeda dalintis gražiausiomis atostogų akimirkomis socialiuose tinkluose. Patariama to nedaryti, nes informacija, kad jūs esate toli nuo savo namų, gali sudominti vagis.

„Ilgapirščių vizito nenumatysi. Geriau išsiugdyti įprotį tinkamai pasirūpinti savo turtu,“ – primenama gyventojams.

Taipogi ir keliaujant reikėtų laikytis taisyklių, kurios padės apsaugoti su savimi turimus vertingus daiktus. Geriausia planuojantiems atostogas iš anksto pasirūpinti draudimu. Jei to nepadarėte, būkite budrūs. Pramogaudami paplūdimiuose, paprašykite patikimai atrodančių kaimynų, kad jie pasaugotų jūsų daiktus, kol jūs išsimaudysite. Jeigu atostogaujate vienas, nepalikite daiktų atvirai, stebėkite juos iš vandens. Nepalikite vertingų daiktų (kompiuterių, telefonų, rankinių) automobilyje, net ir vyraujant karščiams, visiškai uždarykite transporto priemonės langus. Su savimi turėkite mažą kuprinę, per juosmenį segamą rankinę, į kurią galėsite susidėti būtiniausius daiktus. Poilsiaudami viešbučiuose, vertingus daiktus laikykite seife.

Būkite atidūs, stovėdami eilėse ar dalyvaudami masiniuose renginiuose, nes žmonių susibūrimai yra viena iš populiariausių kišenvagių „darbo“ vietų.

Apie nusikalstamas veikas reikėtų pranešti tel. 112.

Parengta pagal FB Prienų policijos bendruomenės pareigūnės