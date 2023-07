Gyvensime švariau: sauskelnės jau keliauja į atskirus konteinerius

Kur dėti panaudotas sauskelnes? Išmesti, – nedvejodami atsakysite. Ir būsite teisūs. Tačiau nuo šiol į mišrių atliekų konteinerius Alytaus regione pateks daug mažiau sauskelnių, nes jos pradedamos rinkti atskirai.

Pasiūlymas nudžiugino įmonių atstovus

Regiono įmonėms, teikiančioms vaikų ir ligonių priežiūros, slaugos, gydymo paslaugas, kurių veikloje susidaro sauskelnių bei drėgmę sugeriančių paklotų, jau išdalinti atskiri konteineriai naudotoms slaugos ir higienos priemonėms. Liepos viduryje jie pradėti tuštinti.

Atskirai iš įmonių surinktos sauskelnės bus smulkinamos, džiovinamos, apdorojamos biologiniuose įrenginiuose, išgaunant dujas, ir gabenamos deginti. Taip bus sumažintas sauskelnių tūris, svoris ir kaštai, kurie susidaro sauskelnes šalinant sąvartyne.

Lietuvoje sauskelnės nėra perdirbamos. O jų atliekų kiekiai – didžiuliai. Alytaus regione naudotos sauskelnės sudaro apie 13 procentų mišrių atliekų, o slaugos, priežiūros ir gydymo įmonių atstovai sako, kad sauskelnės sudaro net apie 60 proc. pas juos susidarančių mišrių atliekų.

Todėl ARATC pasiūlymas šioms atliekoms pastatyti atskirus konteinerius ir jas rinkti atskirai buvo sutiktas labai palankiai – sutartis dėl atskiro jų surinkimo pasirašė daugiau kaip 60 regiono gydymo bei slaugos paslaugas teikiančių įmonių. Jų darbuotojai džiaugiasi pastebėję, kad mišrių atliekų iškart ženkliai sumažėjo.

„Visa mūsų bendrovės politika yra orientuota į tai, kad mišrių komunalinių atliekų kiekis mažėtų, nes tik išrūšiuotų atliekų tvarkymas nebrangsta. Valstybė įjungė visus įmanomus svertus, brangindama šalinamas ir deginamas atliekas net ir toms savivaldybėms, kurios vykdo visas atliekų tvarkymo užduotis, todėl tik mišrių komunalinių atliekų mažinimas gali kažkiek amortizuoti tą poveikį“, – sako Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas.

Daugkartinių sauskelnių eksperimentas pasiteisino

Atskirą naudotų sauskelnių surinkimą ARATC pradeda pirmasis Lietuvoje, bet tai jau ne pirmas įmonės žingsnis, mažinant iš naudotų sauskelnių susidarančių atliekų kiekį.

Praėjusiais metais Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras paragino kūdikius auginančias regiono šeimas rinktis daugkartines sauskelnes ir sutikusioms dalyvauti eksperimente padovanojo po 25 vienetus daugkartinių sauskelnių komplektų.

Visos juos naudojusios šeimos stebėjo, kaip pasikeitė susidarančių atliekų kiekis, dalijosi savo pastebėjimais apie daugkartinių sauskelnių naudojimo privalumus ir trūkumus. Ir visos privalumų atrado gerokai daugiau.

Vienas jų – daug mažesnis susidarančių atliekų kiekis. Pradėjus naudoti daugkartines sauskelnes, mažylių tėvams nebereikėjo kone kasdien nešti į konteinerius didžiulių krepšių su panaudotomis sauskelnėmis.

Iki tol vienam kūdikiui per dieną buvo sunaudojama vidutiniškai po devynis vienetus vienkartinių sauskelnių. Pradėjus naudoti daugkartines, sunaudojamų vienkartinių sumažėjo iki dviejų vienetų per dieną – jos būdavo naudojamos naktį arba išeinant į lauką.

Tad trys šeimos, auginančius šešis sauskelnes naudojančius kūdikius, per tris mėnesius „sutaupė“ 3 tūkst. 780 vienetų vienkartinių sauskelnių, iš kurių būtų susidarę apie 340 kg mišrių atliekų.

Mažylių tėvai, ir pasibaigus sutartyse numatytam eksperimento laikui, toliau naudoja daugkartines sauskelnes. „Man rūpi mano vaikų sveikata“, – sakė viena eksperimento dalyvių, dvynukų mama alytiškė Agnė Lastauskienė.

Pasiūlymas savivaldybėms: daugkartinės sauskelnės – naujagimių krepšeliuose

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras nuolat didina rūšiavimo apimtis, ieško galimybių mišrių atliekų kiekiui mažinti ir ateityje planuoja vienkartines sauskelnes atskirai rinkti ne tik iš įmonių, bet ir iš gyventojų.

Šiuo metu gyventojai, pas kuriuos susidaro dideli sauskelnių kiekiai, t.y. auginantys vaikus iki 3 metų ar namuose prižiūrintys slaugomą ligonį, pateikę tai įrodančius dokumentus, gali gauti papildomą neapmokestinamą konteinerį mišrioms atliekoms. Ateityje šie papildomi konteineriai bus skirti tik sauskelnėms ir kitoms drėgmę sugeriančioms asmens priežiūros priemonėms, kurios bus renkamos ir tvarkomos atskirai nuo mišrių atliekų.

Kaip parodė patirtis, iš sauskelnių susidarančių atliekų kiekis akivaizdžiai sumažėja, naudojant daugkartines sauskelnes. Todėl ARATC ne tik pats įgyvendina tvarias iniciatyvas, skatinančias rinktis daugkartines sauskelnes, bet ir ragina regiono savivaldybes įtraukti daugkartinių sauskelnių komplektą į tėvams įteikiamą naujagimio krepšelį.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.