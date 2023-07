Minint legendinių lakūnų Dariaus ir Girėno tragiško skrydžio per Atlantą 90-tį, Kaune surengtoje aviacijos šventėje padangę raižė ir Prienų UAB „Sportinė aviacija ir Ko“ sukurtas motosklandytuvas LAK-17C fes, jį pilotavo šios bendrovės direktorius Vytautas Mačiulis.

Šventės puošmena tapo Rolando Pakso oranžinės Bellancos skrydis, lydimas akrobatinės lėktuvų grupės ANBO. Kaip žinia, ši Bellanca buvo atstatyta bendrovėje „Termikas“ ir pernai pristatyta Pociūnuose.

Tys pilotai – Algirdas Šimoliūnas, Sakalas Uždavinys ir Ignas Bitinaitis –tūkstantinei aviacijos gerbėjų miniai papasakojo apie rugpjūčio mėnesį planuojamą savo skrydį sklandytuvais per Europą maršrutu: Lietuva – Portugalija, skirtą taip pat Dariaus ir Girėno skrydžio 90-mečiui. Algirdas skris lietuviškuoju LAK-17A, kuris ypač traukė žiūrovų žvilgsnius.

Šventėje dalyvavo tūkstantinė motociklininkų kolona, per šimtas orlaivių. Padangę spalvino parašiutininkai, parasparnininkai, sudėtingiausias figūras raižė aviamodeliuotojo Donato Paužuolio su draugais valdomi aviamodeliai, kvapą gniaužė Jurgio Kairio, grupės ANBO, Žilvino Lidžiaus, jaunų Lietuvos pilotų Džiugo Kačanausko, Igorio Lobanovo, svečių iš Suomijos ir Čekijos skrydžiai.

Plojimais buvo sutiktas Atlantą irkline valtimi perplaukęs Aurimas Valujavičius, savo kelionę skyręs Dariaus ir Girėno skrydžio 90-mečiui.

Onutė Valkauskienė