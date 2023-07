Nurašyti į istoriją ar atsispirti nuo „dugno“ ir vėl kilti aukštyn?

„Prienų krepšinis serga, ir dėl to reikia kažką daryti“, – praėjusią savaitę Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje kalbėjo „Prienų“ krepšinio sporto klubo vadovas Marius Milaševičius, kviesdamas politikus nedaryti išankstinių nuostatų ir „nenurašyti“ Prienų didžiojo krepšinio į istoriją. Savivaldybės vadovams ir politikams jis pristatė ne tik praėjusio sezono veiklos ataskaitą, bet ir planą, kaip Prienų komanda, atsispyrusi nuo „dugno“, galėtų vėl kilti aukštyn.

Vienintelė išeitis – klubo bankrotas

Praėjusiųjų metų rugpjūtį klubo valdymą perėmęs į savo rankas vienas iš UAB „Mačiūnai“ savininkų Marius Milaševičius buvo kupinas pasiryžimo išlaikyti komandą „Labas GAS“ aukščiausioje šalies krepšinio lygoje, jis turėjo vilčių sugrąžinti žiūrovus į Prienų areną ir į klubą pritraukti daugiau verslų. Visgi situacija klube pasirodė daug sudėtingesnė nei jis manė ar buvo deklaruota. Nepaisant visų dėtų pastangų, „Labas GAS“ iškrito iš Lietuvos krepšinio lygos (LKL).

Per pastaruosius metus išryškėjusios problemos pasirodė esančios ne sniego gniūžtė, o įgaunanti pagreitį lavina, todėl šiuo metu M.Milaševičiui tenka tvarkytis su milžiniška klubo paliktų skolų, kurios siekia 1,3 mln. eurų, našta.

Anot M.Milaševičiaus, didžiausios skolos tęsiasi iš 2017–2021 metų veiklos laikotarpio, tikroji klubo finansinė padėtis paaiškėjo tuomet, kai jis, siekiant išvengti nemokumo, inicijavo klubo restruktūrizacijos procesą, buvo atliktas finansinės veiklos auditas ir sudarytas pilnas kreditorių sąrašas.

Šių metų birželio 14 d. Kauno apygardos teismas nutraukė klubo restruktūrizacijos bylą, pripažindamas ją esant neįmanoma tokiomis aplinkybėmis. Todėl Marius Milaševičius Tarybos narius informavo apie pradėtas „Prienų“ krepšinio sporto klubo bankroto procedūras.

Prienų krepšinio istorija turi tęstis…

Klubo bankrotas dar nereiškia garbingos Prienų krepšinio istorijos pabaigos. M.Milaševičius pasidalino planais suformuoti pajėgią komandą, kuri kitą sezoną atstovautų Prienams Lietuvos krepšinio regionų lygos „A“ divizione ir, jį laimėjusi, 2024 m. sportiniu principu patektų į Lietuvos nacionalinę lygą, o dar po metų kitų – sugrįžtų ir į LKL.

Ambicingi planai, kuriems įgyvendinti reikia, kad ne tik Savivaldybės vadovai, politikai, nuo kurių sprendimo priklausys finansinis komandos pagrindas, bet ir Prienų verslininkai, kiti rėmėjai, kiekvienas prienietis degtų entuziazmu palaikyti savo komandą bei patikėtų, jog „Prienų“ istorija gali atgimti. Jei to nebus, ji liks tik gražia, turistams pasakojama miesto prie Nemuno legenda.

Tačiau tam, kad būtų sugrįžta garbingai, išsaugant Prienų krepšinio reputaciją, taip pat ir Prienų miesto gerą vardą, pasak M.Milaševičiaus, būtina sąžiningai atsiskaityti su Lietuvos krepšinio federacijos ir lygos bendruomene, treneriais ir žaidėjais.

„Jei mes, kaip miestas, Savivaldybė ir klubo vadovybė, neatsiskaitom ir „išjungiam šviesą“, tai reiškia, niekada nebūsime priimti į federaciją ir LKL“, – emocingai kalbėjo klubo atstovas.

Iš „Prienų“ sporto klubo finansinės veiklos ataskaitos

Anot klubo vadovo, bendros klubo sąnaudos 2022–2023 m. sezone sudarė 686, 8 tūkst. euro, iš jų sportinės veiklos sąnaudos (atlyginimai treneriams, žaidėjams ir kt.) – 425, 3 tūkst. euro, kitos sąnaudos (apgyvendinimas, transporto išlaidos, projektai) – 179 tūkst. eurų, grąžintos ankstesnių administracijų skolos – 87,5 tūkst. euro.

Neatitikimas tarp sezonui reikalingų sąnaudų ir surinktų lėšų – 125 tūkst. eurų. Šis lėšų trūkumas daugiausia susidarė išmokėjus skolas pagal arbitražines sutartis; siekiant eliminuoti agentūros įtaką klubui ir dėl to nutraukus kontraktus su keliais agentūros žaidėjais; sumokėjus FIBA paskirtas baudas dėl įsipareigojimų nevykdymo. Taipogi sąnaudas padidino išaugusios išlaidos butų bei automobilių nuomai.

Didžiausia suma – 300 tūkst. eurų – „Prienų“ klubą parėmė Prienų rajono savivaldybė. Iš kitos rėmėjos „Labas GAS“ planuota gauti 100 tūkst eurų, gauta 34 tūkst. eurų, nes, kaip paaiškėjo, pagal susitarimus su ankstesne klubo vadovybe šis rėmėjas buvo skyręs paramą į priekį. M.Milaševičius sakė negalintis atsakyti už ankstesnio laikotarpio, kuomet jo dar nebuvo prie klubo vairo, finansinę padėtį, bet patikino, jog jo vadovaujama bendrovė „Mačiūnai“ ir kelios kitos įmonės savo įsipareigojimus įvykdė. M.Milaševičiaus teigimu, jis pats paramos sumą nuo 30 tūkst. eurų padidino iki 150-ties tūkstančių, nes „atėjo ten, kur rūpi ir skauda“, nors galbūt galėjo šias lėšas panaudoti verslo plėtrai ar asmeninei gerovei.

Klubo vadovas kalbėjo apie vieną potencialų rėmėją, su kuriuo dar deramasi dėl prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo, tikimasi teigiamo rezultato.

Sąžiningai atsiskaityti su krepšinio bendruomene, nenuvilti sirgalių

Pasak M.Milaševičiaus, nors popieriuje klubo skolos siekia 1333800 eurų, realiai jos 400-čia tūkst. eurų mažesnės, nes kai kurios sudarytos paskolos sutartys buvo perrašytos į paramos sutartis. Dabartinis klubo vadovo tikslas – derėtis su treneriais ir žaidėjais, kuriems klubas skolingas, ir su jais sudaryti taikos sutartis. Taipogi bendrauti su kreditoriais, atvirai išdėstyti klubo finansinę padėtį ir ieškoti tarpusavio sutarimo. Taip pat – ir pradėti pasiruošimą kitam sezonui.

„Galime nieko nedaryti ir galime pabandyti iš naujo,“ – kreipdamasis į Savivaldybės vadovus ir Tarybos narius, kalbėjo M.Milaševičius. Jis akcentavo, kad sirgaliams įdomus Prienų krepšinis, susidomėjusiųjų juo skaičius auga. „Mano įsitikinimu, per pastarąjį sezoną žengėm reikalingus žingsnius dėl žinomumo. Feisbuko paskyros pagalba paskutinį varžybų mėnesį pasiekėme 130-ties tūkstančių žmonių auditoriją, Instagrame turime per 23 tūkst. sekėjų ir atsiliekame tik nuo „Žalgirio“, klubo įrašų pasiekiamumas išaugo per 300 proc., – vardino M.Milaševičius, išdėstęs dviejų būsimų sezonų planus.

Kitam sezonui – ambicingi planai

Anot jo, Regionų lygoje startuosiančios Prienų komandos suformavimui ir reikmėms būtina 70 tūkst. eurų suma, kurios bus prašoma iš Prienų rajono savivaldybės. Dar 100 tūkst. eurų tikimasi surinkti iš rėmėjų, M.Milaševičius patikino, kad rėmėjų lėšos būtų skiriamos kreditoriniams įsipareigojimams padengti. Jei 2025 m. komanda patektų į Nacionalinę krepšinio lygą, jos biudžetas turėtų siekti apie 300 tūkst. eurų pagal principą 50/50 (iš Savivaldybės ir rėmėjų lėšų lygiomis dalimis). Kadangi „Wolves“ komandai pasitraukus, Prienų komanda liktų vienintelė regione, tikimasi ir Alytaus verslo palaikymo.

„Dėl to, kad didysis krepšinis vėl sugrįžtų į Prienų areną, yra visos sąlygos, – politikus įtikinėjo M.Milaševičius, – įspūdinga „Prienų“ krepšinio istorija, atitinkanti reikalavimus sporto arena, LKL palaikymas antrajai Lietuvos „religijai“, aš pats esu krepšinio fanatikas, atėjau tam, kad krepšinis gyvuotų… Visi per daug įdėjome lėšų, laiko, pastangų, kad dabar pasiduotume“.

Meras Alvydas Vaicekauskas padėkojo Mariui Milaševičiui už jo meilę Prienų krepšiniui, įdėtas dideles pastangas, visgi pripažino, kad situacija yra „kebli“, reikalaujanti įsigilinimo. „Turime įsivertinti labai realiai, be iliuzijų, kuriomis buvome maitinami kelerius pastaruosius metus,“ – teigė meras, pridurdamas, kad visuomet, net ir po tarpusavio ginčų, Savivaldybė vykdė savo įsipareigojimus klubui.

Į diskusiją įsitraukus ir Tarybos nariams, buvo iškeltos buvusio neatsakingo klubo finansų valdymo, nepakankamos klubo finansinės veiklos kontrolės, vadovavimosi „oriniu“ biudžetu problemos, didžiosios dalies skolų „nurašymo“ bei atsiskaitymo su treneriais bei žaidėjais, naujojo RKL sezono klausimai.

Dėl Savivaldybės paramos dar nenuspręsta

RKL „A“ diviziono kovos startuos spalio mėnesį. Todėl reikia kuo skubiau rasti sutarimą su Rimo Katukevičiaus vadovaujamu „Stakliškių“ klubu dėl bendros komandos formavimo, užsitikrinti finansinę paramą. M.Milaševičiaus teigimu, naujos komandos treneriu jis mato Paulių Ivanauską, iki tol vadovavusį „Prienų Labas GAS-KKSC“ komandai, kuri žaidžia RKL „A“ divizione. „Tai griežtas ir atsakingas treneris, laikas jam išplaukti į „platesnius vandenis“, – pažymėjo M.Milaševičius.

Natūralu, kad paskui klubą tęsiantis skolų šleifui, jo vadovas sulaukė nevienareikšmės Tarybos narių reakcijos. Jauniui Mališauskui rūpėjo garantijos, Arūnas Vaidogas ragino ne piešti gražias vizijas, o atsistoti ant žemės. Tuo tarpu moterys politikės Aušra Deltuvienė, Rasa Juocevičienė išreiškė simpatiją ir palaikymą strategiją turinčiam M.Milaševičiui. Pasak A.Deltuvienės, juk skolos susidarė ne dėl jo kaltės.

Tarybos nariai atostogaus ir tik rugpjūtį galės priimti vienokį ar kitokį sprendimą dėl Prienų krepšinio ateities, bet, kaip patikino meras, diskusijoms bus galima surasti laiko ir vasarą.

