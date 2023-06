Žymios profesorės klinikai Birštone – žinomų žmonių dėmesys

Šį savaitgalį gimtadienį minintis Birštonas vieną dovaną gavo kiek anksčiau – kurorte duris atvėrė klinika „Holistic Skin & Wellness Spa“, į kurios atidarymą susirinko žinomi žmonės iš visos Lietuvos. Renginį vedė aktorius Vytautas Rumšas (jaunesnysis), koncertavo dainininkė Monika Liu, dainas dovanojo ir verslininkas Romas Bubnelis.

Klinikos įkūrėjos, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorės, gydytojos dermatovenerologės dr. Matildos Bylaitės-Bučinskienės teigimu, šiuolaikinis žmogus patiria daug išbandymų, dėl milžiniško streso ir laiko stokos dažnai nespėja pasirūpinti savimi ir tai tampa palankia terpe įvairioms odos ligoms, plaukų slinkimui ir bendram negalavimui. Pasak jos, pastabus gydytojas visada pamato, kiek psichologinės įtampos yra susikaupę žmogaus viduje, tačiau ne visi besikreipiantys į specialistus sugeba patys subalansuoti savo būseną.

Klinika Birštone – jau antroji profesorės įkurta gydymo įstaiga Lietuvoje. Pirmoji dermatologinė klinika buvo atidaryta 2016 m. Vilniuje. Birštone duris atvėrusi klinika remiasi holistiniu principu, kur apjungiama aukštos kokybės mokslo žiniomis paremta odos ligų diagnostika, taikomas pažangiausių akademinių standartų gydymas, chirurginė, lazerinė ir estetinė medicina, taip pat veikia SPA zona. „Klinika Birštone – tai vieta be mobilaus telefono, kur laikas skiriamas tik sau, siekiant atsipalaiduoti, atgauti jėgas ir nusiraminti. Čia siūloma holistinė procedūrų kelionė, o ne pavienės procedūros ar masažai“, – teigia M. Bylaitė-Bučinskienė.

Klinikos vieta taip pat pasirinkta neatsitiktinai – dešiniajame Nemuno krante įsikūręs kurortas nuo seno garsėja savo gamta, grynu oru ir mineraliniu vandeniu. „Mūsų tikslas – į mus besikreipusio žmogaus sveikatinimas, todėl vien medicininių priemonių nepakanka, nes reikia gydyti ne vien kūną, bet ir leisti nusiraminti sielai, pajusti ramybę. Todėl čia taikysime individualų požiūrį, kad kiekvienas specialisto prisilietimas ir supanti aplinka veiktų kaip balzamas sielai ir atokvėpis kūnui“, – pasakoja M. Bylaitė-Bučinskienė.

Klinikoje dirba profesionalų komanda, kurią sudaro dešimt dermatologų, plastikos chirurgas, kosmetologai, slaugytojos, patyrę masažo specialistai, kineziterapeutai, reabilitologai. Čia atliekamos įvairios aparatinės estetinės medicinos procedūros su aukščiausios kokybės technika. Pasak M. Bylaitės-Bučinskienės, klinikos komandos siekis – inovatyviai spręsti žmogų varginančias odos problemas, teikti aukštos kokybės estetines ir lazerines paslaugas, kad kas rytą žvelgdamas į veidrodį, žmogus gerai jaustųsi ir fizine, ir psichologine prasme.

Kurorte klinika „Holistic Skin & Wellness Spa“ yra įsikūrusi 400 kvadratinių metrų ploto patalpose, keturių aukštų pastate. Planuojama, kad netrukus klinikos svečiai galės apsistoti čia įrengtuose apartamentuose, kur juos sups estetiška aplinka ir ramybė.

Apie „Holistic Skin & Wellness Spa“:

Gydytoja dermatovenerologė Matilda Bylaitė-Bučinskienė yra sukaupusi 15 m. darbo patirtį odos ligų diagnostikoje ir gydyme; nuo 2006 m. dirba Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (VUL SK) Dermatovenerologijos centre. Ji taip pat yra VU Medicinos fakulteto dėstytoja, mokslų daktarė, profesorė, skaito paskaitas studentams ir gydytojams kursantams, gydytojų rezidentų vadovė parengusi per 30 gyd. rezidentų. Profesorės įkurta klinika Birštone, be medicininių paslaugų, siūlo kelių valandų sveikatinimo programas, pritaikytas pagal individualų poreikį – relaksacijai, detoksikacijai, regeneracijai ar odos ligų problemų sprendimui. Klinikoje veikiančioje SPA zonoje, be įprastų paslaugų, veikia įvairios gydomosios vonios, energetinis kokonas, druskų kapsulė, fototerapija. Sergantiesiems lėtinėmis odos ligomis parengta individuali kompleksinė reabilitacijos programa. Netrukus klinika pasiūlys ir aktyvią judesio terapiją, jogos ir kineziterapinius užsiėmimus, miško terapiją ir sveiką subalansuotą mitybą. Klinikos interjero autorius – architektas Eugenijus Juozapavičius.