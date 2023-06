Birštone, Žvėrinčiaus take – ypatinga erdvė

Keletas pastarųjų metų buvo įtempti, kupini streso ir nežinomybės. Siekiant paskatinti atidžiau rūpintis savo emocine sveikata ir padėti atrasti vidinę harmoniją, viename iš kurortinių Lietuvos miestų – Birštone – įrengta speciali vieta atsipalaidavimui, meditacijai ar kitoms sveikatingumo praktikoms. Iniciatyvos ambasadorė, fotografė ir socialinių projektų kūrėja Neringa Rekašiūtė ragina rūpintis savo emocine būkle, o jogos mokytoja Daiva Stančaitytė pataria, kaip tinkamai pasinaudoti harmonijos sodo teikiamomis naudomis.

Nuo birželio 1 dienos pažintiniame Žvėrinčiaus take Birštone galima rasti ypatingą erdvę, skatinančią sustoti, atsipalaiduoti ir bendrystėje atrasti vidinę harmoniją. Toks harmonijos sodas yra socialinio projekto #Bendranoriai, kurio pavadinimas kilo iš žodžių „bendruomenė“ ir „savanoriai“, dalis. Pastarąją globoja visuomenininkė N. Rekašiūtė, kurios kasdienybėje jau daugybę metų netrūksta sąmoningumą ir vidinę ramybę skatinančių veiklų. Ji įsitikinusi, kad meditacijos ir kitų atsipalaidavimo technikų taikymas gelbsti sumažinant įtampą, įveikiant neigiamas emocijas, o nuoširdus žmogiškas ryšys padeda pasijusti reikalingiems.

„Nors prieš kurį laiką patekome į laimingiausių pasaulio šalių dvidešimtuką, daugybė žmonių vis dar kasdien kovoja su stresu, nerimu, baimėmis, auga ir įvairių psichikos sutrikimų kreivė. Patyrėme pandemijos sumaištį, karantiną, o jau ilgiau nei metus visai netoliese taip pat žioji milžiniška žaizda, dėl kurios kraujuoja visa Europa. Šie skauduliai vienaip ar kitaip mus paliečia, todėl tiesiog privalome rūpintis emocine sveikata.

Harmonijos sodas – ypatinga vieta, padėsianti atrasti vidinę harmoniją ir sau, ir artimiems žmonėms. Juk tam, kad nepamestume savęs, turime išmokti būti su savo mintimis, atpažinti, iš kur jos kyla, susidraugauti su savo jausmais ir taip pamažu pasiekti emocijų balansą. Bendruomeniškumas ir empatija vienas kitam yra pagrindiniai žmogiškumo principai, padedantys nelikti vieniems su neigiamomis emocijomis. Labai norėčiau, kad harmonijos sodo iniciatyva įkvėptų įrengti panašių erdvių ir kituose šalies miestuose“, – sako bendranorė N. Rekašiūtė.

Vidinė harmonija

per realias praktikas

Psichologus jungiančios platformos „Visipsichologai.lt“ inicijuotas tyrimas rodo, kad beveik 80 proc. Lietuvos gyventojų jaučia išaugusį stresą, nerimą bei padidėjusią įtampą. N. Rekašiūtė įsitikinusi, kad šis rodiklis gerokai sumažėtų, jei žmonės skirtų daugiau laiko rūpinimuisi savimi bei mylimais žmonėmis. Pasak jos, harmonijos sodas įkvėps ne tik individualiai meditacijai ar atsipalaidavimui, bet ir nuoširdiems pokalbiams su bendraminčiais gamtos apsuptyje, pasivaikščiojimams ar jaukiems pietums medžių pavėsyje.

„Žmogus nesukurtas būti vienišu – mums reikia atjautos, rūpinimosi, patarimų, palaikymo. Prisijungiau prie #Bendranorių projekto, kad padėčiau skatinti ir psichinę, ir fizinę gerovę, dėkingumą, sąmoningumą. Visa tai gali prisidėti prie gražesnio ir ramesnio mūsų vidinio bei išorinio pasaulio“, – priduria N. Rekašiūtė.

Harmonijos sodas Birštone taps išskirtine erdve gamtos mylėtojams, tylios aplinkos ieškantiems poilsiautojams, jogos ir meditacijos entuziastams bei visiems, kurie nori įsikibti į parankę bendraminčiui ir atsipūsti mėgaujantis miško orkestru. Tarp žaliuojančių medžių įrengta ramybės oazė lepins ausis ne tik gyvosios gamtos garsais, bet ir užburiančia kriauklelių muzika, kuri, primindama jūrą ir čežantį paplūdimio smėlį, padės nuraminti sukilusią įtampą ir negatyvius jausmus.

Atsipalaiduoti padės ir keturis elementus – vandenį, orą, žemę ir ugnį – įgarsinantis specialus Koshi instrumentas, naudojamas meditacijų metu. Jis įkvėps čia pat ant žolės kartu su bendraminčiais pasitiesti jogos kilimėlius, atlikti kvėpavimo bei įtampą išlaisvinančius tempimo pratimus. Besidominčius kinų senovės išmintimi, nudžiugins dar viena garsinė atsipalaidavimo technika – vėjo gongas. Tai bus tarsi garso terapija, kurios metu galima susikoncentruoti, pajausti savo kūną ir atlikti meditaciją.

Pasitikrinti fizinę ištvermę bus galima išbandant jėgas ant tarp medžių kamienų nutiesto balansavimo lyno. Šio užsiėmimo metu – ne tik įdarbinamos mintys ir protas, bet kartu treniruojami visi kūno raumenys, todėl tai gali tapti puikia sportine tradicija ir priežastimi sugrįžti visiems šeimos nariams ar draugų būriui.

Meditacija gamtos apsuptyje

Harmonijos sodo atidaryme birželio 1-osios pavakare susirinkę bendranoriai ne tik susipažino su atsipalaidavimo ir nusiraminimo technikomis, bet ir patys išbandė tikrąją meditacijos naudą.

„Harmonijos sodas“ Žvėrinčiaus take įkurtas prie pavėsinės „Karaliaus Mindaugo žinia“. Rasti nesudėtinga, nors, einant į atidarymo šventę ir nepastebėjus nuorodų, abejonių būta. Gal todėl ir žmonių atėjo nedaug. Projekto kūrėjai Neringai Rekašiūtei papasakojus apie „Harmonijos sodą“, jogos mokytoja Daiva Stančaitytė visus kvietė būrin, mokė kaip taisyklingai kvėpuoti, pasitiesus kilimėlius atlikti keletą jogos pratimų. Prašė tylos, net nefotografuoti, bet rimtį drumstė Žvėrinčiaus taku važiuojantys dviratininkai. Gal „Harmonijos sodui“ reikėjo paieškoti ramesnės vietos?

Vis tik laikas nepraėjo veltui, kažką sužinojome, kažką išmokome. Skirstantis ir tardami „ačiū“ buvome nustebinti, kad čia bendram naudojimui lieka ir ant suolo sudėti kilimėliai, ir Koshi instrumentas ir „sapnų“ gaudyklės, ir vėjo gongas, varpeliai… Buvo abejojančių „ar ilgam“?

Nusiraminimo šavasana

Trukmė: 20–30 min.

Patogiai atsigulkite ant nugaros. Kojas ištieskite V forma, o rankas – šiek tiek toliau nuo kūno, delnais į viršų. Atsipalaiduokite. Tai gali padėti padaryti meditacijai skirta muzika, gamtos garsai ar varpeliai.

Susikoncentruokite į kvėpavimą: įkvėpdami pajauskite, kaip pakyla pilvas, krūtinė, raktikauliai – susikaupkite ties kūno pojūčių ir kvėpavimo sąsaja. Iškvepiant orą, stenkitės pajusti, kaip kūnas nusileidžia. Šį pratimą atlikite tol, kol pasijusite nurimę ir harmonijoje su savimi.

Parengė Onutė Valkauskienė