Tūkstantmečio mokyklų programa Prienų rajono ir Birštono mokyklose

Visi skirtingi – visi lygūs

Siekiant pagerinti Lietuvos mokinių pasiekimų atotrūkius tarp mokyklų ir savivaldybių, sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas kiekvienoje savivaldybėje, praėjusiais metais pradėta įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programa. Prieš įsibėgėjant programos veikloms, švietimo bendruomenė, savivaldybės ir žiniasklaidos atstovai dar kartą supažindinami su pažangos plane numatytais darbais bei laukiamais rezultatais.

Iš viso TŪM programoje dalyvauti ketina 58 savivaldybės ir 271 mokykla. Preliminarios jungtinės veiklos sutartys dėl pažangos planų finansavimo jau pasirašytos su 22 pirmajame sraute dalyvaujančiomis savivaldybėmis, tad per 109 mln. eurų paramą gaus 93 mokyklos. Tarp jų – ir „Ąžuolo“ progimnazija, „Revuonos“ pagrindinė mokykla, Veiverių Tomo Žilinsko ir Prienų „Žiburio“ gimnazijos bei kartu projekte dalyvaujanti Birštono gimnazija. Tiesa, nors projekte tiesiogiai dalyvauja 4 Prienų rajono mokyklos, programos sukurtomis galimybėmis galės naudotis visi Prienų rajono mokiniai ir mokytojai.

Kaip gegužės 24 d. „Žiburio“ gimnazijoje vykusiame TŪM programos veiklų pristatyme sakė Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) atstovės, mokyklose pokyčių bus siekiama per keturias prioritetines sritis: įtraukųjį ugdymą, lyderystę, STEAM bei kultūrinį ugdymą.

Prienų rajone šias sritis kuruos skirtingos mokyklos – už lyderystės veiklų koordinavimą bus atsakinga „Ąžuolo“ progimnazija, įtraukųjį ugdymą koordinuos „Revuonos“ pagrindinė mokykla, kultūrinį ugdymą – Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, o STEAM veiklas – šioje srityje didžiausią patirtį sukaupusi „Žiburio“ gimnazija.

Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko teigimu, Prienų rajone pastebimos 4 pagrindinės spręstinos problemos. Visų pirma, anot R. Zailsko, Prienų rajono moksleiviai turi ribotas galimybes įgyti praktika ir tyrimais grįstą mokymosi patirtį dėl nepakankamo gamtamokslinių labaratorijų kiekio savivaldybės mokyklose ir aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumo. Antra spręstina problema, kurią įvardijo Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, tai –

nepakankami mokyklų vadovų, mokytojų ir pagalbos specialistų gebėjimai organizuoti kiekvieno mokinio poreikius atitinkantį ugdymą(si). Be viso to, pastebimos neišnaudotos galimybės pritaikyti mokyklų erdves integraciniam ir įtraukiajam ugdymui organizuoti, taip pat neišnaudotos kultūrinių veiklų galimybės, atrandant naujus šiuolaikiškus ir veiksmingus ugdymo būdus.

Todėl Savivaldybės TŪM programos kūrybinė komanda kelia tikslą – iki 2025 m. padidinti Prienų rajono savivaldybės 5–12 klasių mokinių, pasiekiančių tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygį, procentinę dalį.

Tikslui pasiekti pagal parengtą pažangos planą Prienų rajono savivaldybės mokykloms bus skirta papildomi 1649 856 eurai (be PVM). Šios investicijos bus panaudotos įvairioms ugdymo veikloms organizuoti, infrastruktūrai gerinti, mokyklų vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijai stiprinti.

Beje, įgyvendinant TŪM programos planą, vieną iš „Žiburio“ gimnazijos pastatų planuojama paversti labaratorinių tyrimų erdve, čia įrengiant 4 STEAM laboratorijas. Trijose TŪM dalyvaujančiose Prienų rajono mokyklose taip pat planuojama įrengti ir multisensorinius kambarius, užtikrinti daugiau galimybių integracinio ir įtraukiojo ugdymo organizavimui, laukia ir kiti moksleiviams ir su jais dirbantiems pedagogams reikšmingi pokyčiai.

Viena pagrindinių TŪM programos pažangos planų rengėjų Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė džiaugiasi, jog prie pažangos plano įgyvendinimo Prienuose jungiasi ir gausus būrys partnerių: Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, Nemuno kilpų regioninis parkas, „TikoTiks“ centras, Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras, Valstybinės miškų urėdijos Prienų regioninis padalinys, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi asociacija bei Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Kadangi Birštono savivaldybėje mokosi mažiau nei 1000 mokinių, TŪM programoje ji dalyvauja kartu su Prienų rajono savivaldybe. Atsižvelgdama į esmines problemas, savivaldybė kelia tris pagrindinius tikslus: pagerinti ugdymosi rezultatus, inicijuojant ir skatinant tikslingą ugdymąsi įvertinus kiekvieno vaiko galimybes; didinti švietimo įtrauktį, užtikrinti saugią mokymosi aplinką kiekvienam mokiniui bei stiprinti švietimo bendruomenės kompetencijas, grįstas lyderyste, kultūros potencialu, pažangių technologijų ir inovacijų panaudojimu .

Užsibrėžtų tikslų Birštono švietimo bendruomenė sieks, įgyvendindama tokias programas, kaip: „Tyrinėjimo menas“ – lauko edukacinės tyrinėjimų erdvės kūrimas; mokinių loginio mąstymo ir patyriminio savivaldaus ugdymo(si) gebėjimų ugdymo ir tobulinimo programa „Robotai mūsų draugai“. Čia taip pat planuojama įrengti gamtos mokslų mokymui(si) skirtą laboratoriją, įsigyti mobilių gamtos mokslų eksperimentų rinkinių, interaktyvios įrangos, priemonių. Sudarant sąlygas mokinių saviraiškai, formaliam ir neformaliam ugdymui planuojama įsigyti ir neįgaliesiems pritaikytą mokyklinį autobusą. Numatomos ir kitos veiklos, skirtos ir mokiniams, ir mokytojams.

Anot Birštono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Jolitos Jablonskienės, įgyvendinus TŪM programą ir pažangos planą, tikimasi, jog savivaldybėje veikianti mokykla bus dar stipresnė, patrauklesnė ir inovatyvesnė, o kiekvienas Birštono savivaldybėje gyvenantis vaikas turės galimybę mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje.

