Gražėjantys Prienai traukia ir naujakurių, ir investuotojų akis

Pastaraisiais metais Prienų miesto veidas pasikeitė neatpažįstamai. Renovuoti daugiabučiai, ugdymo įstaigos, sutvarkytos viešosios erdvės, įrengti paupiu vedantys pėsčiųjų ir dviračių takai bei kiti laiko pareikalavę pokyčiai lėmė, jog kadaise buvęs kuklus provincijos miestelis tapo patrauklia kryptimi ir turistams, ir naujakuriams.

Prienus gyvenimui pasirinkusios šeimos vertina ne tik sparčiai vystomą kasdieniam gyvenimui reikalingą infrastruktūrą, bet ir patogią geografinę padėtį, išskirtinį kraštovaizdį ir kitus Nemuno krašto teikiamus privalumus.

Didmiesčio šurmulį iškeitė į Prienų ramybę

Atgimstančius Prienus vis dažniau atranda ir didmiesčių gyventojai. Prieš penkerius metus, tuomet, atrodo, drąsų sprendimą – iškeisti didmiesčio šurmulį į Prienų krašto ramybę – priėmė ir penkias atžalas auginanti kauniečių Ramunės Gražulės ir Andriaus Kuncevičiaus šeima.

Ramunė ir Andrius Kaune jau buvo įleidę savo šaknis: turėjo erdvų, moderniai suremontuotą butą, gerai apmokamus darbus, vaikai lankė mokyklas ir darželius. Visgi pajutę, kad gyvenimas didmiestyje tampa nebe privalumu, o trūkumu, Ramunė ir Andrius nusprendė ieškoti ramaus kampelio šalia Kauno, kad ir toliau patogiai galėtų lankyti didmiestyje pasilikusius tėvelius. Ir tą kampelį atrado abipus Nemuno įsikūrusiuose Prienuose.

Nedideliame miestelyje gausi šeima greitai įsiliejo į vietos gyvenimą, tapo aktyviais bendruomenės nariais, atrado naujų pomėgių. Čia laimingi ir visi vaikai: mažieji – Tauras ir Giedrė – darželinukai, vidurinėlis Rojus – pradinukas, o kiek vyresnis Vilius – stropus „Ąžuolo“ progimnazijos mokinys, save realizuojantis debatų būrelyje. Aktyviai į visuomeninę veiklą įsitraukęs ir vyresnėlis Ugnius, kuris aktyviai dalyvauja Šaulių sąjungos veikloje, įvairiuose konkursuose bei renginiuose, taip pat lanko Meno mokyklą, groja bažnyčios ansamblyje, užsiima kita popamokine veikla. Taigi, kaip sakoma, laimingi vaikai – laimingi tėvai.

Ramunei ir Andriui, kaip tėvams, labai svarbu, jog vaikai augtų saugioje aplinkoje, turėtų geras sąlygas ugdytis, atrasti sau patinkančios veiklos, o Prienuose, kaip sakė penkių atžalų mama, pradedant lopšeliais-darželiais, baigiant gimnazija, formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybė viršijo visus lūkesčius.

Jauna šeima džiaugiasi ir jaukiai sutvarkytomis viešosiomis erdvėmis, sporto aikštelėmis, ir kultūriniu gyvenimu, tačiau labiausiai juos džiugina kasdien vis kitokia gamta bei šilti santykiai tarp vietos gyventojų. „Kurti gyvenimą Prienuose buvo vienas geriausių mūsų šeimos sprendimų. Mūsų gausiai šeimai tenka tvarkyti daugybę reikalų įvairiais gyvenimo klausimais, o mane iki šiol stebina Prienų įstaigose dirbančių žmonių rūpestingumas. Atrodo, kad kiekvienas daro viską, ką gali, kad tavo problemą išspręstų kuo greičiau ir patogiau. O kai Prienuose prasideda pietų metas, vietinėje kavinėje galima sutikti ir besišypsantį Prienų merą, tikriausiai ką tik sugrįžusį iš svarbaus vizito, ir meistrą, dėvintį darbinius drabužius, kuris netrukus skubės tęsti savo darbų“, – gyvenimo patirtimi, didmiestį iškeitus į Prienus, dalijasi Ramunė.

Prienus iš naujo atranda išsilavinęs jaunimas

Kurti šeimyninį gyvenimą Prienų krašte vis dažniau renkasi ir iš didžiųjų Lietuvos miestų sugrįžtantis išsilavinęs jaunimas, kartu su savimi į gimtąjį kraštą parsiveždamas ten įgytas žinias ir patirtį. Gražėjantis miestas ir patogus gyvenimas gamtos apsuptyje namo parviliojo ir gydytoją Gabrielę Vencienę, kuri į gimtąjį kraštą sugrįžo kartu su panevėžiškiu vyru Justinu.

Daugiau nei prieš dešimtmetį Lietuvos sveikatos mokslų universitete susipažinę Gabrielė ir Justinas, kaip ir dauguma studentų, kurį laiką gyveno ten, kur ir sukosi jų pagrindinė veikla – Kaune. Tačiau pradėjus kurti bendro gyvenimo planus, Gabrielė ir Justinas ilgai svarstė, kur jiems lemta išsipildyti – didmiestyje ar mažesniame miestelyje.

Patogi geografinė padėtis, ramus gyvenimas, gamtos teikiami malonumai ir geros sąlygos auginti vaikus lėmė, jog prieš šešerius metus Venciai, patogiam gyvenimui atnaujinę Gabrielės senelių likusius namus, įsikūrė Prienuose. Čia gimė ir jųdviejų sūnelis Donatas.

Jauna šeima Prienuose ne tik puoselėja ramų šeimyninį gyvenimą, bet ir dirba, kasdien rūpinasi prieniečių sveikata – Gabrielė yra šeimos gydytoja, o Justinas – gydytojas anesteziologas-reanimatologas.

Prienuose gimusi ir augusi Gabrielė pastebi, jog per tą laiką, kol ji gyveno Kaune, Prienai išties labai pasikeitė ir išgražėjo: atnaujinti visi parkai, aikštės, sutvarkytos kitos apleistos vietos, pastatyta Sporto arena, atsirado ir žaidimų aikštelių vaikams, padaugėjo renginių, todėl savo sprendimo – gyventi Prienuose – jauna šeima iki šiol nesigaili. Gabrielė ir Justinas viliasi, jog Prienai ir toliau gražės, o netolimoje ateityje čia apsigyvens dar daugiau jaunų šeimų.

Rimantė Jančauskaitė

Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko komentaras

Kodėl Prienuose patogu ir gera gyventi?

Mūsų krašto ateitis priklausys nuo to, kokią aplinką šiandien sukursime, kokius pamatus paklosime, kad ir šeimos čia kurtųsi, liktų gyventi, ir vaikai sugrįžtų. Per praėjusią kadenciją įgyvendinome daug darbų, pasiekėme tų tikslų, kurie atrodė mažai realūs, nors aš pats visada tikėjau, kad tai tik laiko klausimas. Kalbu apie senųjų kareivinių ir aplink esančių pastatų atgaivinimą. Jie ilgai stovėjo apleisti, investuotojai ilgai nesiryžo imtis projektų. Mes pirmiausia investavome į infrastruktūros įrengimą – tiesėme pėsčiųjų ir dviračių takus, etapais tvarkome Nemuno pakrantę: ten įrengėme pėsčiųjų takus, pernai visuotinės akcijos metu, kurioje dalyvavo įstaigos, organizacijos, šeimos, pasodinome sakurų sodą, jis plečiamas ir toliau. Taip pat renovavome mieste beveik visus daugiabučius namus. Be viso to, turime puikiai išvystytą sporto infrastruktūrą, baseiną, sporto šakų pasirinkimą ir mėgėjiškam, ir profesionaliam sportavimui. Atnaujinome prieplauką prie „Revuonos“ viešbučio, sutvarkėme prieigas ir jau pernai startavo laivybos entuziastų „Nemuno turas“ reguliarūs reisai iš Birštono į Prienus laivu „Algirdas“.

Ne tik gražėjanti aplinka, plečiami takai, patogi Prienų geografinė vieta, bet ir geros ateities perspektyvos lėmė, kad išaugo butų paklausa, o pasiūla mažėjo. Žmonės domėjosi naujos statybos butais. Investuotojai tada patikėjo Prienais ir jau šiandien turime vieną pilnai įrengtą daugiabutį, vieną baigiamą įrengti, dar vieną, kuriame vyksta darbai. Statomi ir kotedžai, taip pat girdime apie verslo planus buvusiose kareivinėse įrengti dar vieną daugiabutį namą. Tai puikus pavyzdys, kai Savivaldybės investicijos į infrastruktūrą ir aplinkos gerinimą pritraukia investuotojus, o jų įgyvendinti projektai – naujus gyventojus į Prienų miestą. Tikrai mieste dabar nemažai jaunų šeimų, sugrįžusių iš emigracijos, taip pat sugrįžtančių į gimtąjį miestą iš šalies didmiesčių, vidutinio amžiaus žmonių, iškeitusių gyvenimą Vilniuje ar Kaune į ramų nedidelio miesto gyvenimą.

Džiaugiamės šiais pokyčiais ir turime dar daugiau ambicijų – siekti kurortinės teritorijos statuso. Atlikome galimybių studiją, o prieš akis laukia daug namų darbų.