„Tebus palaiminti čia dirbantys ir ateinantys apsipirkti…“

Gražu, kai mūsų mieste vis kas nors kuriama, statoma, auginama, kai viso to rezultatu gali džiaugtis ir prieniškiai, ir rajono gyventojai, ir svečiai.

Praėjusį penktadienį duris atvėrė dar viena nauja erdvė – Prienų „GĖLIŲ NAMAI“, įsikūrusi J. Basanavičiaus gatvėje, šalimai buvusios taip vadintos mažosios „Maximos“.

„Gėlių namų“ kūrėjos – Izolda Aidukienė ir Tatjana Čiukšienė. Izoldos teigimu, idėja ilgai brandinta. „Daug kartų svarstėm: darom, nedarom, darom“, – sakė Izolda, džiaugdamasi, kad parduotuvės atidarymas sutapo ir su asmeniniu gimtadieniu. Taigi du gimtadieniai iškart ir abu tikriausiai paliks atminčiai ir ateičiai.

Svečiams ir pirkėjams sugužėjus į naujus „Gėlių namus“, juos pašventino Prienų parapijos klebonas Vaidotas Labašauskas, palinkėdamas, kad Dievas laimintų visų mūsų gyvenimus: „Tebus palaiminti čia, „Gėlių namuose“, dirbantys ir ateinantys apsipirkti”. Surasti laiko skubėjime ir sau, sveikindama su įkurtuvėmis linkėjo Vita Marcinkevičienė. Ji įteikė visiems po simbolinę dovanėlę. O daugiau – rankų darbo muiliukų, žvakių, dovanų rinkinių, pagamintų Vitos ir Mindaugo, kurie darbuojasi savo šešiasdešimties šeimų bityne, jau galima įsigyti atidarytoje parduotuvėje. Beje, ateityje čia bus galima įsigyti ir krikšto žvakių bei kitų staigmenų.

– Aš be galo myliu gėles, – atvirauja „Gėlių namų“ šeimininkė. – Kai buvom vaikai, tai sužydėjus laukams, mes kaip žąsys po pievas pabyrėdavom. Raginu ir kviečiu savo kraštiečius iš Naujosios Ūtos ir visus rajono žmones, kurie galbūt drožia iš medžio, pina iš vytelių, gamina kažką kita, burtis bendrystei. Nieko nėra brangiau už gyvą susitikimą, už gyvą bendrystę. „Gėlių namuose“ vietos užteks visiems, o kraštiečių ar rajono žmonių darbai galbūt suras ir pirkėją. Beje, galima bus derėtis, pas mus ir kainos „nesikandžios“.

Smagu, kai jau pirma pirkėja greitai suranda sau atvirutę, vokelį, kita – renkasi graviruotą darbą. Apžiūri susirinkusieji ir stiklo raižinius, ne per brangius kvepalus. Netoli parduotuvės gyvenanti moterėlė pasidžiaugia, kad „prie namų“ galės ramiai išsirinkti žvakių, nes jau per sunku „stumdytis prekybos centre, per sunku ir toliau eiti, o čia bus labai gerai, malonios moterys, ir pasikalbėti galės“.

Gėlių taip pat bus galima pasirinkti pagal skonį, jų asortimentas tik gausės.

„Skonis ne brolis – visi skirtingi“, – šypsosi Izolda, ir pasakoja apie pagarbą kiekvienai gėlei, apie rūpestį, kad ji galėtų atsiskleisti.

Per nemažą laiką daug žmonių į Amžinybę iškeliavo, palydėti Aidukų giesmių… Tad Izolda įsitikinusi, kad žmogaus gyvenimas nėra tik baltas. Jis margas, todėl ir šarvonėje, pasak jos, labai gražiai dera ir rugiagėlės. „O kodėl nepapuošus, ypač šiuo metu, žydinčios obels, alyvų šakelėmis“. Izolda mano, kad ir Išėjimas turi būti kaip gyvenimas – spalvotas, ne tik baltas, ir pagarbus…

Izolda dėkinga, kad ir ją, ir Tatjaną labai palaikė šeimų nariai, draugai, bendraklasiai, kraštiečiai. Moterys tarė nuoširdų ačiū klebonui Vaidotui, Agnei, Rasai, Vitai, Ingridai, visiems, kurie palaikė jų idėją, prisidėjo prie jos įgyvendinimo, o dabar drauge galės džiaugtis bendryste ir „Gėlių namuose“.

Parduotuvė dirbs ir šeštadienį, ir sekmadienį nuo 8.30 iki 19 valandos.

Palma Pugačiauskaitė