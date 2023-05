Krašto istorijos tėkmė nuo Henriko Šliagerio iki Motiejaus Mikitinyčiaus (II)

Nuo istorijos miglų iki realių faktų

Tolesnė Henriko Šliagerio veikla

Ankstesniame straipsnyje („Gyvenimas“, Nr. 21, kovo 15 d.) susipažinome su Aleksandro Jogailaičio privilegija dovanojamoms valdoms Birštono valsčiaus kairiajame Nemuno krante monetų kalyklų ir Kauno muitinės vadovui, Krokuvos vokiečiui Henrikui Šliageriui, kartu nubrėžiant pietines mūsų krašto ribas.

Valdovas skyrė didelį dėmesį valstybės pagrindiniam finansinės veiklos vadovui, nes nuo jo veiklos priklausė ir LDK didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus galios statusas. Bet kyla klausimas, ką gi Henrikas Šliageris nuveikė įsisavindamas gautas mūsų krašto žemes. Istorikas, archeologas, numizmatas Eugenijus Ivanauskas kartu su amerikiečiu kolega Robertu J. Douchiu, susipažinę su daugeliu Lenkijoje esančių šaltinių, taip pat su daugeliu per 150 metų Lenkijoje ir Vokietijoje išleistų darbų, konstatavo, kad Aleksandrui Jogailaičiui išvykus į Lenkiją ir 1501 m. tapus jos valdovu, Henrikas Šliageris išvyko pavymui, 1502 m. gegužės 2 d. jis gavo valdovo privilegiją ieškoti metalų Tatrų kalnuose, < > gavo 60 auksinų sidabro paieškoms Tatrų kalnuose organizuoti. Tokie leidimai buvo išduoti tik įtakingiems asmenims.

Jis 1503 m. už 400 auksinų nusipirko leidimą kasti sidabrą ir pristatyti jį Krokuvos pinigų kalyklai, gavo kalyklai iš valdovo 4 vazas druskos. Šliageris (kai kur jo pavardė transkribuojama, kaip Sliacheris, Šliacheris, – V.K.) vadovavo dviems pinigų kalykloms Vilniuje ir Krokuvoje, jis buvo ne tik įtakingas, bet ir turtingas žmogus. 1504 metais jis mirė ir buvo palaidotas Krokuvoje. Kadangi jo bevaikė našlė Elžbieta greitai ištekėjo už kito vyro, tad ji neteko teisių, numatytų Aleksandro Jogailaičio privilegijoje. Henrikui Šliageriui dovanotos valdos grįžo Valdovui (Žr. Eugenijus Ivanauskas, Robert.J. Douchis. Lietuvos monetų kalybos istorija 1495-1769, V.2002, p.15-16.)

Per labai trumpą laikotarpį Henrikas Šliacheris įsteigė Fredos dvarą, kurį 1504 m. pardavė Mykolui Glinskiui, o taip pat – savo dvarus pietinėse krašto ribose (Laimonas Karalius, Kauno muitininkas Henrikas Šliacheris 1496-1499; 1504 – istorijos metraštis, 2002, Kauno kn.3, p.189-190). Kadangi Šliagerio to laikotarpio valdos įvardijamos apibendrintai, pagal vėlesnio šių žemių valdytojo Motiejaus Mikitinyčiaus (1507-1539) turėtas valdas, tai galime daryti prielaidą, kad Šliagerio dvaras gavo pavadinimą vėliau. Birštono valsčiaus Gudelių dvaras veikė šalia Ivoniškio ir Leiciškių ežero (dabartinė Marijampolės savivaldybė), o Dovinės dvaras prie Gudiškių, Igliaukos seniūnijoje, Žuvinto pietuose. Abu dvarai buvo dabartinėje Marijampolės savivaldybėje. Išlikę pavadinimai primena čia kelias kartas valdžiusius kunigaikščius Holovčinskius, kalbėjusius gudiškai. Bet pradžią tam didžiam Birštono valsčiaus valdų, viso krašto didybei davė Henrikas Šliageris.

Mirus Henrikui Šliageriui, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras Jogailaitis neskubėjo skirti Šliagerio valdų. Kodėl? Valdovo aplinkoje prasidėjo aštri dviejų aukštų valstybės pareigūnų Mykolo Glinskio ir Jono Jurgaičio Zaberezinskio tarpusavio kova. Kova vyko dėl Valdovo palankumo, politinės įtakos ir dėl žemių. Valdovas dėl to atidėliojo šių žemių skyrimą pagal nuopelnus. Jis ieškojo joms tinkamo kandidato.

Karalius buvo labai tolerantiškas žmonai Elenai, Maskvos Didžiojo kunigaikščio Ivano III dukrai. Šalia Aleksandro Jogailaičio dvaro Vilniaus Valdovų rūmuose veikė ir autonomiškas, o kartais ir savarankiškas kunigaikštienės Elenos dvaras, turėjęs nemažai dvariškių. Kunigaikštienė turėjo nemažai įvairaus turto, žemių valdų.

1503 m. Birštono dvaro inventorius

1503 m. Birštono dvarą nupirko veikli kunigaikštienė Elena. Įgyjant turtą visuomet surašomas įgyjamo turto inventorius. Jį surašė anksčiau dvarą administravęs Aleksandro Jogailaičio pareigūnas kunigaikštis Vasilijus Palubinskis. Šiame inventoriuje, deja, neišvardinta upių, reljefo ženklai, nenurodyta, ar tai kairysis, ar tai dešinysis Nemuno krantas. Pateiktas turimas pas prievaizdus nelaisvų žmonių skaičius, jų pavardės, turimi gyvuliai, maisto atsargos, dvarui priklausančios žemės. Birštono dvaras tuo metu buvo išsidėstęs abiejuose Nemuno krantuose. Bet koks turimas turtas dešiniajame ar kairiajame Nemuno krantuose nenurodytas. (Lietuvos Metrika, kn..nr.6, p.266-266v – Raimonda Ragauskienė. Karališko Birštono praeitis. Istorinė raida iki XIX Aa.V., 2004, p.40). Bet tai, kaip vėliau išsiaiškinsim, davė pagrindą nepagrįstoms manipuliacijoms.

Prienų, kaip gyvenamosios vietos, atsiradimo ir pirmojo paminėjimo mokslinė problematika

Tai ilgalaikio mokslinio pažinimo proceso klystkelių, o ne politinė problema. Neretai keliamas klausimas, kodėl 15-16 amžiuje dominavo Birštono valsčius, o Prienų kaip nebūta? Iš tikrųjų, kairiajame Nemuno krante tuo metu buvo tik Birštono valsčius, o toliau plytėjo Pakaunės valdos. Dešiniajame Nemuno krante rytuose Birštono valsčius turėjo sieną su Jiezno valsčiumi, už jo buvo Stakliškių ir Aukštadvario valsčiai. Šiauriau Birštono valsčius ribojosi su kunigaikščių Oginskių Kruonio dvaro ir Kašonių palivarko, šiais metais gegužės 30 dieną mininčio 440-ąsias atsiradimo metines, valdomis. Pietuose teritorija buvo kaimynystėje su galingesniu ir svaresniu LDK istorijoje Punios valsčiumi. Neabejotinai Birštono valsčius darė labai didelę įtaką visiems kaimynams. Iš Birštono valsčiaus 16 a. pradžioje atsirado Balbieriškis ir ne vienas Suvalkijos kaimas, o 16 amžiaus pabaigoje – Prienai, Justino Marcinkevičiaus Važatkiemis, Rūdupis, Ašminta, Bagrėnas, Giniūnai, Bačkininkai, Pagaršvys.

Krašto pirmųjų gyvenviečių paminėjimo abėcėlė

Dešinysis Nemuno krantas greičiau buvo apgyvendintas: 1375 m. grobuonys kryžiuočiai žygyje į Vilnių atrado Stakliškes (artėja garbingos 650-osios Stakliškių gimtadienio metinės, tad deramai joms pasiruoškim). 1382 m. vasarį kryžiuočiai neįstengė paimti Birštono pilies, tai – Birštono istorinis gimtadienis. 1492 m. gruodžio 4 dieną Aleksandro Jogailaičio Darsūniškio bažnyčios apturtinimo privilegijoje pirmą kartą paminėtas Jiezno dvaras. Pats miestelis įkurtas 1581 m. 1495 m. minimas Užuguostis, Užuguosčio bažnyčia. Tais metais bajoras Mikalojus Dargevičius surašė testamentą, kuriuo užrašė Užuguosčio altarijai javų dešimtinę nuo savo dvaro valdų Užuguostyje, Dėgirdiškėse, Gineitiškėse ir kitų. Taip pat užrašė karčiamą ir ten dirbantį žmogų. Taip pat skyrė valstiečių, nelaisvos šeimynos, gyvulių (MAB Rs, F.256-2708, p.1-2). O kairiajame Nemuno krante, Birštono valsčiaus ribose, pirmiausia atsirado Henriko Šliagerio valda, išplėtusi mūsų ribas į Suvalkiją(1501), 1502-barzdaskučio Hanuso valda, būsimasis Balbieriškis. 1505 m. liepos 3 dieną jau nebe Birštono valsčiaus ribose, o buvusiose Punios valsčiaus valdose, bet Prienų dabartinės savivaldybės teritorijoje (Balbieriškio seniūnija) karalius Aleksandras Jogailaitis dovanojo Pramiezį Boguslavui Mykolui Bogovitanovičiui, buvusiam įtakingam LDK pareigūnui (Lietuvos Metrika 1387-1546, Užrašymų knyga, 25, V., 2001, dokumentas 96, p. 155-157).

Bus daugiau

Vytautas Kuzmickas, istorikas