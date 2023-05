Akcijoje „Skaitmeninės savaitės 2023“ – apie e.paslaugas ir galimybes

Tradicinė nuo 2010 metų Europoje organizuojama skaitmeninės įtraukties ir skaitmeninių įgūdžių ugdymo akcija „Skaitmeninės savaitės“ Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje šiais metais vyko net tris savaites – nuo balandžio 17 d. iki gegužės 7 d.

Akcijos metu prieniečiai dalyvavo internetinėse transliacijose, susipažino su aktualiomis e. paslaugomis bei saugesniu naudojimusi technologijomis, pasitikrino savo skaitmeninio raštingumo žinias spręsdami testus, savarankiškai tobulino savo skaitmeninius įgūdžius. Kiekvieną savaitę buvo paliečiamos skirtingos bei visuomenei aktualios temos, o internetinių transliacijų metu pranešėjai suteikė daug informacijos gyventojams apie galimybes pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis, saugumą internete, informacinių technologijų profesijų įvairovę.

Pirmąją skaitmeninę savaitę, kurios tema „Skaitmeniniai įgūdžiai visiems: nuo pradinių iki pažengusiųjų“ interneto vartotojus skatinome įsivertinti savo skaitmeninius įgūdžius, atrasti galimybių šiuos įgūdžius patobulinti, atrasti e. paslaugų įvairovę ir patogumą. Balandžio 18 d. bibliotekos Interneto skaitykloje lankytojai stebėjo virtualią transliaciją „E. sveikatos galimybės: pas gydytoją registruokimės internetu“, kurios metu buvo praktiškai pademonstruota viena iš aktualiausių E. sveikatos paslaugų – kaip pacientai gali registruotis vizitui pas gydytoją naudodamiesi Išankstine pacientų registracijos sistema (IPR IS).

Antrąją akcijos savaitę tema „Skaitmeninis raštingumas ir kultūra“ gyventojai toliau tobulino žinias apie e. paslaugų įvairovę ir patogumą. Balandžio 27 d. vyko transliacija internetu: „Kvalifikuotas elektroninis parašas – nauda, saugumas, galimybės“. Tyrimai rodo, jog naudojimasis kvalifikuotu elektroniniu parašu Lietuvoje kasmet auga, tačiau beveik ketvirtadalis lietuvių prisipažįsta, jog apie šią priemonę nežino nieko.

Kibernetinio saugumo ir saugesnio interneto savaitės metu Informacijos skyriaus darbuotojai drauge su lankytojais diskutavo apie tai, kaip svarbu internete elgtis saugiai, etiškai bei atsakingai naudotis socialiniais tinklais, pasidomėti ekranų poveikiu mūsų sveikatai. Transliacijoje „Probleminis interneto naudojimas: kas tai?“ psichologai ir sveikatos specialistai nagrinėjo, kada naudojimasis internetu gali tapti sutrikimu ir kaip padėti sau supratus, kad per daug naudojatės technologijomis.

Šių metų akcija „Skaitmeninės savaitės 2023“ aktyviai prisidėjo prie Europos Komisijos paskelbtų Europos įgūdžių metų populiarinimo (European Year of Skills).

Lietuvoje šią akciją koordinuoja asociacija „Langas į ateitį“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekos informacija