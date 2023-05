Pavasarinis kapų tvarkymas: tvarus, be plastiko ir dirbtinių gėlių

Kasdien kapinėse apsilanko vis daugiau artimųjų kapus tvarkančių žmonių. Kiekvieną pavasarį jų tvarkymas itin suintensyvėja prieš Motinos dieną, kai tvarkomi, puošiami ne tik Anapilin išėjusių mamų, bet ir kitų artimųjų kapai.

Tuo pat metu labai padaugėja darbo ir atliekų tvarkytojams, kuriems tenka ne tik surinkti kapinių atliekas, bet ir jas rūšiuoti, atskirti įvairias priemaišas. Per keturis šių metų mėnesius į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro technologijų parką jau atvežta 238 tonos kapinių atliekų. Kone pusė jų pristatyta per balandžio mėnesį.

Beveik du trečdalius šiemet surinktų kapinių atliekų sudaro biologiškai skaidžios, likusios – mišrios atliekos.

Nuo kitur surenkamų atliekų kapinių atliekos išsiskiria tuo, kad yra bene labiausiai užterštos, jas sudėtinga išrūšiuoti taip, kad būtų galima toliau panaudoti.

Daugiausia problemų pridaro į prie kapinių pastatytus žaliųjų atliekų konteinerius išmesti stikliniai žvakių gaubtai – sudužęs vos vienas nedidelis gaubtelis užteršia didžiulį kiekį žaliųjų atliekų.

Todėl visus žvakių gaubtus reikia mesti atskirai, į stiklui skirtus konteinerius. Taip pat atskirai, į plastiko konteinerius, reikia rinkti ir plastikinius žvakių gaubtus, plastikinius vazonus.

Jeigu prie kapinių nėra rūšiavimo konteinerių, bent jau stiklinius žvakių gaubtus reikia surinkti, išsivežti ir išmesti į stiklo atliekų konteinerį.

Apželdintojai, kapų tvarkymo specialistai pastebi, kad žmonėms vis labiau besirūpinant juos supančia aplinka, renkantis ekologišką gyvenimo būdą, keičiasi ir požiūris į kapų tvarkymą. Populiarėja minimalistinis, santūrus stilius, natūralios priemonės ir gyvi augalai, kurie pakeičia atgyvenusias plastikines puokštes bei dirbtines gėles.

Pavasaris – pats tinkamiausias metas atsisakyti dirbtinių kapų puošmenų, pasodinti gyvų gėlių, kurių pasirinkimas yra labai platus ir draugiškas aplinkai.

Raginama atsisakyti vienkartinių, parafinu užpildytų stiklinių žvakių indelių – vietoj jų geriau pasirinkti vieną ar du stiklinius daugkartinius gaubtus, kuriuos galima naudoti ilgą laiką, keičiant tik žvakės įdėklą.

Taip pat norime priminti, kad prie kapinių pastatyti konteineriai yra skirti būtent kapinėse susidarančioms atliekoms – į juos negalima mesti po namų ar viešųjų erdvių tvarkymo susidarančių atliekų, kurias tingisi nuvežti į rūšiavimo centrą (didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę), kur visos komunalinės atliekos iš gyventojų priimamos nemokamai.

Dar ganėtinai dažnai gyventojai į kapinių atliekoms skirtus konteinerius primeta čiužinių, kėdžių ir kitokių daiktų. Konteineriai dėl to greitai užsipildo, kapinių atliekoms pradeda trūkti vietos ir prie konteinerių formuojasi šiukšlynai, kurie tikrai nėra mūsų pagarbos išėjusiems išraiška.

Tvarkydami kiekvienas savo artimųjų kapus, kiekvienas pasirūpinkime ir tvarka prie kapinių.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.