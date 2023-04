Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas – kas šiemet bus paprasčiau?

Jau šią savaitę – balandžio 17 d. – startavo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas. Ruošdamasi jam, Žemės ūkio ministerija po diskusijų su socialiniais-ekonominiais partneriais priėmė daug sprendimų, kurie ūkininkams sumažins įtampą prieš šį atsakingą darbą ir palengvins administracinę naštą.

. Pasėlių deklaravimo laikotarpis, palyginti su pernai, bus 2 savaitėmis ilgesnis.

Pagrindinis deklaravimo laikotarpis be taikomų sankcijų pailgės, nes nuo 25 iki 10 dienų sutrumpintas laikotarpis, per kurį galima pavėluotai teikti paraiškas ir už tai gauti 1 proc. sankcijas.

. Atsisakyta ilgalaikių sankcijų.

Ankstesniame programavimo laikotarpyje, nustačius pažeidimus dėl neteisingo deklaravimo, t. y. radus skirtumą tarp deklaruoto ir faktiškai nustatyto ploto, be einamųjų metų sankcijos už šį pažeidimą, keletui metų būdavo taikomos ir ilgalaikės sankcijos. Nuo šiemet ilgalaikių sankcijų atsisakyta – sankcijos bus taikomos tik už einamaisiais metais padarytus pažeidimus.

. Atidėta prievolė pildyti elektroninį Augalų apsaugos produktų naudojimo žurnalą.

Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, apdorojantys per 200 ha žemės ūkio naudmenų ar kitų plotų, šių produktų naudojimo apskaitos žurnalą Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje turės pildyti ne nuo 2023 m. balandžio 5 d., o nuo rugpjūčio 1 d.

. Ilgesnis terminas Tręšiamųjų produktų apskaitos žurnalui pildyti.

Šis palengvinimas skirtas ūkininkams, dalyvaujantiems ekologinėse sistemose ir kaimo plėtros intervencinėse priemonėse, kuriose draudžiama naudoti ir organines, ir mineralines trąšas. Ūkininkai, šiuos tręšiamuosius produktus panaudoję kituose savo valdos laukuose, elektroninį žurnalą galės užpildyti ne per 5, bet per 20 darbo dienų nuo tręšimo.

. Paukščiams svarbių teritorijų sluoksnyje leidžiama sutvarkyti apleistus plotus.

Draudimas naikinti krūmų, įsiterpusių tarp ariamų laukų, juostas pakeistas į draudimą žemės plotus keisti kitomis žemės ūkio naudmenomis, išskyrus pievomis. Toks pakeitimas leis pareiškėjams sutvarkyti apleistus žemės ūkio naudmenų plotus, t. y. iškirsti krūmus, pašalinti dirvožemyje likusias krūmų liekanas, išarti dirvožemį ir apsėti jį žole.

. Šlaituose leidžiama žemę dirbti skersai, bet ne arti.

Priimtas sprendimas sušvelninti geros agrarinės būklės reikalavimą (GAAB5): draudimą dirbti žemę skersai šlaito pakeitė draudimas arti skersai šlaito, t. y. šlaite leidžiama dirbti su visomis technologijomis, išskyrus arti plūgu.

. Aiškesnis pakrančių apsaugos juostų deklaravimas

. Šio deklaravimo metu prie visų pareiškėjų laukuose esančių sureguliuotų vandens telkinių ar jų ruožų (ištiesintų, pailgintų ar pertvarkytų upių ar upių vagų ruožų, skirtų dirvožemio vandens režimui sureguliuoti ir vandens pertekliui iš sausinamų plotų nuleisti) nustatomos 3 metrų pločio pakrančių apsaugos juostos, matuojant nuo šlaito viršutinės briaunos.

. Mažiausias nesureguliuotų vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų plotis negali būti mažesnis nei 5 m nuo vandens telkinio krašto, išskyrus atvejus, kai telkinys ar jo ruožas yra sureguliuotas.

. 2023 m. pasėlių deklaravimo metu nebus laikoma pažeidimu, jeigu GAAB4 apsaugos juostose bus deklaruojami 2022 m. rudenį pasėti pasėliai.

. Vandens apsaugos juostos, jas konvertuojant į privalomus 4 proc. negamybinius plotus ariamoje žemėje, taikant 3,3 koeficientą.

. Dauguma kraštovaizdžio elementų (ežios, pavieniai medžiai, kūdros ir kt.) negamybinių plotų užskaitai yra perskaičiuojami su ūkininkams palankiais koeficientais (pvz., 30 arų juosta bus įskaičiuota kaip 1 ha negamybinių plotų).

. Be to, žaliasis pūdymas gali būti užskaitomas į 4 proc. negamybinių plotų, siekiant atitikti GAAB8 reikalavimus dėl biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo.

. Padaryti palengvinimai ekologinėse sistemose:

. pagal atskiras ekologines sistemas praplėstas galimų deklaruoti augalų sąrašas;

. sutrumpintas ūkinių gyvūnų išlaikymo vidurkio skaičiavimo laikotarpis, o tai gali lemti didesnį priemonėje dalyvaujančių pareiškėjų skaičių;

. kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veikloje „Augalų kaita“ dobilus ir liucerną toje pačioje vietoje galima deklaruoti iki 4 metų;

. kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veikloje „Tarpiniai pasėliai“ tarpinius augalus (dobilus, barkūnus, seradėles, liucernas) kitais metais galima deklaruoti kaip pagrindinę kultūrą.

. Gyvūnų gerovė: mažėja administracinė našta

Ūkininkams, laikantiems galvijus ir planuojantiems dalyvauti ekologinėje sistemoje „Gyvūnų gerovė“, paraiškų pateikti iki gegužės 15 d., kaip buvo numatyta anksčiau, nereikės – jos bus renkamos visu pasėlių deklaravimo laikotarpiu iki birželio pabaigos.

Ūkininkams nelieka prievolės įrašyti popieriniame žurnale ganymo pradžios datos, pakaks per savaitę atžymėti tai Ūkinių gyvūnų registre.

. Susietoji parama: paankstintas gyvulių išlaikymo laikotarpis

Pakeistas susietosios pajamų paramos už mėsinius galvijus, avis ir ožkas reikalavimas: dviem savaitėmis paankstintas gyvulių išlaikymo laikotarpis. Anksčiau reikalavimo nepertraukiamai išlaikyti gyvulius valdoje ne mažiau nei 30 kalendorinių dienų terminas buvo nuo vasario 1 d. iki gruodžio 31 d., dabar – nuo sausio 15 d. iki gruodžio 31 d. Šis pakeitimas leis ūkininkams anksčiau skersti gyvulius, pasiekusius skerdimui tinkamą svorį, neprarandant paramos.

Praėjusių metų

deklaravimo rezultatai

VĮ Žemės ūkio duomenų centro duomenimis, pernai 118,7 tūkst. pareiškėjų deklaravo 2,9 mln. ha žemės ūkio naudmenų. Praėjusių metų sezonas išsiskyrė dideliu žieminių kviečių ir žieminių rapsų plotu, tačiau vasarinių kviečių ir vasarinių miežių plotai mažėja.

Per pastarąjį dešimtmetį paraiškų skaičius sumažėjo 41 tūkst., tuo tarpu deklaruoti plotai padidėjo apie 120 tūkst. ha.