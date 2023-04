Per pastaruosius mėnesius Alytaus apskrityje likviduotas ne vienas narkotikų „taškas“

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai per pirmuosius tris šių metų mėnesius sulaikė penkis asmenis, įtariamus prekiavus narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, o iš nelegalios apyvartos paėmė daugiau kaip kilogramą kvaišalų.

Per pastaruosius mėnesius sėkmingų operacijų metu likviduoti trys narkotinių medžiagų „taškai“.

Pirmosiomis pavasario dienomis Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai, tikrindami gautą informaciją, Alytuje sulaikė tris (24 m., 24 m. ir 32 m.) vyrus, kurie su savimi turėjo lankstinukų su augalinės kilmės narkotine ar psichotropine medžiaga, įtariama – kanapėmis. Visiems trims pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Tęsiant aktyvius ikiteisminio tyrimo veiksmus, kriminalistai sulaikė ir narkotikais prekiavusius du (49 m. ir 33 m.) vyrus. Vienas iš jų – 33 metų alytiškis teisėsaugai žinomas, anksčiau teistas už įvairius nusikaltimus. Atlikus kratas, bendrininkų namuose rasta ir paimta įvairios talpos su augalinės kilmės narkotine ar psichotropine medžiaga, galimai kanapėmis, elektroninės svarstyklės, trintuvė, plastiko maišeliai „prekei“ supakuoti ir grynųjų pinigų.

Kovo pabaigoje Prienų r. PK Reagavimo skyriaus patruliai kelyje Antakalnis-Jieznas-Alytus-Merkinė sustabdė automobilį „VW Passat“, kurio vairuotojas (g. 1991 m.), vairuodamas transporto priemonę, naudojosi telefonu. Sustabdytas vyras elgėsi keistai, jaudinosi, patikrinus automobilio vidų, ant galinės sėdynės rasta ir paimta du plastiko paketai. Pareigūnai įtaria, kad vyras gabeno apie pusę kilogramo kanapių.

Prasidėjus balandžiui, ONTS pareigūnai sėkmingai sutriuškino dar vieną apskrityje veikusį narkotikų tiekimo kanalą. Birštone sulaikyti 20-ies ir 34-erių metų vyrai, įtariami kanapių platinimu. Dvidešimtmečio namuose pareigūnai rado lagamine paslėptą galimai kanapių „lobį“. Gudriai kompiuterio procesoriaus dėžėje vyras slėpė pistoletą, kuriam leidimo laikyti neturėjo, svarstykles, trintuvę bei 4000 eurų grynųjų. „Į svečius“ pas birštoniškį atvykęs 34-erių kaunietis su savimi turėjo 3 500 eurų grynųjų ir ginklą, kuriam leidimo, kaip ir draugas, neturėjo.

Ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti, atlieka Alytaus apskr. VPK KP Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai. Už šias nusikalstamas veikas įtariamiesiems gresia laisvės atėmimo bausmė iki aštuonerių metų.

Tyrimus kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros prokurorai.

Dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis per tris 2023 metų mėnesius Alytaus apskrities prižiūrimoje teritorijoje pradėti 26 ikiteisminiai tyrimai, vienas iš jų – dėl kvaišalų platinimo nepilnamečiams.

33 asmenims surašyti administracinio nusižengimo protokolai dėl narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo be gydytojo paskyrimo.

Per 2022 metus Alytaus apskr. VPK pareigūnai išėmė įvairių narkotinių ar psichotropinių medžiagų, kurių vertė juodojoje rinkoje siektų daugiau nei pusę milijono eurų. Per pirmuosius tris 2023 metų mėnesius į gatves nepateko kvaišalų už beveik šimtą tūkstančių eurų.