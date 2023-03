Reformuota sveikatos sistema – ar Prienų rajono pacientai pajus naudą?

Naujos kartos Lietuva

Neseniai Kaune surengtoje konferencijoje Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) specialistai pristatė savivaldybių sveikatos centrų įkūrimo ir veiklos perspektyvas. Sveikatos centrai turėtų apjungti pirminę ir antrinę sveikatos priežiūrą per gydymo įstaigų bendradarbiavimą.

SAM atstovai teigia, kad sveikatos centro vizija yra viena iš sveikatos sistemos pertvarkos priemonių, kuria siekiama priartinti medicinos paslaugas arčiau gyventojų, pagerinti jų kokybę. Šiuo metu jos įgyvendinimui ministerija rengia Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašą, kuriuo vadovautųsi gydymo įstaigos. Jis įsigalios nuo šių metų rugpjūčio 1 d. – nuo šios datos savivaldybių sveikatos centrai formaliai galės pradėti veiklą.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys pasirašė įsakymus, kuriais tęsiami Greitosios medicinos pagalbos tarnybos kūrimo darbai. Pagal patvirtintą tvarką, tarnybos būstinė bus Kaune, o regioniniai padaliniai veiks Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose. Visos kitos GMP stotys veiks kaip teritoriniai skyriai.

– Ar SAM skatinamas Sveikatos centras bus kuriamas ir Prienuose? Kokios permainos laukia Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro GMP tarnybos? – teiraujuosi Prienų rajono savivaldybės gydytojo Virginijaus SLAUTOS.

– Ko gero, nepasakysiu nieko naujo apie su sveikatos reforma susijusius pokyčius Prienuose. Šiuo metu SAM viešinamas ir konferencijose pristatomas savivaldybių sveikatos centrų modelis Prienų rajone nebus pritaikytas. Atskiras juridinis vienetas nebus kuriamas. O esamos įstaigos, prireikus papildomų paslaugų pacientams, bendradarbiaus pagal sudarytas sutartis. Tokiu būdu išlaikysime platų įstaigų tinklą ir paslaugų vietos gyventojams prieinamumą.

– Kodėl apsispręsta Savivaldybėje nekurti Sveikatos centro?

– Jeigu reorganizuotume, apjungtume pirmo ir antro lygių medicinos įstaigas bei Visuomenės sveikatos biurą po viena „vėliava“, manau, paslaugų kokybė nei pagerėtų, nei pačios paslaugos prie gyventojų priartėtų. Prienų rajono savivaldybėje sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos išsidėsčiusios tolygiai, specialistų pakanka. Taigi visos šios įstaigos gali teikti gyventojams reikalingas paslaugas bendradarbiaudamos tarpusavyje sutarčių pagrindu. Galbūt po reorganizacijos šiokie tokie administraciniai kaštai ir sumažėtų. Be to, pateikiu kaip pavyzdį – jeigu kurios nors kaimiškosios vietovės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorius liktų padalinio vadovu, dėl to pacientams paslaugų prieinamumas ir kokybė vargu ar pagerėtų… Kita vertus, nusprendus kurti Sveikatos centrą, neaišku, kokiu statusu liktų dirbti privačios sveikatos priežiūros įstaigos. Taigi, kol Prienų rajono savivaldybės taryboje nebuvo priimtas kitoks sprendimas, sveikatos priežiūros įstaigų sistema savivaldybėje išlieka tokia pati.

– Ar tebeplanuojama Prienų ligoninėje išplėsti Skubios pagalbos-priėmimo skyrių?

– Pagal gyventojų skaičių Prienų ligoninėje teikiamos visos priklausančios specialistų paslaugos.

Prienų rajono savivaldybė Sveikatos apsaugos ministeriją yra informavusi apie tai, kad turi viziją išplėsti ligoninės Skubios pagalbos-priėmimo skyrių, yra pateikti pasiūlymai, atitinkantys sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkymo kriterijus, pavyzdžiui, dalis stacionarinių paslaugų persikeltų į stebėjimo palatas, būtų teikiama skubi pagalba, konsultacijos. Darbų apimtys priklausys nuo to, ar gausime finansavimą. Kol kas SAM pristato reformos strategiją, bet konkrečių aprašų, kam bus skiriamos lėšos, dar nėra paskelbta.

– Nauja Greitosios medicinos pagalbos tarnybos sistema turėtų būti sukurta iki šių metų liepos 1 dienos. Kaip tam ruošiamasi Prienuose?

– Savivaldybei priklausantis VšĮ Prienų rajono PSPC Greitosios medicinos pagalbos skyrius bus prijungtas prie Greitosios medicinos pagalbos tarnybos, kuri taps pavaldi valstybei. Tarnybos darbuotojai, sutikę pereiti į Kauno miesto greitosios pagalbos stotį, rašo pareiškimus. Pirmasis darbas, kurį turės atlikti naujosios tarnybos vadovybė, tai suvienodinti paslaugų, darbo sąlygas bei atlyginimus, kurie savivaldybėse buvo skirtingi. Darbuotojai turi pagrįstų lūkesčių, kad jų darbo užmokestis nesumažėtų. Kaip tai bus padaryta: ar ministerija skirs daugiau lėšų, ar bus nustatytas tam tikras pereinamasis laikotarpis, per kurį mažiau uždirbusiųjų atlyginimai prisivys didesnius, dar nėra žinoma.

Vykstant GMP tarnybos reformai, bus keičiamas tik juridinio asmens pavadinimas, o tarnybos darbuotojai, kaip ir iki šiol, toliau dirbs Prienuose, esamose patalpose, kurios bus perduotos naujai tarnybai. Net neabejoju, kad visi darbuotojai, kurie norės dirbti šioje tarnyboje, darbo vietas išsaugos, nes greitosios medicinos pagalbos gydytojų, bendrosios praktikos slaugytojų, paramedikų, vairuotojų trūksta.

Savivaldybė yra pasiūliusi kurti GMP pastotę nuo rajono centro nutolusiame Stakliškių miestelyje. Kol kas atsakymo nesulaukėme.

– Prienų rajono taryba pritarė Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties inicijuotam pilotiniam projektui, kurio metu turėtų būti išbandyta tam tikrų grupių pacientų pavėžėjimo į gydymo įstaigas sistema. Kaip ji bus organizuojama Prienų rajone?

– Pavėžėjimo paslaugos pagal šį projektą Savivaldybėje startuos nuo šių metų liepos 1 dienos. Jomis galės pasinaudoti daugiau gyventojų, kurie dėl sveikatos būklės (judėjimo, psichikos, regos problemų, patiriamo gydymo šalutinio poveikio, atliekantys dializes ir kt.) į gydymo įstaigą negalės nuvykti patys nuosavu ar viešuoju transportu. Savivaldybėje šias paslaugas teiks dvi įstaigos: Prienų socialinių paslaugų centras organizuos tų ambulatorinių pacientų pavėžėjimą, kurie atitiks tam tikras indikacijas, socialinius ir medicininius poreikius, o Prienų ligoninė, turinti specializuotą transportą, perveš sunkesnių būklių, gulinčius pacientus. Siuntimą nemokamam pavėžėjimui išrašys šeimos gydytojas kartu su siuntimu, pavyzdžiui, kardiologo konsultacijai. Tuomet pacientai, kuriems reikalinga pavėžėjimo paslauga, ją užsisakys per vieningą sistemą telefonu 1808 (arba internetu) numatytai datai. Sklandžiu pavėžėjimo paslaugų organizavimu įstaigose rūpinsis koordinatoriai.

Pavėžėjimo paslaugos bus finansuojamos europinėmis lėšomis iki 2024 m. vasario 28 dienos, dar tris mėnesius lėšas skirs Savivaldybė.

Kalbėjosi Dalė Lazauskienė