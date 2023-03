Dėl tų, kuriems reikia pagalbos…

Arčiau žmonių

Socialinio darbo svarba, sugaištas laikas, įdėtos pastangos, rūpinantis atskirų visuomenės grupių nariais, yra neišmatuojami nei suteiktų paslaugų ar jų gavėjų skaičiumi, nei šiai sričiai skirtomis lėšomis. Statistika labiau tinka, kai prireikia parengti ataskaitas bei pamatuoti pokyčius, įvykusius per tam tikrą laikotarpį.

Kovo 15 dieną vykusiame Prienų socialinių paslaugų centro darbuotojų ataskaitiniame susirinkime pristatytose 2022 m. veiklos ataskaitose buvo nevienąkart pasiremta skaičiais. Visgi įstaigos ir jos skyrių vadovai savo pasisakymuose pirmiausia akcentavo žmogiškuosius faktorius, kurie lemia įstaigos tikslų įgyvendinimą, socialinių paslaugų kokybę, darbuotojų ir paslaugų gavėjų pasitenkinimą. Todėl susirinkime nuskambėjo daug nuoširdžių padėkų kolegoms už sėkmingą komandinį darbą, tarpusavio pagalbą, atsakomybę ir kilstelėtą „kartelę“. Tai, pasak jų, paskatino drąsiai prisiimti visus su veikla susijusius iššūkius, tobulėti visiems kartu ir asmeniškai. Pasidžiaugta ir kolektyve vyraujančiu geru mikroklimatu, ir darbuotojų puoselėjamomis įvairiomis tradicijomis, telkiančiais renginiais.

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė vaizdžiai pailiustravo, kaip per penkiolika metų nuo įsikūrimo pasikeitė pati įstaiga, išaugo jai keliami uždaviniai, išsiplėtė teikiamų paslaugų spektras bei finansavimo apimtys. 2007 m. įstaiga startavo turėdama dvylika darbuotojų ir penkiolika klientų bei 300 tūkst. litų biudžetą. 2022 metais Socialinių paslaugų centre jau dirbo 76 darbuotojai, kurie teikė paslaugas 1276 jų reikalingiems žmonėms, o įstaigos biudžetas pasiekė per 1,5 mln. eurų. Įstaigos veiklos finansuojamos Prienų rajono savivaldybės, valstybės, europinių ir kitų projektų lėšomis. Pastaraisiais metais, daugėjant priskiriamų funkcijų, naujų paslaugų ir darbuotojų, valstybės biudžeto lėšų dalis padidėjo iki 800 tūkst. eurų.

Įstaiga ir pati užsidirba lėšų, teikdama mokamas pagalbos į namus, dienos socialinės globos, kompensacinės technikos nuomos, pavėžėjimo paslaugas, už kurias pernai surinkta 68 tūkst. eurų.

Pasak A.Urbonienės, įstaigos stiprybė – kvalifikuoti darbuotojai, sėkmingai vykdomi projektai, plati ir svarbi veiklos sritis, didėjantis kolektyvas. Ji pasidžiaugė tuo, kad įstaiga lyderiauja šalyje pagal didelės vertės Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą. Vykdant projektą „Integralios pagalbos teikimas tikslinių grupių asmenims jų namuose“, per kelerius metus buvo pritraukta apie 500 tūkst. eurų lėšų. Projektui „Kompleksinės paslaugos šeimai“ gauta apie 350 tūkst. eurų, paslaugos iki

praėjusių metų pabaigos teiktos 1521 asmeniui. Direktorės teigimu, 2023 metais įstaigos darbuotojų laukia nauji iššūkiai, susiję su integralios pagalbos į namus ir kompleksinių paslaugų tęstinumu, dokumentų rengimu, pacientų pavėžėjimo paslaugos įgyvendinimu, prevencinės veiklos paslaugų organizavimu, dokumentų valdymo sistemos įdiegimu bei žmogiškaisiais ištekliais. Nemažai naujovių ir neaiškumų, neparengtos kai kurių paslaugų teikimo tvarkos, todėl Socialinių paslaugų centro darbuotojams teks pasitempti, nes jų laukia daug darbo ir didelė atsakomybė, – teigė centro direktorė.

Dėkodama kolektyvo nariams už išlaikytus aukštus standartus darbe, A.Urbonienė jiems linkėjo ir asmeninės laimės bei kokybiško poilsio, nes, pasak jos, „laimingas darbuotojas – geras darbuotojas“.

Socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotojos socialiniams reikalams Liudos Šeškuvienės teigimu, įstaiga teikia šias akredituotas socialines paslaugas: vaikų dienos socialinės priežiūros; pagalbos namuose suaugusiems asmenims su negalia, jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims, jų šeimoms; socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo socialinę riziką patiriančioms šeimoms, jų vaikams, suaugusiems asmenims su negalia, jų šeimoms, senyviems asmenims; laikino atokvėpio ir kt. paslaugas. Nuo 2022 metų pradžios asmenys (šeimos) gali kreiptis dėl psichologinės pagalbos. Palyginti naujos paslaugos, pradėtos teikti praėjusiais metais: socialinė priežiūra šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, auginančioms vaikus su negalia ar vaikus, turinčius raidos sutrikimų, asmenų su negalia šeimoms ir vaikams, taipogi socialinė globa asmens namuose.

Įstaiga taip pat atsakinga už gyventojų asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pildymą bei už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimą. Anot L.Šeškuvienės, per praėjusius metus Prienų rajone maisto produktų bei higienos prekių gavėjų skaičius išaugo nuo 2455 iki 3027, parama teikiama ir karo pabėgėliams iš Ukrainos. Ji akcentavo, kad kitais metais produktai nebus dalinami, jiems įsigyti bus skiriamos kortelės.

Nuo 2022 metų gegužės 22 d. Socialinių paslaugų centras tapo pirmąja įstaiga Prienų rajono savivaldybėje, kuriai suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, teikiant paramos šeimai paslaugas. Kaip minėjo centro direktorės pavaduotoja, per šiuos metus teks pasiruošti šį kokybės standartą įdiegti ir kitoms paslaugoms.

Paramos šeimai skyriaus socialinio darbo organizatorė Danguolė Juodsnukienė kalbėjo apie vieno iš sunkiausių socialiniame bare – darbo su šeimomis – problematiką. Šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba, skaičius išlieka stabilus. 2022 m. dirbta su 159 šeimomis, kuriose auga 325 vaikai. Tačiau socialiniams darbuotojams, atvejo vadybininkams tenka spręsti sudėtingesnes situacijas, susijusias su teisiniais klausimais, ypač kai kyla konfliktų skyrybų metu. Jų klientais tampa šeimos, kurioms trūksta socialinių bei tėvystės įgūdžių, gebėjimų rūpintis vaikais; turinčios sveikatos, elgesio, priklausomybės problemų; susiduriančios su smurtu, finansinėmis ir kitomis problemomis. Todėl šioms šeimoms teikiamų paslaugų spektras yra itin įvairus – nuo konsultavimo ir informavimo iki pagalbos prižiūrint vaikus bei įveikiant krizines situacijas. Socialinės darbuotojos padeda organizuoti maitinimą, transporto paslaugas, apsirūpinti drabužiais ir avalyne, reikiamais medikamentais, ugdomi asmenų higienos įgūdžiai, teikiama psichologinė pagalba.

D.Juodsnukienė pasidžiaugė, kad neabejingų žmonių, verslininkų dėka pasisekė išpildyti 149 šių šeimų vaikų kalėdines svajones, o 26 būsimi pirmokai aprūpinti kuprinėmis ir mokymosi reikmenimis. Pernai 53 vaikai dalyvavo keturiose seniūnijose surengtose stovyklose, tėvai pakviesti į pozityvios tėvystės kursus, atnaujinta šeimų klubo veikla. Vyko įvairūs renginiai, naudingi susitikimai su bendruomenės pareigūnėmis.

Bendrojo skyriaus vadovė Aurelija Žemaitienė daugiau dėmesio skyrė pavėžėjimo paslaugos pristatymui. Anot jos, transporto paslaugų poreikis auga, ji teikiama senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, pacientams. Pernai už paslaugą uždirbta 11920 eurų, 82 proc. pajamų gauta už hemodializės centro pacientų pavėžėjimą. Nuo praėjusių metų spalio per tris mėnesius Socialinių paslaugų centre buvo išbandyta socialinė pavėžėjimo paslauga, kuri, anot pranešėjos, buvo itin paklausi tarp gyventojų, labai palengvinanti gyvenančiųjų kaimiškose vietovėse mobilumą.

Šiuo metu centre vyksta pasiruošimas pavėžėjimo paslaugos, kuri bus nemokamai teikiama tam tikro segmento pacientams, gavusiems šeimos gydytojų išrašytus siuntimus į aukštesnio lygio gydymo įstaigas, įgyvendinimui savivaldybės lygmeniu nuo 2023 m. liepos 1 dienos.

Socialinio darbo organizatorė Živilė Simanavičienė ir socialinė darbuotoja Rita Vaškevičienė pristatė Socialinės globos ir priežiūros asmens namuose skyriaus darbuotojų teikiamas paslaugas, iš jų populiariausia – pagalbos į namus paslauga, kurią praėjusiais metais gavo 187 asmenys, daugiausia paslaugos gavėjų – 65-84 metų amžiaus grupėje, didžiausias jų skaičius – Prienų mieste ir Jiezno seniūnijoje. Pasak skyriaus darbuotojų, žmonių atsiliepimai patvirtina, kad šios rūšies paslaugos jiems labai reikalingos ir socialinio bendravimo, ir pagalbos buityje prasme.

Asmenims su negalia buvo teikiamos asmeninės pagalbos paslaugos. O senyvo amžiaus, neįgaliems, slaugomiems asmenims – integralios pagalbos paslaugos, jais rūpinosi dvi specialistų komandos. Artimieji, besirūpinantys sunkiai sergančiais, negalinčiais apsitarnauti šeimos nariais, pagal poreikį gali pasinaudoti laikino atokvėpio paslauga, tačiau, specialisčių teigimu, praktikoje ji dar neprigijo.

Socialinės globos ir priežiūros institucijoje skyriaus socialinio darbo organizatorė Asta Graužinienė, pasakodama apie darbą su vaikais, senjorais ir neįgaliaisiais, kurie renkasi į užsiėmimus Socialinių paslaugų centre, pastebėjo, jog šios veiklos rezultatų neįmanoma pavaizduoti nei skaičiais, nei grafikais, jie jaučiami širdimi, per kartu išgyventas emocijas ir bendrystę. Apie tai centro darbuotojų Agnės Knašytės ir Violetos Puišienės sukurtame filme kalbėjo neįgaliųjų grupės lankytojai. Būtent Socialinių paslaugų centre žmonės su protine negalia rado rūpestingą šeimą, draugų, įgijo įvairių patirčių, pravėrusių jiems langą į pasaulį ir savęs pažinimą.

Ataskaitiniame susirinkime dalyvavusi Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė pabrėžė socialinio darbo reikšmę visuomenėje. Pasak jos, socialiniai darbuotojai ir ateityje bus reikalingi, nes visuomet atsiras pažeidžiamų žmonių. Socialinių paslaugų centro darbuotojams ji linkėjo, kad nelengvą savo misiją jie priimtų suprasdami, kaip yra svarbu ištiesti pagalbos ranką esantiems atskirtyje ir keisti jų gyvenimus gerąja linkme.

Dalė Lazauskienė