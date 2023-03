Birštoniečiai iškart išsirinko, kas jiems atstovaus ketverius metus

2023 metų kovo 5 d. Birštono savivaldos rinkimuose daugumos rinkėjų palaikymo sulaukė Socialdemokratų partijos Birštono skyriaus atstovai – už juos balsavo 1317 arba 54,72 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų. Už šio sąrašo lyderę Nijolę Dirginčienę balsus atidavė 54,16 proc. rinkėjų – jų valia politikė jau penktą kartą išrinkta Birštono savivaldybės mere.

Antra likusi Lietuvos regionų partija pritraukė 24,68 proc., už Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ sąrašą atiduota 8,97 proc. rinkėjų balsų, o TS-LKD surinko 7,40 proc. balsų nuo dalyvavusių rinkėjų. Labai panašiai pasiskirstė ir balsai, kuriuos gavo partijų lyderiai, dalyvavę mero rinkimuose.

Į savivaldos rinkimus atėjo 2407 iš 3678 Birštono savivaldybėje registruotų rinkėjų.

Mandatus į Birštono savivaldybės tarybą iškovojo: Dovilė Adamonytė, Kristupas Bubnys, Vytautas Jokimas, Kristina Justinavičienė, Vytas Kederys, Jonas Pačėsas, Valentinas Vincas Revuckas, Birutė Magdelena Vokietaitienė, Roma Žentelienė (Lietuvos socialdemokratų partija); Helmanas Lik, Stanislovas Martinaitis, Vytautas Silevičius, Daina Zdanavičienė (Lietuvos regionų partija); Jurgita Šeržentienė (Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“) ir Darius Šeškevičius (TS-LKD).

Kaip rinkimų į Savivaldybės tarybą ir mero postą rezultatus vertina juose dalyvavusių partijų lyderiai?

Nijolė DIRGINČIENĖ, LSDP Birštono skyriaus pirmininkė (mero rinkimuose laimėti 1303 rinkėjų balsai)

– Savo ir komandos vardu dėkoju už sveikinimus, o rinkėjams – už dar kartą suteiktą pasitikėjimą.

Džiugu, kad jau pirmajame Savivaldos merų ir Tarybos rinkimų ture Lietuvoje išrinkta 10 LSDP merų – tai rodo keletą dalykų: socialdemokratų partijos darbai yra pastebimi ir vertinami teigiamai, partija eina teisinga kryptimi, atsižvelgdama į realius žmonių poreikius, o tai dar labiau didina rinkėjų pasitikėjimą vietos savivalda.

Esant įtemptam laikotarpiui – pandemijai, karui Ukrainoje, energetikos ir ekonomikos krizėms – žmonėms norisi ryžtingai jų naudai priimamų sprendimų, orientuotų į esamas problemas, tikrų, apčiuopiamų darbų, socialinės lygybės. Socialdemokratų politika orientuota būtent į tai, todėl nevadinčiau to rinkėjų sugrįžimu prie socialdemokratinių vertybių. Manau, anksčiau minėtų iššūkių laiku, visuomenė tapo brandesnė, naujai įvertino, ko iš tiesų reikia kiekvieno piliečio oraus gyvenimo užtikrinimui.

Jau penktajai kadencijai esu išrenkama Birštono savivaldybės mere. Žmonių palaikymą lemia atlikti darbai (2019 m. savivaldos rinkimų programa įvykdyta 100 proc.!), atsakingumas, žmonėms kylančių problemų išklausymas ir jų sprendimas – mano kabineto durys visada atviros birštoniečiams. Žinoma, vienas lauke ne karys – patikima, kompetentinga komanda padeda siekti maksimalių rezultatų Birštono gyventojų kokybiškam gyvenimui užtikrinti.

Helmanas LIK – Lietuvos regionų partijos Birštono skyriaus pirmininkas (593 rinkėjų balsai)

– Labai tikėjausi antro rinkimų turo, dėjome dideles pastangas, kad rinkėjams būtų akivaizdus pasirinkimas tarp jaunystės ir senųjų tradicijų. Visgi džiaugiuosi, kad vietoje trijų praeituose rinkimuose laimėtų mandatų į Savivaldybės tarybą išsikovojome dar vieną papildomą mandatą (2019 m. rinkimuose dalyvavau su socialdemokratais). Aš vadinu tai pasisekimu, nes rezultatai daug geresni nei kitose savivaldybėse, kuriose vyrauja vienvaldystė, kaip Druskininkuose, Palangoje, Kaune. Ir mero, ir Tarybos rinkimuose pasirodėm daug geriau, nei kiti Regionų partijos skyrių atstovai.

Turime tikrai stiprią opoziciją, komanda kiek pasikeitusi, joje yra naujų, bet patyrusių politikų, žiūrėsime, kas iš to išeis. Džiaugiamės rinkėjų drąsa ir išreikštu palaikymu ir tikimės, kad po ketverių metų bus galima dar geriau pasirodyti.

Taip, tikrai liksime opozicijoje, nors su kitų politinių jėgų, rinkimuose gavusių po vieną mandatą, lyderiais dar nekalbėjome, bet panašu, kad kviesime prisijungti ir juos. Stengsiuosi, kad opozicija būtų vieninga, stipri, pasiruošusi dirbti Birštono žmonių labui.

Manyčiau, kad ketvirtadalis Birštono savivaldybės rinkėjų pasirinko kitokį požiūrį – jaunatvišką, vakarietišką požiūrį į rinkimus, rinkėjus, gyventojus, savivaldą. Gaila, nes pritrūko tik 101 balso, kurie galėjo būti atiduoti ne už socialdemokratų, bet už vieną iš opozicijos atstovą, kad vyktų antrasis rinkimų turas, iki jo buvo likęs palyginti nedidelis žingsnis. Bet manau, kad ketvirtadalis palankių rinkėjų tai yra labai daug, nes tai pirmas mano bandymas, turint ketverių metų politinę patirtį. Vadinasi, tai, ką aš dariau iki šiol, davė puikų rezultatą. Turiu omenyje ne tik dalyvavimą politikoje, bet ir visuomeninę, jaunimo klubo veiklą, iniciatyvas, kurios dažnai buvo įgyvendinamos laisvu nuo darbo, šeimos laiku. Ne pagal pareigas, ne iš mokesčių mokėtojų ar pritrauktų investicijų lėšų, bet iš asmeninių lėšų. Akivaizdu, kad birštoniečiai tai pastebi ir vertina.

Į Tarybą ateisime su pasiūlymais ir idėjomis, kurios buvo įrašytos mano, kaip kandidato į merus, ir partijos skyriaus programose. Jeigu formuosime vieningą opoziciją, įtrauksime ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei TS-LKD vizijas bei veiklos planus ir visa tai pateiksime Tarybai, kaip savo indėlį per ateinančius ketverius metus. Matysim, kaip į tai reaguos, prie to prisidės valdančioji dauguma, nes devyni prieš šešis – tai dar trapesnė opozicija, nei buvo iki šiol – aštuoni prieš septynis. Tikimės, kad į mūsų siekius bus rimtai atsižvelgta, kitu atveju mes daug dirbsime, viešinsime, stebėsime, kad mūsų idėjų nenusisavintų valdantieji…

Jurgita ŠERŽENTIENĖ, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ Birštono skyriaus pirmininkė (255 rinkėjų balsai)

– Rezultatai, kalbant apie mero poziciją, manęs nenustebino. Po pakeisto Savivaldos įstatymo ir realaus situacijos vertinimo aš svarsčiau, kad laimės Nijolė Dirginčienė, tik tikėjausi, kad ji laimės antrajame ture. Gaila, kad iki jo pritrūko tik per 100 balsų, bet šioje vietoje netikėtumo nebuvo.

Birštone naujai susikūrusio Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ skyriaus debiutą vertinu blogai. Aš netikiu, kad gyventojų balsavimui įtakos turėjo pats partijos pasirinkimas. Kaip ir netikiu jokiomis legendomis, kad gyventojai buvo verčiami balsuoti, jiems daroma įtaka darbo vietose. Mažoje savivaldybėje gyventojai balsuoja už personalijas, už realius žmones ir jų idėjas.

Žinau, kad įdėjome labai daug pastangų ir darbo, jog gyventojai suvoktų, kokią naudą jie turi, kai Taryboje dirba stipri opozicija. Aš ir Audrius (red. Šeržentas) esame politikai, kurie realiai dirba, bet ne reklamuojasi. Ir per aštuonerius metus įrodėme tai realiais pasiūlymais ir darbais Taryboje (Birštoniečio kortelė, „Versmė“ sanatorijos privatizavimo procesas, oponavimas dėl daugiabučių nekokybiško renovavimo, vadovų mobingo klausimo kėlimas biudžetinėse įstaigose ir daug daug kitų). Tačiau gyventojai savo požiūrį išreiškė balsais – jie naudos nemato ir jiems tokio darbo nereikia. Kandidatuojant prieš aštuonerius metus, kai gyventojai mūsų nepažinojo, mes gavome daugiau balsų, nei po dviejų kadencijų darbo taryboje? Atsakymas juk aiškus. Aš prisiimu visišką atsakomybę už rezultatus.

Tačiau ir vienas mandatas suteiks galimybę ir toliau kelti į viešumą visus klausimus tų žmonių, kurie už mus balsavo. Nepriklausomai nuo rinkimų rezultatų, mes niekada neišsižadėsime savęs ir savo požiūrio. Viskas, kas mums atrodys ne taip, bus viešinama, tik nemanome, kad bus įmanoma pasiekti užsibrėžtus programinius tikslus. Bet bandysime…

Darius ŠEŠKEVIČIUS, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Birštono skyriaus pirmininkas (198 rinkėjų balsai)

– Rinkimų rezultatus vertiname nepatenkinamai. Buvo išlaikyta viena vieta Savivaldybės taryboje, tačiau rinkėjų palaikymas ir toliau menksta, todėl savo, kaip TS-LKD Birštono skyriaus vedlio, dalyvavimą juose vertinu neigiamai ir priimu tai, kaip birštoniečių išreikštą nepasitikėjimą manimi, kaip šio sąrašo lyderiu.

Kaip ten bebūtų, noriu padėkoti visiems balsavusiems ir palaikiusiems mane ir mūsų skyriaus rinkimų sąrašą. Taip pat noriu padėkoti savo komandai už nuoširdų darbą rinkimų kampanijos metu.

Kalbino Dalė Lazauskienė