Pastebimi ir patikimi: auga gyventojų pasitikėjimas policijos pareigūnais

Vasario 22 d., pristatydamas Prienų r. policijos komisariato 2022 m. veiklos ataskaitą, viršininkas Andrius Rupeikis pasidžiaugė tuo, kad Alytaus apskrityje pasitikėjimą policija išreiškė net 85 proc. gyventojų, ir šis rodiklis lenkia šalies vidurkį. Pagal įvertinimą policija nusileidžia tik ugniagesių gelbėtojų populiarumui.

Prienų r. PK viršininko A.Rupeikio teigimu, praėjusiais metais Prienų rajono savivaldybėje, palyginti su šalies vidurkiu, įvykdyta mažiau nusikalstamų veikų, tenkančių 100 tūkst. gyventojų (Lietuvoje – 1617, Prienų r. sav. –1157,2). Registruotų nusikalstamų veikų skaičius nuo 6940 (2021 m.) sumažėjo iki 5494 (2022 m.), tiesa, šiam pokyčiui turėjo įtakos atšaukti karantino apribojimai, nes dalis pažeidimų ankstesniais metais buvo susiję su saviizoliacijos reikalavimų nesilaikymu.

– Užfiksuotų nusikalstamų veikų skaičius per pastaruosius ketverius metus nuosekliai mažėja. O jų ištyrimo rodikliai išlieka gana aukšti – 71 proc. – ir lenkia šalies vidurkį, – teigė Prienų r. PK viršininkas A.Rupeikis. – Pagal nusikalstamų veikų pobūdį mūsų aptarnaujamoje teritorijoje, kaip ir visoje Respublikoje, dominuoja nežymūs sveikatos sutrikdymai, daugiausia kaip smurto artimoje aplinkoje pasekmė (gautas 621 pranešimas, pradėti 79 ikiteisminiai tyrimai); antroje vietoje – vagystės (65 ikiteisminiai tyrimai); trečioje – 56 ikiteisminiai tyrimai, kai prie vairo sulaikyti neblaivūs (per 1,5 prom. alkoholio) vairuotojai, taip pat susirūpinimą kelia sukčiavimai (20 atvejų).

Pernai sumažėjo pranešimų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje, Prienų r. PK viršininko pastebėjimu, ko gero, visuomenė jau pradėjo skirti nusikalstamos veikos požymius, nors ikiteisminių tyrimų dėl šios priežasties kiek padaugėjo. Dedamos pastangos pagerinti vagysčių iš gyvenamųjų namų, sodo bendrijų, sodybų ir kt. ištyrimą, kuris šiuo metu siekia 38,5 proc. Šį darbą, pasak A.Rupeikio, apsunkina tai, kad gyventojai apie vagystes praneša ne iš karto po įvykio, o praėjus tam tikram laikui.

Nagrinėjant eismo įvykių savivaldybės keliuose statistiką, džiugina nebent tai, kad 45 eismo įvykių metu 2022 m. nežuvo nė vienas asmuo, tačiau įskaitinių įvykių metu buvo sužaloti 56 žmonės.

Tarp dažniausių administracinių nusižengimų A.Rupeikis paminėjo pėsčiųjų padaromus, automobilių parkavimo nusižengimus, vagystes iš prekybos centrų, alkoholio vartojimo viešoje vietoje, turto sugadinimo atvejus.

Prienų r. PK viršininkui A.Rupeikiui susirūpinimą kelia nepilnamečių padaromi teisės pažeidimai, jų skaičius pernai išaugo 14-ka atvejų (2021 m. buvo 46 atvejai), tai – alkoholinių gėrimų, tabako gaminių vartojimas, kelių eismo taisyklių, viešosios tvarkos pažeidimai, muštynės, nesunkūs sveikatos sutrikdymai, vagystės, disponavimas pornografinio turinio medžiaga, neteisėtas elektroninių mokėjimo priemonių panaudojimas ir kt.

Pagal seniūnijas daugiausia nusikalstamų veikų registruota Prienų (114), Veiverių (64) seniūnijose, per pastaruosius metus jų skaičius išaugo ir Pakuonio (49) bei Stakliškių (45) seniūnijose, palyginti su 2021 m., nusikalstamumo tendencijos yra mažėjančios Jiezno seniūnijoje (22), pastebėta, kad, ko gero, situaciją į gerąją pusę keičia miestelyje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

A.Rupeikis apžvelgė policijos bendruomenės pareigūnų vykdomą prevencinę veiklą mokyklose, kituose žmonių susibūrimuose, įvertino pareigūnų dalyvavimo viešuose renginiuose, valstybinių švenčių paminėjimuose naudą, pasidžiaugė gausiu būriu policijos rėmėjų bei jų pagalba. Nuo praėjusių metų pradėtas vykdyti su Prienų rajono savivaldybe suderintas situacijų prevencijos planas, tikimasi, kad bendromis jėgomis, bendraujant su socialiniais partneriais, pasiseks išspręsti gyventojų įvardintas svarbiausias problemas.

Prienų r. PK viršininkas tarp prioritetinių 2023 m. policijos pareigūnų veiklos krypčių įvardino greitą ir efektyvų reagavimą į įvykius, nusikalstamų veikų tyrimą ir prevencinę veiklą prižiūrimoje teritorijoje; taip pat nepilnamečių vykdomų teisės pažeidimų ir nusikalstamų veikų prevenciją ir kt. uždavinius.

Susirinkime dalyvavusi Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros vyriausioji prokurorė Daiva Brudnienė atkreipė pareigūnų dėmesį į problemines teisėsaugos sritis, glaudesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir prevencinės veiklos svarbą.

Alytaus AVPK viršininko pavaduotojas Virginijus Jaruševičius, teigiamai įvertinęs Prienų r. PK pareigūnų darbą, kalbėjo apie policijos laukiančius iššūkius, susijusius su artėjančiais rinkimais į savivaldybių tarybas bei NATO viršūnių susitikimu – anot jo, aukšto rango dalyvių saugumui teks mobilizuoti visas policijos pajėgas. V.Jaruševičius užsiminė ir apie Lietuvos policijos sistemos pertvarką, kurios metu Alytaus vyriausiasis policijos komisariatas bus prijungtas prie Kauno apygardos.

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė padėkojo Prienų r. PK pareigūnams už jų darbą ir įvardino tas sritis, kuriose norėtųsi aktyvesnio policijos reagavimo bei bendradarbiavimo su savivalda, tai – pažeidimų gatvėse, viešose erdvėse užkardymas, prevencinis darbas su socialinėje atskirtyje esančiais žmonėmis, viešosios tvarkos palaikymas rinkiminiu laikotarpiu.

Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Prienų rajone Rasa Olisevičienė taip pat išreiškė padėką pareigūnams už bendradarbiavimą, reaguojant į įvykius, susijusius su vaikais.

Susirinkime dalyvavo seniūnai, socialiniai partneriai ir kiti įvairių institucijų atstovai.

Dalė Lazauskienė