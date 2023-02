Visa tiesa apie saulės elektrines

Kylant ir svyruojant elektros kainoms, kyla ir susidomėjimas jos alternatyviais šaltiniais. Visi aiškiai suprantame, kad populiariausia ir realiausia galimybė yra atsinaujinančios energetikos – daugiausia saulės – panaudojimas. Juolab kad ir įdirbis jau padarytas – per pastaruosius dvejus metus instaliuota saulės jėgainių galia išaugo triskart iki 0,5 GW.

Sparčiausiai populiarėja saulės elektrinių įrengimas ant individualių namų, ūkinių pastatų stogų ar ant nuosavos žemės sklypo. Ekspertai neigia „mitą“, kad saulės Lietuvoje neužtenka, jų nuomone, apšviestumo rodikliai Lietuvoje panašūs į Vokietijos, kuri pirmauja Europoje pagal bendrą saulės elektrinių galią.

2023 m. tikimasi pasiekti ar net viršyti 1 GW galios – taigi elektrinių padaugės bent 2 kartus. Ekspertų nuomone, esant dabartinėms elektros energijos kainoms, saulės elektrinės atsiperkamumas yra sutrumpėjęs nuo 6 metų, skaičiuotų 2021 m., iki 2–3 metų šiuo metu (pasinaudojus valstybės parama). Taigi ilgus metus stebintys ir dirbantys su saulės energetika specialistai teigia, kad įsirengti nuosavą saulės elektrinę tikrai verta.

Visi gyventojai ar įmonės, norinčios įsirengti saulės elektrinę, gali pretenduoti į valstybės teikiamą paramą. Saulės elektrinių įsirengimo paramos priemones administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Paramos gavimo procesas yra nesudėtingas, o kiekvienas planuojantis įsirengti saulės jėgainę turi dideles galimybes ją gauti ir padengti per 30-35% visų saulės elektrinės įrengimo išlaidų. Kitas paramos paraiškų priėmimo etapas numatomas 2023 metų pradžioje (paramos prašymą galite pildyti tik kai yra paraiškų priėmimo „langas atidarytas“).

„Siekiame, kad 2030 m. bent kas trečias namų ūkis būtų energetiškai savarankiškas, todėl teikdami valstybės paramą norime sudaryti galimybę nuosavą saulės elektrinę turėti kiekvienam, siekiančiam mažesnių sąskaitų už elektros energiją“, – sako energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė. ESO duomenimis, šiuo metu Lietuvoje gaminančių vartotojų registruota daugiau kaip 42 tūkst.

Šių metų pradžioje bus paskelbti paramos kvietimai saulės elektrinėms įsirengti mažiesiems juridiniams asmenims, bendrijoms, ūkininkams, smulkiems verslininkams, iš viso parama – 67 mln. Eur. „Valstybė skirs šią paramą įsirengti nuosavą ar įsigyti nutolusią saulės jėgainę. Ta pagalbos schema dar tik konstruojama, gyventojai į ją pretenduoti galės tik per bendrijas“, – sako Lietuvos energetikos agentūros (LEA) vadovas Virgilijus Poderys.

Taip pat Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) yra paskelbusi kvietimą paramai gauti nepasiturintiems: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/atsinaujinanciu-energijos-istekliu-saules-panaudojimas-nepasiturinciu-fiziniu-asmenu-elektros-energijos-reikmems-ir-ar-iskastini-kura-naudojanciu-silumos-irenginiu-pakeitimui-2022-06?iframe=1

Kalbinome Kauno gyventoją Šarūną D., kuris 8 kW saulės elektrinę įsirengė be valstybės paramos 2021 m., o papildomai 2022 m. dar sumontavo apie 2 kW. Iš viso Šarūnas turi 10 kW saulės elektrinę, kuri generuoja per metus 10 000 kWh elektros energijos. Jo teigimu, ekonominė nauda akivaizdi – pasirinkus ESO planą – mokama elektros kiekiu (kWh) – atiduodama 12 proc. pagamintos elektros energijos, t.y. 1200 kWh/metus, paskaičiavus dabartinėmis kainomis 0,28 Eur/kWh, jo „sumokama suma“ yra 336 Eur/metus, o perkant likusius 88 proc.– 8800 kWh tomis pačiomis kainomis, išlaidos per metus siektų 2464 Eur. Nesunku paskaičiuoti, kad per metus taupoma 2128 Eur. Šarūno paskaičiavimu, be valstybės paramos saulės elektrinė atsiperka per 4 metus, o saulės modulių garantinis terminas yra 20-30 metų.