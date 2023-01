Aptarti klausimai dėl prevencinių sveikatos programų įgyvendinimo

Sausio 20 d. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, Administracijos direktorė J. Zailskienė, pavaduotojas A. Marcinkevičius, Savivaldybės gydytojas V. Slauta su rajono sveikatos priežiūros įstaigų vadovais aptarė prevencinių sveikatos programų įgyvendinimo, organizavimo, gyventojų informavimo klausimus.

Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai pasidalijo informacija, kaip sekasi vykdyti prevencines sveikatos programas, kiek ir kokiose programose kasmet dalyvauja gyventojų, su kokiais sunkumais susiduriama. Anot vadovų, gyventojų aktyvumas šiek tiek didesnis visose programose.

Prienų visuomenės sveikatos biuro direktorė I. Lenčiauskienė apgailestavo, kad biuro įgyvendinamos prevencinės programos vyksta vangiai. Anot vadovės, į biurą su šeimos gydytojų siuntimu kreiptis ir užkirsti kelią ligai gali gyventojai, turintys širdies ir kraujagyslių ligų, diabeto rizikos veiksnių, tačiau stinga aktyvumo ir galbūt didesnio bendradarbiavimo tarp biuro ir sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojų.

Prevencinėms programoms skiriamas pakankamas finansavimas, vis dėlto dedamų pastangų neužtenka, kad gyventojai (kuriems priklauso pagal amžių) naudotųsi nemokama prevencine sveikatos patikra, kuri leidžia anksti aptikti pakitimus, nustatyti sunkias ligas ir efektyviai jas gydyti.

Savivaldybės meras A. Vaicekauskas ragino sveikatos priežiūros įstaigų vadovus imtis iniciatyvos ir aktyvinti šią prevencinę sritį. Pastebėta, kad geresnių rezultatų duoda ne laiškų siuntimas gyventojams, primenant, jog jiems reikėtų pasitikrinti sveikatą pagal vieną ar kitą programą, bet skambučiai telefonu.

Prevencinės ankstyvosios diagnostikos programos

Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

Programa skirta moterims nuo 25 iki 59 metų (imtinai).

Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

Programa skirta moterims nuo 50 iki 69 metų (imtinai), kurioms kartą per 2 metus gali būti atliekamas saugus ir paprastas mamografinis tyrimas (rentgenu), leidžiantis tiksliai diagnozuoti vėžį.

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

Programa skirta vyrams ir moterims nuo 50 iki 74 metų (imtinai), kuriems vieną kartą per 2 metus gali būti atliekamas imunocheminis slapto kraujavimo išmatose testas.

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

Programa skirta vyrams nuo 50 iki 69 metų (imtinai) ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu. Apie tyrimo periodiškumą sprendžia šeimos gydytojas, tačiau ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus atliekamas kraujo tyrimas, parodantis prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentraciją kraujyje.

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa

Programa skirta vyrams nuo 40 iki 54 metų (imtinai) ir moterims nuo 50 iki 64 metų (imtinai), kuriems kartą per 1 metus šeimos gydytojas nustato rizikos veiksnius ir, jei reikia, sudaro individualų širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos planą.

