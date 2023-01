Kaip susigrąžinti balsą…

Sergant peršalimo (ir ne tik…) ligomis neretai pradingsta balsas. Kokios priemonės padeda nuo užkimimo, pasakoja Prienų ligoninės gydytoja otorinolaringologė Julita Šneider.

– Kokios užkimimo priežastys?

– Dažniausia užkimimo priežastis – peršalimo ir viršutinių kvėpavimo takų infekcijos. Virusų sukeltas gerklų ir balso stygų uždegimas – laringitas, kuris įprastai praeina gana lengvai be pasekmių. Neretai užkimstama nuo ilgo kalbėjimo, garsaus dainavimo, šūkavimo (pavyzdžiui, sporto renginiuose).

Įkvėpus cheminių dirgiklių (medžiagų, teršalų, dulkių, dūmų ir pan.), vartojant steroidinių vaistų dėl gastroezofaginio refliukso, skrandžio ar neurologinių problemų taip pat gali varginti užkimimas, dingti balsas.

– Kokias klaidas daro žmonės, pajutę minėtus simptomus?

– Didžiausia klaida – užsiimti savigyda, nes tokiu būdu galime sau labiau pakenkti. Praradus balsą, jei per savaitę situacija nepagerėja – būtina kreiptis į ausų, nosies ir gerklės ligų specialistą, kuris nustatys užkimimo priežastį ir paskirs reikalingą gydymą. Kol sulauksite vizito į gydytojo kabinetą, pasistenkite mažinti balso apkrovą (nekalbėti, nedainuoti ir pan.), nebūkite užterštose, prirūkytose patalpose, venkite aštraus bei rūgštaus maisto.

– Ar užkimus dera kalbėti pašnibždomis?

– Šiuo atveju tinka posakis: „Tyla – gera byla.“. Neretai pacientai klysta manydami, kad, kalbėdami pašnibždomis, sau nepakenks. Deja, šnibždesiai tik dar labiau traumuoja nuvargusias balso stygas ir gijimo procesas nuo to tik ilgėja..

– Kaip patartumėte gydyti užkimimą namų sąlygomis?

– Patarčiau kelis kartus dienoje pasidaryti vandens garų inhaliacijas (jos gerai drėkina balso klostes). Pavyzdžiui, pakvėpuoti eukaliptų eterinio aliejaus garais. Galima 2–3 kartus per dieną po valgio skalauti gerklę šalavijų, medetkų arbata, mineraliniu vandeniu ar švelniu druskos tirpalu.

Užkimus derėtų gerti daugiau vandens, įvairių skysčių, žolelių arbatų (ypač su citrina ar medumi). Tačiau vengti gėrimų su kofeinu ir maisto produktų, sukeliančių gastroezofaginį refliuksą.

