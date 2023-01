Arčiau žmonių

„Mes, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro mokiniai ir mokytojai, atsiliepdami į jausminį būties šauksmą: Tėvynei, šaliai, miestui, miesteliui ir žmogui, mokydamiesi gyventi meile tikslu auginti ir stiprinti vidinį „Aš“, niekieno neįpareigoti prašome priimti iš mūsų šią kuklią dovaną – pačių pagamintas pagalvėles ant suolų“, – šiuos žodžius tardami šio Centro renginių ir poilsio paslaugų programos mokiniai 2023 m. sausio 15 d. sekmadienio šv. Mišių metu dovanas įteikė Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčios klebonui kun. Antanui Mickevičiui.

„Visa atsiranda meile. Kad ir mažiausiuose dalykuose talpiname kas tobuliausia. Kiekvieno mūsų kelias nubrėžtas holistinėmis įžvalgomis: per esybę, per duotybę, per įgiją ir per pareigą – gebėjimą dalintis. Šia Gerumo pamoka drauge su šeimos gydytoja Rūta Vilkauskiene dalijosi akcijos fundatoriai profesijos mokytojai Rūta Urbelienė ir mokytojas, Tarptautinės knygų skirtukų draugijos narys, kolekcininkas Gintautas Deksnys.

Kartais tiek nedaug tereikia. O pabaigoje – tradiciškai dovanos – knygų skirtukai, telydintys iškilios naujoms paieškoms ir sklaidai.