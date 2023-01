„Dantransa“, „PMVD“ ir „Tūzai“ rungtyniauja be pralaimėjimų

Sausio 15 d. Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybėse buvo sužaisti 5-ojo turo susitikimai.

Šįkart intrigos buvo laukiama jau pirmajame turo susitikime tarp „Pušynės“ ir „Dantransos“, kadangi abi komandos iki šiol žengė be pralaimėjimų. Iki šio susitikimo „Pušynės“ toliašaudė „artilerija“ veikė tiesiog nepriekaištingai, neapvylė ji ir šįkart: pirmajame ketvirtyje pataikyti net 5 tritaškiai, kurių dėka po pirmojo ketvirčio „Pušynė“ buvo priekyje 23:19. Antrajame kėlinyje „Pušynės“ puolimas kiek sustojo, tuo tarpu R. Marcinkevičiaus ir M. Gūžio metimai leido „Dantransai“ susigrąžinti trapią persvarą, po dviejų kėlinių komanda pirmavo 41:39. Po didžiosios pertraukos „Dantransa“ tiesiog prapliupo tolimais metimais: M. Gūžys, M. Jančiauskas ir K. Chadakauskas bombardavo varžovus tritaškiais, ir „Dantransa“ atitrūko jau dviženkliu skirtumu. Net 7 tolimi metimai per trečiąjį kėlinį leido „Dantransai“ pirmauti 70:52. Ketvirtajame kėlinyje „Pušynės“ žaidimas ir toliau rėmėsi metimais iš tolimų distancijų, tačiau solidžiai žaidusi „Dantransa“ išlaikė saugią persvarą iki pat rungtynių pabaigos ir triumfavo rezultatu 92:72. „Dantransa“ šiose pirmenybėse ir toliau žygiuoja be pralaimėjimų, tuo tarpu „Pušynei“ tai buvo pirmasis pralaimėjimas.

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Dantransa“: M. Gūžys – 27, K. Chadakauskas – 21, R. Stadalius – 14 tšk.

„Pušynė“: D. Židanavičius – 21, T. Švedas – 19, G. Andreikėnas – 13, M. Birbalas – 12 tšk.

* * *

Antrosiose dienos rungtynėse į aikštę žengė „PMVD“ ir „Kryžkelių plienas“ komandos. „PMVD“ nuo pat rungtynių pradžios greitomis atakomis, kurių „smaigalyje“ dažniausiai atsidurdavo V. Celiešius, rinko lengvus taškus ir pabėgo į priekį. „Kryžkelių plienui“ tritaškiais pavyko kiek stabilizuoti situaciją, tačiau „PMVD“ po pirmųjų dešimties minučių pirmavo 27:17. Antrajame ketvirtyje P. Ivanausko vedama „PMVD“ ir toliau išlaikė dviženklį pranašumą, tačiau H. Roko iniciatyvos dėka „Kryžkelių plienas“ nuolat kvėpavo varžovams į nugaras, o skirtumas tarp komandų po dviejų kėlinių iš esmės nepakito – „PMVD“ buvo priekyje 45:34. Trečiajame kėlinyje „Kryžkelių plienas“ sumažino atsilikimą iki 8 taškų, tačiau 7 A. Marchockio taškai leido „PMVD“ vėl susigrąžinti saugią persvarą, kurią dar labiau padidino P. Ivanausko ir M. Seiliaus kėlinio pabaigoje pataikyti tritaškiai. Po trijų ketvirčių „PMVD“ jau turėjo net 24 taškų persvarą – 69:45. Ketvirtajame kėlinyje A. Kaminskas pataikė kelis tritaškius, o „Kryžkelių plienas“ kiek sumažino atsilikimą, tačiau užtikrintas P. Ivanausko žaidimas leido „PMVD“ iškovoti dar vieną pergalę rezultatu 90:68. „PMVD“ laimėjo trečią kartą iš tiek pat galimų, tuo tarpu „Kryžkelių plienui“ pirmojo laimėjimo dar teks palaukti.

Rezultatyviausi žaidėjai:

„PMVD“: P. Ivanauskas – 28, V. Celiešius – 17, A. Marchockis ir M. Seilius – po 12 tšk.

„Kryžkelių plienas“: H. Rokas – 19, A. Kaminskas – 16, K. Česonis – 12 tšk.

* * *

Paskutinėje turo dvikovoje vyko BC Balbieriškio „Tūzų“ ir „Jiezno“ akistata. Akivaizdžiais rungtynių favoritais buvo laikomi balbieriškiečiai, kurių gretose šįkart rungtyniavo ir ilgametis LKL žaidėjas Saulius Kazevičius. Nepaisant grėsmingos varžovų sudėties, galingai žaidusio J. Tamošiūno vedamas „Jieznas“ po pirmųjų dešimties minučių atsiliko tik 19:24. Antrajame ketvirtyje „Jiezno“ puolimas visiškai sustojo, o S. Kazevičiaus ir M. Burbulevičiaus metimų dėka „Tūzai“ nutolo dviženkliu pranašumu ir, įpusėjus rungtynėms, jau pirmavo 45:26. Vis dėlto „Jieznas“ dar nesiruošė sudėti ginklų: įspūdingai puolime žaidęs J.Tamošiūnas ir toliau atakavo varžovus taikliais metimais, jam sėkmingai talkino T. Mockevičius, o jiezniškiai apkarpė varžovų pranašumą iki 13 taškų – 48:61. Paskutiniame kėlinyje abi komandos ir toliau demonstravo rezultatyvų žaidimą, tačiau K. Okmano, S. Kazevičiaus ir M. Burbulevičiaus taškai neleido „Jieznui“ sukurti intrigos ir pakeisti rungtynių eigos. Finalinė rungtynių sirena paskelbė BC Balbieriškio „Tūzų“ pergalę rezultatu 88:74. „Tūzai“ šiose pirmenybėse žengia be pralaimėjimų, o „Jieznas“ kol kas dar nepajuto pergalės skonio.

Rezultatyviausi žaidėjai:

BC Balbieriškio „Tūzai“: S. Kazevičius – 31, M. Burbulevičius – 20, K. Okmanas – 13 tšk.

„Jieznas“: J. Tamošiūnas – 31, T. Mockevičius – 23, R. Žuromskas – 8 tšk.