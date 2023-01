Putino ar visos Rusijos karas?

Interneto platformoje „Echofm.online“, kurią įkūrė Rusijos prezidento Vladimiro Putino režimo po visą Europą išblaškytos radijo stoties „Echo Moskvy“ (liet. „Maskvos aidas“) kūrybiniai likučiai, dar prieš ateinant Naujiesiems metams pasirodė, mano galva, išskirtinis vienos autorės tekstas Jame buvo šiek tiek retoriškai klausiama: ar karas Ukrainoje tebėra tik p. Putino bei jo aplinkos, ar visos Rusijos karas?

Nors žurnalistikos amato tyrinėtojai šiuo atveju galėtų teigti, kad formuluotė klausimą rodo esant uždaru. Todėl ir atsakymų variantų tegali būti du – arba, arba. Nors, ko gero, rastųsi nemažai žmonių, kurie sau įprasčiau sakytų, kad šitaip formuluoti klausimą yra nekorektiška, viskas yra daug sudėtingiau, ne visa yra taip vienareikšmiška.

Aš asmeniškai atsakymą į šį klausimą gavau maždaug tą pačią dieną, platformoje „Youtube.com“ peržiūrėjęs klipą iš kažkurio Rusijos didmiesčio, kuriame buvo užfiksuota tramvajumi vykusi pagyvenusi, matyt, pabambėti mėgstanti moteriškė. Ji burbėjo apie tai, kad Rusijos kariuomenė Ukrainoje kariauja „nuoga ir basa“ (ji, regis, net nespėjo suformuluoti priežasties, kodėl ji tokia), todėl nesugeba pasiekti jokių laimėjimų mūšio lauke. Klipas baigiasi tuo, kad keli jauni vyriškiai griebia bambeklę už pažastų, verčia ant tramvajaus salono grindų, velka ir tiesiog ištrenkia lauk transporto priemonei sustojus bei pravėrus duris. Bambeklė jau nesvietiškai šaukia, tačiau veltui – visame tramvajuje neatsiranda nė vieno žmogaus, kuris imtų bent simboliškai užtarti pagyvenusią moterį ir sustabdytų „patriotiškus“ žaliūkus.

Todėl greičiausiai jau dabar pasirinkčiau antrąją „Echofm.online“ autorės pateikto retorinio klausimo alternatyvą: kad, mano nuomone, Ukrainoje vyksta nebe p. Putino, o visos Rusijos karas prieš Ukrainą. Ir man vis labiau atrodo, kad lapkritį paskelbęs „dalinę“ mobilizaciją Kremlius bent iš dalies pasiekė ir vis labiau įgyvendina itin svarbų pernai pradėto karo tikslą – padaryti taip, kad diduma Rusijos žmonių susiteptų krauju ir karą priimtų kaip nuosavą problemą.

Tuos, kurie nuo karo pabėgo į kitas pasaulio šalis – mat juos velnias. Tačiau tie, kurie liko Rusijoje, privalo būti vienos kraujo grupės su p. Putinu.

Dėl to galima įtarti, kad Ukrainos frontuose atsiradę okupantai bus dar nuožmesni, jų nusikaltimai – dar labiau nežmoniški, nes jų „žygdarbių“ lauks beigi skatins ne tik liumpenizuota ir gausiai per televiziją rodoma Rusijos visuomenės dalis, bet ir visa ten likusioji.

Čia tik mus, kitus vakariečius gali šokiruoti Maskvos kariuomenės į Ukrainos miestus Naujųjų metų išvakarėse paleisti dronai-sprogmenys ranka rašytais palinkėjimais „Su Naujaisiais Metais“. Kad taip elgiasi karinę uniformą dėvintys žmonės, kurie, esu tikras, nesugebėtų nė atsakyti į klausimą, koks yra karo, kuriame jie kariauja, esminis tikslas? Nužudyti kuo daugiau žmonių? Pradėjus karą, nevalia jo pralaimėti? Demilitarizuoti ir denacifikuoti (pernai rudeniop Rusijos atliktos sociologinės apklausos rodė, kad daugeliui tos šalies žmonių ši sąvoka buvo tiesiog nesuprantama mistika) Ukrainą? Net p. Putinas deklaratyviuosius pradėto karo tikslus nuo ankstyvo pavasario ligi dabar keitė it savo kojines ar apatinius.

Karas šiemet dėl to bus dar nuožmesnis nei pernai. Juolab dabar įvairaus lygio ekspertai fronte laukia maždaug naujos 200-tūkstantinės Rusijos kariuomenės grupuotės, kuri artimiausiu metu mėgins pralaužti ukrainiečių gynybą ir kare pasiekti bent kažkokį persilaužimą.

Todėl galima tikėtis, kad tokių vietų, kaip Buča, Iziumas, Chersonas, bus daugiau.

Tai nereiškia, kad rusų kariuomenei pavyks užimti naujas Ukrainos teritorijas. Bet ir seniau okupuotose jie taps žiauresni ir vietiniams gyventojams dar labiau negailestingi.

Rytas Staselis