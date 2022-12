Tegul ir aplinka gydo mus…

Nenumaldomai artėjant Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams, daugėja ir malonių šventinių rūpesčių. Vienas svarbiausių iš jų – pasirūpinti, kad namai alsuotų šventiniu laukimu ir jaukumu. Salono „Ritos gėlės“ įkūrėja, floristė Rita Naujalienė sako, kad šių metų Kalėdoms daugiausia įtakos turės tradicijos ir ryšys su gamta bei jai artimomis natūraliomis spalvomis. Ir tai ją labai džiugina, nes, daugiau kaip dvidešimties metų patirtį turinčios ir bendraujančios su žymiausiais pasaulio floristais kūrėjos nuomone, prisilietimas prie natūralios gamtos yra svarbiausia.

Ir labai gerai, kad vis daugiau žmonių tai supranta. Būtent tokias tendencijas Rita jau pastebėjo ir bendraudama su kolegomis bei klientais prieš Vėlines. Pasak jos, džiugina tai, kad šį rudenį nemaža dalis klientų kapams puošti rinkosi Lietuvoje augančius augalus, natūralias gamtines medžiagas ir iš jų sukurtas kompozicijas.

Be to, pasak floristės, natūralius augalus renkamės ne tik dėl simbolikos ir ekologiškų madų, bet ir dėl to, kad jie laikui bėgant suyra.

– Todėl pavasarį galima juos išmesti kaip organines, kompostuojamas atliekas. Kuo mažiau dirbtinių priedų, tuo geriau. Natūralumo, tvarumo ir atliekų mažinimo tendencijos nebe naujiena Europos šalių floristikoje. Tai pasaulinė tendencija, kuri atsispindi ir mūsų kuriamuose darbuose. Reikėtų degti ir nedaug žvakių – kiekvienam artimajam atminti užtenka vienos liepsnelės, juk žvakėmis mes ne tik drumsčiame mirusiųjų ramybę, bet ir šildome bei teršiame žemę, – įsitikinusi Rita Naujalienė.

Kartu ji kviečia apie tvarumą didžiausio turto – gamtos: gryno oro, gyvo vandens, kalbos, kultūros ir tautos tradicijų puoselėjimą – galvoti ir ruošiantis didžiosioms metų šventėms.

– Tegul ir šventiniuose papuošimuose dominuoja natūralumas ir gamta. Tai, kas auga mūsų artimoje aplinkoje, ką galime rasti savo sodybos kieme, sode, miške. Pabandykime vietoj nukirstos ar dirbtinos eglutės šventinę nuotaiką susikurti iš šakelių, pagaliukų, uogų sudėliotomis spalvingomis kompozicijomis, iš įvairių gamtinių medžiagų pasigamintais vainikėliais, pasitinkančiais prie įėjimo į namus, – siūlo floristė.

Dar viena šių metų tendencija – tai žaismingumas ir jaukumas. Kalėdos daugeliui asocijuojasi su namais, tradicijomis. Smagu, kad senieji papročiai sugrįžta su nauja gyvybe. Šių metų Kalėdų spalva – rožinė. Ji simbolizuoja sugrįžimą į vaikystę, tikėjimą Kalėdų stebuklais. Į pasakų šalį per mišką, kuriame gausu įvairiausių gyvūnų – kiškių, pelėdų ir mistinių pasakų veikėjų. Rita kviečia jais papuošti savo namų eglutę, o namų kalėdinę šilumą kurti pasitelkiant ir raudonos ar burgundiško vyno spalvos puošmenas. Prie jų puikiai derės ir auksiniai žaisliukai bei kiti dekoro elementai. Kaip ir išsiskleidęs hiacinto žiedas, simbolizuojantis pumpuro sprogimą ir gimimą.

Ji taip pat primena, kad jaukumo namams suteiks ir šviesos bei kvapo simboliai bei atnaujintos jau turimos iš anksčiau mielos puošmenos.

Taigi įsiklausykime ir, kurdami kalėdinę nuotaiką, pirmiausia būkime gražūs vidumi, saugokime ir branginkime tai, kas mus supa. Tegul ir aplinka gydo…

Ramutė Šimukauskaitė