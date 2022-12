Verslo pusryčiai – dialogas prie kavos puodelio

Keliskart per metus Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė rengia verslo pusryčius verslininkams, sanatorinio gydymo, apgyvendinimo, maitinimo, kitas paslaugas teikiančių įmonių vadovams, kad juos informuotų apie Savivaldybės taryboje priimtus sprendimus, įgyvendinamus ir planuojamus investicinius projektus, pristatytų kurorto naujienas ir palaikytų nuolatinį dialogą su verslo atstovais, kuris būtinas siekiant išgirsti jų problemas, prioritetus ir lūkesčius.

Gruodžio 7 dienos susitikime merė akcentavo, jog kompaktiškame Birštone ypač svarbus Savivaldybės ir verslo bendradarbiavimas, verslo ryšių stiprinimas, verslo subjektų tarpusavio bendravimas ir palaikymas, nuo kurio priklauso ir paslaugų plėtra, ir geresnis klientų aptarnavimas. Pristačiusi per pastaruosius metus nuveiktus darbus, merė N.Dirginčienė pabrėžė, jog Birštone rekonstruoti bei atsiradę nauji infrastruktūros objektai – Jaunimo gatvė, Sporto ir sveikatingumo centras, viadukas, viešojo sektoriaus pastatai, sėkmingai realizuotos privataus verslo iniciatyvos (pramogų kalnas, odontologijos klinika, laipiojimo bokštas, turistinė laivyba ir kt.), didelio atgarsio sulaukiantys renginiai – kuria pridedamąją vertę ne tik gyventojams bei kurorto svečiams, bet ir kurorte gyvuojantiems verslams. Merė pasidžiaugė šiemet gautu šeštuoju „Auksinės krivūlės“ apdovanojimu, kuriuo Lietuvos verslo konfederacija įvertino Birštono savivaldybės aktyvumą ir pastangas, atstovaujant verslo interesams kurortuose. Tai patvirtina, kad Savivaldybė verslo klausimais yra pasirinkusi teisingą poziciją.

N.Dirginčienė pasidalino ateities planais, susijusiais su pėsčiųjų tilto per Nemuną statyba, finansavimo šaltinių paieška. Jos teigimu, kitais metais statomame Algirdo gatvės pastate turėtų įsikurti odos ir dermatologijos klinika, kuri pasiūlys aukštos kokybės paslaugas, bus atliekamos operacijos.

Savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė papasakojo apie pradėtą beveik keturių milijonų eurų vertės kurorto senamiesčio gatvių rekonstrukcijos projektą, tvarkomus šaligatvius ir įvažiavimus į daugiabučių namų kiemus, viaduko prieigas, ketinimus plėsti dviračių takus, modernizuoti gatvių apšvietimo ir stebėjimo sistemas, sutvarkyti Vytauto parką. Verslo atstovų susidomėjimo sulaukė pristatyta ir iki kitų metų vasaros sezono kurorte ketinama įdiegti mokamo automobilių parkavimo sistema, jie pageidavo diskusijų šiuo klausimu, kad galėtų iš anksto pasirengti naujovei, tinkamai įspėti darbuotojus ir klientus.

Merės teigimu, šiuo sprendimu siekiama apriboti statomų automobilių skaičių kurorto senamiestyje, jame teikti pirmenybę pėstiesiems, ji nuramino, kad daugiau transporto stovėjimo vietų bus įrengta miesto pakraščiuose. Taipogi bus plečiamas elektromobilių įkrovimo vietų tinklas.

Birštono turizmo centro direktorė Rūta Kapačinskaitė pasidžiaugė atsigaunančiais Lietuvos ir užsienio turistų srautais kurorte. Vienu metu Birštono apgyvendinimo įstaigose, taip pat ir privačiame sektoriuje, galima apnakvydinti 3400 – 3550 svečių. Iš užsienio rinkų stabiliausiomis ji įvardino Latvijos, Izraelio, Vokietijos turizmo rinkas, dar trys šalys – Lenkija, Estija ir Jungtinė Karalystė – generuoja augančius turistų srautus. Domimasi Norvegijos rinka, bus siekiama išsiaiškinti potencialių klientų poreikius ir jiems parengti atitinkamus pasiūlymus.

Užsimezgus diskusijai, sanatorinio gydymo ir apgyvendinimo įstaigų atstovai siūlė kaip geriau pozicionuoti kurorte svečiams siūlomas paslaugas, administruoti kurortinės rinkliavos mokestį, iš kurio surenkamos lėšos naudojamos kurorto infrastruktūros priežiūrai, reklamai, dalyvavimui parodose ir kt. reikmėms. Šiemet per 11 mėnesių buvo surinkta 517 tūkst. eurų kurortinės rinkliavos mokesčio.

Renginys vyko bendradarbystės centre „Spiečius“, todėl jo vadovė Birutė Velykienė susirinkusiems verslininkams pristatė centro veiklas. Jos teigimu, „Spiečius“ yra mažų verslų auginimo vieta, jame pradedantiesiems verslininkams teikiamos individualios konsultacijos, rengiami verslo įgūdžių mokymai, seminarai, e.komercijos dirbtuvės, kontaktų mugės, vykdomos verslo mentorystės ir akseleravimo programos, suteikiama vieta darbui ir susitikimams. Buvo pažymėta, kad vietos verslininkai turi visas galimybes kurti inovatyvesnius ir konkurencingesnius verslus, nes centro klientus konsultuoja mokslo ir technologijų parko komanda.

Renginio metu merės pakviesti Birštone veikiančių verslo įmonių – „Eglės“, „Tulpės“ sanatorijų, „Vytautas Mineral SPA“, „Royal SPA Residence“, „Čiulba ulba“, „Nemuno turas“, „Pušynė“, „Esė“, „Bir. Bur. Bar.“, „Namų restoranas“, „Pievos“ ir kitų – atstovai pasidalino pastebėjimais apie verslo situaciją kurorte, pristatė naujas savo paslaugas, pasidžiaugė, kad jas gražiai papildo kitos kurorte teikiamos paslaugos, atkreipė dėmesį į problemų keliančias sritis, viena jų – netvarkingas automobilių parkavimas bei triukšmo lygis. Nepaisant nelengvų išgyvenimo sąlygų, verslininkai džiaugėsi išaugusiais klientų srautais, kas juos skatina pozityviai vertinti savo verslo ateitį.

Merė N.Dirginčienė padėkojo verslo atstovams už bendras pastangas dėl to, kad kurortas būtų matomas, vertinamas ir lankomas, o artėjančių švenčių proga linkėjo neprarasti optimizmo, keisti pasaulį ir Birštoną.

Dalė Lazauskienė

Autorės nuotrauka