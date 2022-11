Peršalimo niuansai

Atšalus orui įprastai suaktyvėja įvairios peršalimo ligos. Kokie simptomai būdingi šiam laikmečiui ir kaip derėtų gydytis bei saugotis virusų, kalbamės su Prienų ligoninės gydytoja otorinolaringologe Julija Šneider.

– Kas būdinga peršalimo ligoms šiais metais?

– Šiais metais peršalimo ligos prasidėjo neįprastai anksti – jau rugpjūčio mėnesio pabaigoje. Be to, pastebėjau, kad labai pakito pacientų kraujo tyrimų rezultatai bei peršalimo ligų simptomai. Pacientus dažniau vargina gerklės skausmas, peršulys bei kosulys, o sloga (kas peršalus būna bene pirmasis simptomas) pasitaiko gana retai.

– Kuo tai galima būtų paaiškinti?

– Manau, jog šie faktoriai rodo, kad žmonėms, ypač persirgusiems covid-19, ženkliai susilpnėjo imuninė sistema. Pacientai greičiau peršala, pavargsta, lengviau užsikrečia įvairiais virusais, kurie sklando mūsų aplinkoje. O ir ligos eiga – sunkesnė, ilgiau trunkanti, neretai lydima įvairių komplikacijų.

– Kaip patartumėte gydyti peršalimus?

– Peršalus tradiciškai reikėtų gerti kuo daugiau skysčių, kad iš organizmo greičiau pasišalintų virusai. Jeigu vargina gerklės skausmas, kosulys, vartokite šalavijų, čiobrelių arbatas, kūno temperatūros (iki 38 laipsnių) uždegimo mažinimui – aviečių, liepžiedžių arbatas. Priešuždegiminius ar skausmą malšinančius vaistus derėtų vartoti, jeigu vargina galvos, sąnarių skausmai, aukšta temperatūra (virš 38 laipsnių). Dėl antibiotikų vartojimo derėtų tartis su šeimos gydytoju.

– Tad natūraliai kyla klausimas: ką galime padaryti patys, kad neužsikrėstume?

– Rankų higiena itin svarbi, nes galime lengvai užsikrėsti virusu ar infekcija viešose vietose liesdami durų, maišytuvų (kranų) rankenas, mygtukus (skambučių, tualeto bakelių). Derėtų neliesti savo veido: ranka patrynus akis, nosį ar pirštais palietus burną, virusai patenka į organizmą ir, ypač nusilpus imunitetui, netrukus susargdina.

Įpraskite dažniau plauti rankas. Grįžote namo, pasinaudojote tualetu, susiruošėte valgyti – plaukite kruopščiai rankas. Siaučiant peršalimo ligoms, nagus kirpkite trumpai. Jeigu sloguojate, vartokite vienkartines nosinaites.

Verta prisiminti:

. Prieš eidami į lauką, pasitepkite nosies vidų antivirusiniu tepalu. Jis ant gleivinės sukuria apsauginę plėvelę nuo virusų ir bakterijų.

. Prekybos tinkluose, turguose, gydymo įstaigose, kur daug žmonių ir vyksta jų rotacija didėja tikimybė pasigauti užkratą. Peršalimo ligų sezono metu derėtų vengti masiškai lankomų vietų. Nesilankyti prekybos centre piko metu.

. Viešajame transporte, poliklinikose, mokyklose, teatruose stenkitės kvėpuoti ne per burną, o per nosį, joje esantys plaukeliai stabdo virusų skverbimąsi.

. Siekiant apsaugoti kitus ar neužsikrėsti pačiam, laikykitės socialinio atstumo, užsidėkite vienkartinę apsauginę kaukę (nepamirškite pakeisti nauja).

. Vartokite spanguoles (daug vitamino C), riešutus, saulėgrąžų, moliūgų sėklas, avokadus, brokolius, grikių kruopas, žuvų taukus (gausu D, A vitaminų) bei nesočiųjų riebalinių rūgščių.

Veronika Pečkienė