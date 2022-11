Vakaras toksai, kad nėr kur dėtis

2022 m. lapkričio 8 d. įrašas Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos svečių knygoje: „Miela biblioteka su visais skaitytojais, knygomis, darbuotojais, autentišku Justino Marcinkevičiaus interjeru bei dvasia, kvėpuokit, skleiskit knygų kvapą, atminties skonį, žodžiu – gyvenkit, su meile – trys muškietininkai po 50 metų“.

Šie „trys muškietininkai po 50 metų“ – tai poetas, vertėjas Antanas A. Jonynas ir aktoriai, dainuojamosios poezijos atlikėjai Olegas Ditkovskis ir Saulius Bareikis, lapkričio 8-osios vakarą sukūrę jautrią, prasmingą ir labai šviesią šventę gausiam būriui savo gerbėjų, susirinkusių Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje. Šių atlikėjų literatūrinė-muzikinė programa buvo baigiamasis Lietuvos kultūros tarybos ir Prienų rajono savivaldybės finansuojamo projekto „Gurmanų restoranas. Dienos pietūs: Šviežia knyga III“ renginys-dovana ištikimiems bibliotekos lankytojams, skaitymo gurmanams, greitame dienų bėgime visada randantiems laiko stabtelti prie to, kas tikra – tikro meno, tikro žodžio, tikro, nesuvaidinto nuoširdumo. Tokiu tikru nuoširdumu buvo užpildytas visas vakaras: nuoširdžiai, su didžiule pagarba žiūrovui ir klausytojui, skaitomi poeto Antano A. Jonyno tekstai, gitarų stygomis virpančios dainos – išjaustos, giliai į mintis ir širdį įsiskverbusios kiekvienam, tą vakarą buvusiam bibliotekoje…

Talentingų menininkų pasirodymas užsitęsė. Susirinkusieji susitikti su atlikėjais niekaip nenorėjo sutikti su tuo, kad nuskambėjo paskutinis tą vakarą eilėraščio posmas ir paskutinė daina. O „trys muškietininkai po 50 metų“ Olegas, Saulius ir Antanas per daug nesipriešino, todėl „paskutinių posmų“ buvo keletas. Tačiau viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą: aplodismentai, fotografavimasis su ištikimais gerbėjais, padėkos. Salėje užgesintos šviesos ir erdvėje sklandanti nematoma, tik juntama, melancholija. Buvo be galo ramu ir gera, kaip tam Justino Marcinkevičiaus eilėraštyje: „ir toksai net neišreiškiamas pilnumas, / Ir lengvumas, mėlynas kaip dūmas, / Ir toli, labai toli girdėtis. / Vakaras toksai, kad nėr kur dėtis.“

Dalia Bredelienė

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė