Pasaulyje daugėjant alergijos maistui, esame priversti maitintis kitaip

Kaip kasdieną turėtų maitintis žmogus, turintis polinkį į alergiją maistui ir ne tik… Apie maisto raciono ypatumus pasakoja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė, gydytoja alergologė – pulmonologė Eglė Vaitkaitienė.

Lietuvoje sparčiai daugėja alergiškų maistui žmonių, taip pat vaikų (simptomus jaučia vienas iš penkių ikimokyklinio amžiaus). Alerginės reakcijos pasireiškia net kelių mėnesių kūdikiams.

Tuomet kasdieninis maisto racionas turėtų būti toks, kad išvengtumėte nepageidaujamų reakcijų, kaip kūno bėrimas, niežulys, dilgėlinė, virškinamojo trakto sudirginimo ir pan.

Pastarųjų žmonių mityba turėtų būti pilnavertė ir subalansuota, papildyta baltymais, skaidulinėmis medžiagomis, mikro ir makro elementais.

„Žinant konkretų maisto alergeną (pavyzdžiui, žemės riešutai, sezamas, jūros gėrybės, kiaušiniai), šių produktų derėtų atsisakyti. Jeigu esate jautrus krabui, tai ne tik krabų mėsos, bet ir pyragėlio ar sumuštinio su krabų mėsa neskanaukite“ – atkreipia dėmesį prof. E. Vaitkaitienė.

Jautrūs histaminui

Žmonės gali būti jautrūs ne tik maistui, jo priedams, konservantams, bet ir histaminui – biologiškai aktyviai medžiagai. Pasak pašnekovės, daug histamino išsiskiria nokinant, brandinant, džiovinant, rauginant, rūkant ar pūdant maisto produktus, jo gausu kai kuriuose vaisiuose.

O kaip su prieskoniais?

Venkite dirbtinių prieskonių pakeliuose, verčiau vartoti natūralias daržo žoleles: krapus, bazilikus, petražoles, kalendrą, rozmariną, mėtas. „Jei, suvalgę vaisių ar išgėrę jų sulčių, juntate pilnumą, pilvo pūtimą, derėtų vartoti vaisių daržovių kokteilius, – teigia gydytoja alergologė-pulmonologė. – Jų sudėtis ir skaidulos naudingesnės virškinamojo trakto veiklai, išgeriant ne daugiau nei 150 ml per dieną. Vertingiausios – granatų, aviečių, juodųjų serbentų sultys“.

Valgykite daržoves

Mitybos racione turėtų būti kuo daugiau daržovių ir saikingai vaisių. Rekomenduočiau kiekvieną dieną valgyti garintų brokolių ar kalafiorų, lapinių salotų ar kopūsto, 1–2 pomidorus, 4–6 agurkus. Sveika saikingai valgyti termiškai apdorotas paprikas, pašalinant jų žievelę, jei jūsų skrandis jautrus.

Kas žinotina apie aitriąsias paprikas?

Juodųjų pipirų (piperino) ir aitriųjų paprikų (kapsaicino) sudėtyje esantys alkilamidai – mažai lakūs junginiai, dirginantys burnos gleivinę. Tyrimais nustatyta, kad kapsaicinas sukelia prakaitavimą, aktyvina kraujotaką; stimuliuoja imunitetą, reguliuoja kūno svorį. Nelieskite odos, ypač veido (vaiko ar kūdikio), po kontakto su aitriąja bet kurios rūšies paprika.

Literatūros šaltinių duomenimis, tai puiki H. pylori bakterijos profilaktika, tačiau kaip ir kiek jų vartoti, derėtų pasitarti su gydytoju.

Džiovintų slyvų kasdien…

Pašnekovės teigimu, svarbi vieta mitybos grandinėje skiriama kokybiškiems džiovintiems kaulavaisiams. Tai lengviausias būdas papildyti mitybą tirpiosiomis skaidulomis ir užtikrinti sveiką reguliarų tuštinimąsi.

„Džiovintose slyvose daug skaidulų, kurios mažina širdies ir kraujagyslių, krūties, žarnos vėžio, diabeto, žarnyno ligų riziką. 2016 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose paskelbtais tyrimo duomenimis, rekomenduojama per dieną suvalgyti 5–10 džiovintų slyvų ne tik dėl virškinamojo trakto veiklos, bet ir kaulų retėjimo profilaktikos,“ – pasakoja E. Vaitkaitienė.

Razinos (džiovintos vynuogės) – turtingos boru, kuris naudingas kaulams, sąnariams. Be to, razinose yra flavanoidų, kurie trukdo kauptis beta amiloidui sergant Alzhaimerio liga. Saujelė ekologiškų razinų per dieną – neabejotinai naudinga kiekvienam.

Koks mažiausiai žalingas saldumynas?

Pasak pašnekovės, datulės – mažiausiai žalingas saldumynas – „gamtos saldainis“, be kauliuko turintis apie 66 kalorijas, 1,5 g skaidulų ir daugiau kaip 160 mg širdžiai naudingo kalio. Vertingesnės – pusiau sausos.

Tačiau nepamirškite prieš valgį džiovintus vaisius nuplauti (pamirkyti) šiltame vandenyje, tada bus geriau virškinami.

Kada ieškoti pagalbos pasireiškus odos niežuliui?

Aptarėme, ką valgyti linkusiems į alergiją maistui. Gydymo praktikoje apie 10 proc. niežulio priežasčių lieka neišaiškintos, ne visada atrandamas maistas kaltininkas. „Jei staiga atsiranda stiprus niežulys be jokio bėrimo, odą niežti nakties metu ir gausiai prakaituojama, šie požymiai gali signalizuoti apie kepenų ir inkstų veiklos pakitimus, piktybinius susirgimus, nedelsiant kreipkitės į gydytoją dermatologą ar gydytoją alergologą, – teigia pašnekovė.

Senjorams odos niežėjimą gali provokuoti sausa oda, progresuojančios somatinės ligos, piktybiniai susirgimai ir per mažas skysčių vartojimas.

Senjorams daugiau gerti vandens

Stenkitės išaiškinti niežulio priežastį ir ją pašalinti. Priešingu atveju gydymas efekto nesuteiks. Tepant odą gliukokortikoidų grupės tepalais ir kremais, geriant priešalerginius vaistus rimsta simptomai (gerėja žmogaus savijauta, miegas, mažėja niežulys), bet niežulio priežasties nepašalina. „Visiems, o ypač senjorams, turintiems sausą odą ar jos ragėjimo sutrikimų, patarčiau dažniau būti drėgname gryname ore, odą drėkinti regeneraciją gerinančiais drėkinamaisiais kremais, daugiau gerti vandens ir žolelių arbatų (pipirmėtės, pankolio žiedų, ramunėlių, geltonžiedžio šlamučio žiedų, gauromečio), ypač skirtų virškinamojo trakto veiklos gerinimui,“ – pataria profesorė.

Patarimai

. Palepinkite odą raminančių arbatžolių (ramunėlių, žaliosios arbatos) nuovirų vonioje.

. Venkite karšto vandens, tiesioginio odos dirginimo sintetiniais audiniais, vilna.

. Dėvėkite drabužius, pagamintus iš kokybiško medvilnės ar šilko pluošto.

. Nebūkite tiesioginiuose saulės spinduliuose be kremų, turinčių SPF apsaugos faktorių (ne mažesniu 20–35), tai skatina odos džiūvimą, niežėjimą.

. Pajutus diskomfortą, odą gausiai tepkite drėkinančiais losjonais, tepalais su šlapalu.

. Dažniau vėdinkite ir skalbkite lovos baltinius, patalynę.

Veronika Pečkienė