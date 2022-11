Lapkričio mėnesio patarimai

Lapkričio 11 d. – šv. Martynas, paskutinė rudens šventė, 27 d. – Advento pradžia, 30 d. – šv.Andriejus, Saulės grįžtuvių laukimo pradžia.

„Jei Martynas purvą brenda, per Kalėdas – rogės skrenda!“, – ir vėl spėliosim apie orus kaip mūsų senoliai nuo seno darė. Ir jau tikriausiai visi sutiktume per Martynines pabraidyti, kad tik tos Kalėdos baltos ir snieguotos ateitų. Tikėkimės… O dabar turime kantriai išbūti tą pilkąjį ir tamsųjį metą. Neleiskime sau liūdėti, tegul ir lapkričio dienos būna kupinos mažų džiaugsmų ir malonių darbų.

Namams…

Jeigu už lango tamsėja, tai namuose dar galima išradingai pratęsti vasaros prisiminimus. Jau kalbėjome, kad tam gali pasitarnauti net gražiai įrėmintos jūsų pačių darytos fotografijos. Šį kartą siūlome patikrinti savo iš atostogų atsivežtus suvenyrus – akmenėlius nuo pajūrio, kriaukleles, medžio gabalėlius…

Nusipirkę karštų klijų pistoletą visus tuos gražius pajūrio ar miško lobius galite išgelbėti, kad neliktų dulkėti – pasidaryti žvakidę, kokį padėkliuką kavai, padekoruoti gėlių vazonus, dėžutes ir t.t. Vien tai, kad tai bus jūsų rankų darbas – nuteiks maloniai, o žvakidė tikrai praverstų šiais tamsiais vakarais – prie žvakių šviesos dabar dažniau leiskime vakarus, žiūrėdami televizorių, taip ir elektros sutaupysime.

Akmenėliai, kurie taip blizgėjo prie jūros ir traukė akį, dabar gal ne tokie gražūs, bet ir čia yra išeitis, Neišmeskite. Spalvoto guašo dėžutė, teptukai ir jūs su savo atžalomis ar vieni praleisite kelias vakaro valandas juos dekoruodami. Patikėkite – užsiėmimas užburiantis, visiems patiks!

Apskritai ir vėl laikas „perrengti“ savo būstą naujam sezonui, kaip ne kartą esame kalbėję. Laikas paslėpti vasariškus dekoro elementus, o jų vietą turėtų užimti šiltesnės, storesnės, ryškesnės ir su daug oranžo ir kitų šiltų rudeniškų spalvų detalės: pledai, portjeros, pagalvėlės, vazos, puokštės ir kt.

Tai tik viena kita maža idėja nuotaikos praskaidrinimui. Tačiau yra ir rimtesnių darbų. Pats laikas apžiūrėti ar tinkamai užsandarinti žiemai langai ir durys, ar nešlampa balkonai, nevarva terasose?

Ypač reikia saugoti nuo drėgmės įstiklintus balkonus – saulėtą dieną stenkitės juos praverti, išvėdinti, kad neįsimestų pelėsis.

Atsiminkite, kad balkonų ir lodžijų grindims visiškai yra netinkamas linoleumas – po juo kaupiasi drėgmė, ardo betoną, prasiskverbia giliau ir sukelia armatūros koroziją. Specialistai siūlo naudoti prolipropilenines plyteles, kurios yra ilgaamžės, neslidžios. Gerai ir medinės grindys, bet jas reikėtų kasmet perdažyti.

Reikia prisiminti, kad balkonams įrengti netinka apdailos medžiagos, skirtos vidaus baldams ir apdailai – rinkitės tai, kas tinka išorei.

Sodybose ar nuosavuose namuose tikriausiai jau patikrinote ir išvalėte kaminus, nes kūrenimo sezonas prasidėjo. Tačiau jei to nedarėte jau keletą metų, patartina kreiptis į specialistus, kad išvengtumėte nelaimės. Tegul jie profesionaliai atlieka šį darbą, o jūs – ramiai žiemosit.

Sodininkui…

Dabar pats tas laikas, kai sode sau žiemojimo vietą renkasi graužikai, o patraukliausios vietos jiems yra rūsiai, daržinės, šiukšlynai, savartynai, šiaudų krūvos ir kitokie palikti „patogumai“. Iš savo slėptuvių gilią žiemą po sniego apklotu jiems lengva migruoti nepastebėtiems ir ieškotis maisto.

Taigi, kad pavasarį nereikėtų dejuoti pamačius nugraužtą jaunų medelių žievę pažeme, sodą reikia sutvarkyti taip, kad neliktų patvoriais piktžolių krūvų, šiukšlių, augalinių atliekų.

Dabar galima įsigyti įvairių priemonių prieš graužikus. Tačiau būkite atidūs juos naudodami, atidžiai skaitykite instrukcijas. Atkreipkite dėmesį – drėgnai ar sausai vietai yra skirtas naudoti preparatas. Dėkite juos apsimovę pirštines, kad graužikai nepajustų žmogaus kvapo.

Jaukui galima naudoti avižinius dribsnius, grūdus, specialiai paruoštas tam pastas, granules prie medžio kamieno. Siūloma baltinti kamieną nuo šaknies iki pirmųjų žemutinių šakų, taip pat ir jų kokį trečdalį.

Šio darbo palengvinimui pardavime yra įvairių jau paruoštų mišinių, tereikia juos atskiesti vandeniu, išmaišyti. Tam, kad geriau priliptų prie kamieno, į mišinį būna pridėta PVA klijų, ūkiško muilo, molio, pieno, kazeino.

Jei dar sulauksim gausaus lietaus, tai palengvins kovą su nelemtais sodo svečiais – vanduo užtvindo jų urvus, o per šalčius – užšąla. Žiemą per atlydžius nepamirškite apie medelius sutrypti sniego dangą.

Medžių baltinimas. Patyrę sodininkai tai daro 2–3 kartus per metus. Jie siūlo nubaltinti prieš šalčius vaismedžių kamienus ir storesnes šakas, kad žiemą ar ankstyvą pavasarį aštri saulė jų nenudegintų. Baltinimas apsaugo ir nuo temperatūrų svyravimo, ir nuo laukinių gyvūnų apgraužimo.

Dabar baltinti daug lengviau, nei pavasarį, kai sunku prisiderinti prie tinkamo oro – šiam darbui tinka tik sausas oras, kai dar nėra šalnų, nes mišinys taip geriau prilimpa. Ta pačia proga patikrinkite, kaip laikosi kuoliukai, atramos, ar neįsirėžusios į kamieną virvelės. Nereikalingas atramas ir kuoliukus nuvalykite, padėkite sausai pašiūrėje.

Augalus, kuriuos žiemą gausus sniegas galėtų išlankstyti, suriškite, suglauskite vienas prie kito. Dažniausiai atraminių kuoliukų prireikia netvirtiems spygliuočiams. Mėnesio pabaigoje nupjaukite remontantinių aviečių stiebus, apkarpykite dar kartą aktinidijas.

Mulčiavimas. Praverstų iki didesnių šalčių plonai pamulčiuoti lepesnius augalus, gyvatvores. Mėnesio pabaigoje mulčiuokite ir jaunus vaismedžius. Tam tiks birus kompostas, lapuočių pjuvenos, smulkinti šiaudai. Ne kartą jau perspėjome – netinka šviežias mėšlas.

Šalčiai kartais mus užklumpa sinoptikams net neperspėjus. Todėl augalų pridengimui turėkite pasiruošę viską, kas reikalinga, ir atidžiai stebėkite orus.

Rožyną sutvarkykite, išgrėbstykite švariai nukritusius lapus, žiedlapius. Neskubėkite uždengti per anksti. O štai jautrias stambiažiedes raganes jau tikrai reikia nuimti nuo atramų, nugenėti ir pridengti. Vieną kitą eglišakį užmeskite ant jautresnių augalų.

Dar įnirtingai sode darbuojasi kurmiai, todėl nedelsiant reikia išsklaidyti žemės kauburėlius, kitaip veja tose vietose pavasarį bus išplikusi.

Daržininkui…

Mėnesio pradžioje dar imame lapinių ir briuselinių kopūstų derlių, prisikasame krienų, iškasame geltekles. Pastarąsias galima mulčiuoti, o per atlydį pasirinkti kiek reikia.

Jei nepasisėjote morkų – darykite tai dabar. Sėklų berkite gausiau, gal ne visos sudygs.

Kol nepasnigo, mulčiuokite žieminius česnakus, svogūnus. Naudokite tam sausus šiaudus, neutralios reakcijos durpes, sausus lapus, kompostą.

Plėvele jau reikėtų uždengti ir komposto krūvas, kad greičiau prasidėtų aktyvus puvimas, o tai nepatinka pelėms. Prieš šalčius gerai būtų kompostą perkasti.

Jei kažkokie svarbesni darbai atitraukė jus nuo šiltnamio sutvarkymo, imkitės to nedelsdami dabar.

Pirmiausia pašalinkite augalų likučius. Nereikia tikriausiai priminti, kad į kompostą keliauja tik sveiki augalai, o sergančius – sunaikinkite, sudeginkite. Ypač, jei pastebėjote amarų, voratinklinių erkučių ar kitokių kenkėjų. Viršutinį žemės sluoksnį geriau irgi pakeisti. Nukaskite apie 5–10 cm sluoksnį, į jo vietą suberkite jau paruošto puraus ir organinių medžiagų turtingo dirvožemio. Ant jo paskleiskite perpuvusio mėšlo ar komposto, įmaišykite pelenų, viską perkaskite.

Visokias atramas ir kuolelius išneškite, nuvalykite ir išdžiovinkite, jei tuos pačius naudosite ir kitais metais.

Stiklo ar polikarbonato paviršių iš abiejų pusių nuplaukite su garstyčių milteliais, ištirpintais vandenyje. Kruopščiai nugrandykite karkasą, sandūras – ten jau gali būti įsikūrę kenkėjai, ne tik purvas. Apsamanojusias vietas valykite 3 proc. vario sulfato tirpalu.

Nešildomą šiltnamį dezinfekuokite skalbiamojo arba žaliojo muilo tirpalu. Vario preparatais apdorokite gruntą.

Bene svarbiausia daržininkui yra išsaugoti ir šiųmetį užaugintą derlių. Todėl mėnesio pabaigije atidžiai perrinkite rūsyje ar saugyklose laikomas daržoves. Tą kartokite per žiemą, kas mėnesį.

Gėlininkui…

Jei šiemet dar nepasodinote nors keletos naujų tulpių svogūnėlių, tikrai dar galite rizikuoti – šį tokį ilgą ir šiltą rudenį svogūnėliai spės įsišaknyti. Dabar prekybos centruose jų didelis nukainojimas. Atsargai truputėlį pamulčiuokite.

Dabar madingus viržius taip pat reikėtų išsaugoti. Jiems tinka rūgšti dirva, tai net šiuo metu dar galima palaistyti rūgštikliu arba trąšomis rododendrams. Durpėmis ir spygliais užpilkite didesnį plotelį, nes besiplėsdami viržiai turi rasti tinkamos dirvos.

Tinkamai žiemoti paruoškite pluoštines jukas. Jų lapus suglauskite, suriškite, kad skrotelėse negalėtų kauptis vanduo. Tuomet lengvai pridenkite nuo lietaus ir aštrių saulės spindulių – jos mėgsta žiemoti sausai.

Levandas, vaistinius šalavijus ir kitus puskrūmius geriau apkirpkite ir formuokite pavasarį. Net jei ir apšals, apkarpysite tuomet.

Augalai storais šakniastiebiais kartais iškyla į žemės į paviršių. Pastebėję plikas šaknis prieš šalčius būtinai mulčiuokite kompostu. Tai nutinka ajerams, barzdotiesiems vilkdalgiams, bergenijoms, rodžersijoms.

Pridenkite šalčiui jautrias knipofijas, siauralapius ajerus, gyvatbarzdes.

Nepalikite be priežiūros iškastų jurginų, kardelių, kanų, begonijų. Jurginams ir kardeliams geriausia žiemojimo temperatūra yra 5–7 laipsniai sausame rūsyje. Užpiltos sausu smėliu arba durpėmis gerai žiemoja tigrenės, o frezijoms reikia vieno mėnesio šiltoje patalpoje, kad galėtų pasiruošti žydėjimui.

O kol kas šį gražų rudenį socialiniuose tinkluose dar visi dalinamės paskutiniųjų rudens žiedų nuotraukomis, ypač gausu rožių „portretų“. Ir tikrai, nesinori jų paslėpti, o ir neverta, Suspėsime, kai paspaus didesni šaltukai, tik būkime tam pasiruošę.

Saugokime svarbiausia ir save, savo sveikatą.

Mėnulio kalendorius

Priešpilnis – 30 d., pilnatis – 8 d., delčia – 16 d., jaunatis – 24 d.

Geriausios mėnesio dienos: 9, 13, 15, 19, 21, 27, 28.

Prasčiausios mėnesio dienos: 11, 16, 22, 23.

Salierai, kaliaropės, griežčiai – sotu ir sveika

Griežčiai, dar kitaip vadinami sėtiniais, turi labai daug skaidulinių medžiagų, kalcio, vitamino B6, folinės rūgšties ir vitamino C. Juose gausu baltymų, riebalų, angliavandenių, kalio ir fosforo, geležies, fluoro, vitaminų A, B1, B2 ir niacino, truputį ir natrio. Perkant geriau rinktis mažesnius šakniavaisius – jie bus švelnesnio skonio. Gamindami storiau nulupkite žievę, pjaustykite kubeliais. Išverda per 40–50 minučių. Tinka pamaišyti su bulvėmis, porais, salierais, morkomis. Salierų tyrę pagardinus sviestu ir grietine, bus labai skanu prie kiaulienos ar ėrienos kepsnių. Skaninkite muskatu, kmynais, pankolio sėklomis, imbieru, laiškiniu česnaku, pipirais.

Kaliaropės arba ropiniai kopūstai taip pat turi daug skaidulinių medžiagų, vitamino C, baltymų, riebalų, angliavandenių, kalcio, fosforo, magnio, geležies, jodo, vitaminų A, B1, B2, niacino ir labai mažai natrio. Rinkitės vidutinio dydžio gumbus su šviežiais lapeliais. Jaunus vidinius lapelius susmulkinę sunaudokite užberdami ant jau paruoštų patiekalų – jie labai vertingi. Žali gumbai tinka salotoms, didesnius galima įdaryti, virti sriubas, kitus patiekalus. Pagardinimui tinka muskatas, petražolės, baltieji pipirai.

Gumbiniai salierai dėl specifinio skonio dažniausiai naudojami pagardams. Tačiau galima paruošti ir įvairių patiekalų. Rinkitės sunkų gumbą, kitaip gali būti, kad vidus bus išakijęs. Salieruose taip pat gausu skaidulinių medžiagų, kalio, vitaminų E ir B2, baltymų, riebalų, angliavandenių, natrio, kalcio, jodo, fluoro, vitaminų A,K, B, B2, niacino ir vitamino C. Salierų šakniagumbiai nuskusti ir kubeliais ar griežinėliais supjaustyti troškinami apie 20–30 minučių. Sutarkuotus gumbus skanu valgyti žalius, dera su morkomis, obuoliais, ananasais, riešutais. Salierų žaluma labai tinka kartu. Gardinama petražolėmis, čiobreliais, citrinų sultimis, actu.

Mano šeima pamėgo keletą vokiečių šeimininkių dažnai ruošiamų šių daržovių patiekalų. Siūlau pamėginti.

Įdarytos kaliaropės

Reikės: 4 didesnių kaliaropių, 0,5 l daržovių sultinio, 2 nedidelių svogūnų, 8 šaukštų kvietinių kruopų, 4 šaukštų kapotų riešutų, 2 kiaušinių, šaukštelio kapotų petražolių, šaukšto kapotų progailių, 100 g grietinės, šaukštelio krakmolo, šaukštelio druskos.

Kaliaropių gumbus nuplaukite, nulupkite, o jaunus lapelius nuplaukite, nusausinkite ir atidėkite. Kaliaropes dėkite į sultinį ir virkite uždengtame puode. Išvirusias išgriebkite ir atvėsinkite. Gumbo viršūnę (apie trečdalį) nupjaukite, vidų išskobkite, nupjautą dalį ir išskobtąją susmulkinkite. Įdėkite susmulkintą svogūną, įmaišykite kruopų, riešutų, kiaušinių, įberkite druskos, pipirų. Paruoštą įdarą sukimškite į kaliaropės vidų, dėkite į troškintuvą, įpilkite dalį sultinio ir troškinkite apie 15 minučių. Vėliau kaliaropes išimkite ir laikykite inde šiltai. Likusį skystį perkoškite, dėkite grietinę ir gerai išmaišykite. Krakmolą užpilkite trupučiu šalto vandens, įmaišykite į padažą, užvirinkite. Pasūdykite, suberkite žalumynus ir šiuo padažu užpilkite kaliaropes. Patiekite su bulvių koše. Tikrai labai gardu ir sveika!

Griežčiai pikantiškame padaže

Reikės: 800 g griežčių, šaukštelio druskos, 3 šaukštų sviesto, 2 šaukštų miltų, 2 šaukštų cukraus, 80 ml portveino.

Kruopščiai nuplautus ir nuluptus griežčius supjaustykite kubeliais ir virkite pasūdytame vandenyje, uždengę puodą, apie 20 minučių. Išvirusius išgriebkite sietu. Pusę litro sultinio atpilkite ir pasidėkite. Didesniame puode ištirpinkite 2 šaukštus sviesto, suberkite miltus, maišydami šiek tiek pagruzdinkite. Po truputį supilkite sultinį, paplakite šluotele ir dar keletą minučių stipriai pavirinkite. Tuomet sudėkite griežčių kubelius. Likusį sviestą (1 šaukštą) ištirpinkite mažame puodelyje, į jį suberkite cukrų, ir maišydami pagruzdinkite iki karamelės. Supilkite portveiną, išmaišykite ir pagardą supilkite ant griežčių. Dar kokias 5 minutes viską pavirkite ant silpnos ugnies. Patiekite su bulvėmis, gausiai apibertomis petražolėmis, labai tinka ir prie kiaulienos kepsnio.

Galite gaminti griežčius ir su bešamelio padažu. Tuomet pusę sultinio reikės pakeisti pienu, gardinti druska, pipirais, muskato riešutu, o vietoj cukraus karamelės dėkite pjaustytų laiškinių česnakų.

Saldrūgštės salierų salotos

Reikės: 500 g salierų šaknies, 2 šaukštų citrinų sulčių, 1 didesnio rūgštaus obuolio, kelių ananaso griežinėlių (apie 200 g), baltųjų pipirų, druskos, 2 šaukštelių klevų sirupo, 80 ml grietinėlės, 50 g graikinių riešutų.

Gerai nuplaukite saliero šaknį, nulupkite ir supjaustykite šiaudeliais. Tuoj pat apšlakstykite citrinos sultimis. Obuolį paruoškite taip pat, supjaustykite šiaudeliais ir sumaišykite su salieru. Ananaso griežinėlius (apie 1 cm storio) nulupkite, supjaustykite plonomis skiltelėmis, sudėkite kartu į dubenį su salieru ir obuoliu. Grietinėlę sumaišykite su sirupu, padruskinkite. Berkite pipirus ir užpilkite ant salotų. Užbarstykite kapotais riešutais. Jei jums salotos per saldžios, pašlakstykite dar citrinos sultimis. Labai sveika!

Receptais pasidalino gerb. Eugenija

Atsargos stiklainėliuose…

Marinuoti burokėliai su cukinija

Reikės: 3 kg virtų burokėlių, 2 kg cukinijų, 1 kg svogūnų, 200 ml aliejaus, 200 ml acto (9 proc.), 2 ropelių česnako, 1 šaukštelio pipirų, 2 šaukštų druskos.

Burokėlius ir cukinijas sutarkuokite burokine tarka. Svogūnus supjaustykite plonais griežinėliais.

Į puodą supilkite aliejų, suberkite svogūnus ir kepkite, kol jie šiek tiek suminkštės. Tuomet sudėkite tarkuotus burokėlius ir cukinijas, suberkite cukrų, druską. Maišydami virkite apie 10 min.

Supilkite actą, suberkite smulkiai pjaustytas česnako skilteles, pipirus. Patroškinkite dar 5 min. ir sudėkite viską į iškaitintus stiklainius.

Marinuoti cukinijų saldainiukai žiemai

Reikės: 5 litrų pjaustytų kubeliais cukinijų, 500 g cukraus, 500 ml apelsinų sulčių, 1 šaukšto citrinos rūgšties.

Cukinijų kubelius suberkite į didelį puodą ir užpilkite cukrumi. Palikite parai pastovėti, kad išsiskirtų sultys. Po paros į cukinijas supilkite apelsinų sultis ir citrinos rūgštelę. Viską išmaišykite ir pamaišydami pakaitinkite iki užvirimo. Kai užvirs, karštus cukinijų gabaliukus su visu sirupu supilstykite į švarius, iškaitintus stiklainius ir sandariai užsukite.

Troškinti kopūstai su grybais į stiklainiuką

Reikės: 1 kg grybų, 5 kg kopūstų, 1 kg svogūnų, 1 kg morkų, 300 g pomidorų padažo, 1 stiklinės vandens, 0,5 stiklinės aliejaus, pipirų, 1 šaukštelio aitriosios paprikos miltelių.

Pirmiausia apvirkite supjaustytus miško grybus. Jeigu naudojate pievagrybius, to daryti nereikia.

Svogūnus supjaustykite kubeliais ir apkepkite aliejuje. Kopūstus supjaustykite plonomis juostelėmis, morkas sutarkuokite. Į puodą pilkite aliejuje, sudėkite morkas ir kopūstus, pilkite vandenį, patroškinkite 10–15 minučių.Po to sudėkite kepintus svogūnus ir troškinkite apie pusvalandį. Į troškinį sudėkite grybus, druską ir pipirus. Troškinkite, kol kopūstai suminkštės. Tuomet dėkite pomidorų padažą ir troškinkite dar 10–15 minučių. Karštą mišrainę sudėkite į švarius stiklainius ir sandariai uždarykite.

Cukinijų, pupelių ir obuolių mišrainė

Reikės: 4 kg pjaustytų cukinijų, 2 kg virtų pupelių, 2 kg rūgščių obuolių, 2 kg svogūnų, 0,5 kg morkų, 4 saldžių paprikų, 2 stiklinių aliejaus, 1,5 stiklinės acto, 300 g cukraus, druskos, pipirų, džiovintų raudonėlių.

Morkas sutarkuokite stambia tarka, paprikas ir svogūnus supjaustykite norimo dydžio kubeliais.

Viską kartu apkepkite aliejuje. Obuolius nulupkite ir sutarkuokite. Į puodą dėkite cukinijas, virtas pupeles, obuolius, morkas, paprikas ir svogūnus. Įberkite cukraus, druskos, raudonėlių, pipirų ir supilkite actą. Viską troškinkite apie 20 min. Karštą mišrainę sudėkite į stiklainius ir sandariai uždarykite.

Šis tas apie daržovių ruošimą…

Svarbiausia – maistui naudokime tik šviežias, tinkamai laikomas daržoves. Geriausia – savo aplinkoje užaugintas, nes tik taip pajusite ne tik skonį, bet ir tikrąjį kvapą, pasimėgausite jų traškumu.

Virti, troškinti ar kepti? Kaip geriausia ruošti daržoves? Tai amžini klausimai, į kuriuos kiekviena šeimininkė turi savo atsakymą. Tačiau jei virsite ar troškinsite daržoves su trupučiu vandens ir riebalų – visuomet turėsite dar ir sultinio padažui. Neišpilkite sūdyto šparaginių pupelių nuoviro! Jis tiks gardžiai sriubai išvirti.

Svarbu daržoves ruošti atitinkamoje temperatūroje, kad neprarastų vitaminų, traškumo ir kitų naudingų savybių. Svarbu ir indai. Hermetiškuose puoduose daržovės išverda labai greitai, jų galima net nesūdyti, tik pagardinti prieskoniais, žalumynais ar trupučiu vyno.

Daržoves geriau ruošti vienam kartui, kad nereikėtų šildyti. Nelaikykite likusių šiltai, šildykite likusias labai trumpai, o, pav., špinatų – visai nešildykite – jie išskirs kenksmingas organizmui medžiagas, nuo kurių vaikai gali ir apsinuodyti.

Atsiminkite, kad iš šviežių daržovių galima pagaminti daug daugiau patiekalų, nei esame įpratę.

Domėkitės, ieškokite naujų salotų ir užkandžių receptų, derinių. Neapdorodami daržovių termiškai, išsaugosite ir daugiau naudingų medžiagų.

Bet štai šparaginių pupelių žalių nevalgome! Jas būtina nors 10 min. apvirti 100 laipsnių temperatūroje.

Jeigu ruošiate žalias daržoves, labai atidžiai jas nuvalykite ir pašalinkite netinkamas valgymui dalis, kaip antai tamsiąsias ir kietas porų lapų dalis, kopūstų gūžės viršutinius lapus, nuplėškite lapinių salotų netinkamus ir pažeistus lapus, nupjaukite daržovių sumedėjusius lapkočius, išvalykite gerai gumbiavaisių įdubimus.

Pašalinę ar išpjaustę netinkamus valgymui žiedpumpurius,kotus, kotgalius, pertvaras, daržovių jau nebeplauname, kad per pažeistas vietas neprarastume vitaminų.

Pomidorų ar paprikų odelę pašalinti bus lengviau nuplikius verdančiu vandeniu. Paprikas dar pakaitinus orkaitėje, odelė pati sutrūkinėja.

Nuvalytas daržoves visuomet perliekite verdančiu vandeniu!