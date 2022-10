Birštono PSPC – ambulatorinės paslaugos, užtikrinančios pirminę sveikatos priežiūrą

Birštono pirminės sveikatos priežiūros centre teikiamos visos ambulatorinės paslaugos, todėl gyventojams nereikia vykti į kitų miestų gydymo įstaigas. Centre atliekami laboratoriniai tyrimai, užrašoma ir įvertinama elektrokardiograma, skiepijama nuo įvairių ligų, taip pat atliekamos intraveninės procedūros. Be to, rudenį centras pacientus pasitinka gerokai sutrumpėjusiu registracijos laiku ir trimis šeimos gydytojais.

Nuo šių metų spalio 21 d. Birštono pirminės sveikatos priežiūros centre medicinos paslaugas teiks trys šeimos gydytojai, medicinos gydytojas-pediatras, ginekologas, odontologas ir burnos higienistas. Šiuolaikiškos centro patalpos pritaikytos visiems čia besilankantiems – vaikams, suaugusiems, senjorams bei pacientams su negalia.

Nuo laboratorinių tyrimų – iki šviesos terapijos

Centre atliekami laboratoriniai tyrimai ir gydytojas gali skubos tvarka paskirti gydymo planą, užrašoma elektrokardiograma, skiepijama nuo gripo, erkinio encefalito, sustiprinančiąja COVID-19 doze, vaikai skiepijami vadovaujantis profilaktinių ligų kalendoriumi, taip pat atliekamos intraveninės procedūros, kurių teikimo sąlygos prilygsta dienos stacionarui, kai pacientui yra paskiriama palata, kurioje po procedūrų jis gali likti pailsėti.

Centre taip pat atliekama pasaulyje pirmaujanti ir Nobelio premiją pelniusi ,,Bioptron“ gydomosios šviesos terapija. Čia veikia karščiavimo kabinetas, kuris sumažina riziką karščiuojantiems pacientams platinti ligas kitų pacientų atžvilgiu. Kabinete atliekami COVID-19 antigeno testai, laboratoriniai tyrimai, užrašoma ir įvertinama elektrokardiograma bei atliekamos kitos reikalingos procedūros. Centras, pagal poreikį, bendradarbiauja su įstaigomis, kurios teikia ambulatorines paslaugas paciento namuose.

Birštono pirminės sveikatos priežiūros centre yra įkurtas ir Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius, kuriame paslaugas teigia gydytojas-geriatras, masažistas, kineziterapeutas, socialinis darbuotojas, slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai. Skyriaus pacientams organizuojami užsiėmimai, kurie skatina atnaujinti bendravimo, judėjimo bei socialinius įgūdžius. Norinčiųjų patekti į skyrių poreikis yra didelis, todėl sudaryta laukiančių pacientų eilė.

Pacientų patogumui – sutrumpėjęs registracijos laikas

Birštono PSPC tikslas – aukšta pacientų aptarnavimo kokybė, kurios užtikrinimui buvo reorganizuotas registratūros darbas, o kolektyvą papildė registratūros administratorė, turinti patirties klientų aptarnavimo srityje. Pacientų registracija vykdoma tiesiogiai per elektroninę sistemą, todėl pacientų vizitų laikai yra pakankamai tikslūs – jiems nereikia ilgai laukti, o medikų darbas planuojamas dar efektyviau. Pavyzdžiui, 2022 m. balandžio mėn. vizito pas gydytoją reikėjo laukti apie 25–30 dienų, o šiandien laukimo periodas sumažėjo iki 7–10 d.

Pirminės sveikatos priežiūros centro administracija prašo pacientų supratingumo ir kantrybės dėl vaistų, konsultacijos telefonu, pažymos ar siuntimo išrašymo, kuriems galioja tokia pati tvarka kaip ir kontaktiniam vizitui. Gydytojas turi dar kartą peržiūrėti paciento ligos istoriją išrašo paruošimui ar vaistų paskyrimui tam, kad vaistų naudojimas nebūtų perteklinis ir žalingas pacientui. Taip pat centras kviečia visus birštoniečius savo sveikata rūpintis nuolatos, planuojant vizitus ir registruojantis iš anksto. Skubiais atvejais pacientai pas gydytojus priimami tą pačią dieną.