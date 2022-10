Pasikeitę įpročiai lemia gerą savijautą ir sveikatą

Vasaros metu daugelis buvo labiau atsipalaidavę, tačiau prasidėjus šaltajam sezonui ypač svarbu būti socialiai atsakingiems ir laikytis prevencinių ir apsaugos priemonių, padedančių apsisaugoti nuo klastingos COVID-19 infekcijos.

Svarbu apsaugoti save ir savo aplinką ir prisiminti, kad neatsakingi veiksmai gali sukelti tik dar didesnę grėsmę visuomenei.

Apie imuniteto stiprinimą ir tinkamos asmeninės higienos svarbą pasakoja vaistininkas Tautvydas Endriukaitis. Pasak jo, tinkami įpročiai padeda apsisaugoti ne tik nuo COVID-19 infekcijos, bet ir kitų pavojingų užkrečiamųjų ligų.

Rekomenduoja naudoti

Vaistininkas pastebi, kad atsakingi žmonės viešose vietose ir transporte vis dar dėvi medicinines veido kaukes arba respiratorius, nors šiuo metu jos yra neprivalomos.

„Labai teisingas sprendimas, taip turėtume elgtis visi“, – tvirtina jis ir pataria rinktis kaukes, kurios gerai priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.

Be to, uždarose viešose erdvėse reikėtų stengtis laikytis saugaus atstumo nuo aplinkinių, dažnai ir kruopščiai plauti rankas, naudoti rankų dezinfekavimo priemones, neliesti akių, nosies, burnos.

„Prisiminkime kosėjimo, čiaudėjimo taisykles – tai vertėtų daryti į servetėlę arba sulenktą alkūnę. Taip pat labai svarbu vėdinti gyvenamąsias ar darbo patalpas ir, žinoma, vengti fizinio kontakto su sergančiais asmenimis, kurie turi didesnę riziką sirgti ar turėti sunkias COVID-19 komplikacijas“, – sako T. Endriukaitis.

Vaistininkas primena sveikos ir subalansuotos mitybos bei fizinio aktyvumo svarbą: „Nepamirškime grūdintis, tinkamai, sveikai ir visavertiškai maitintis, gerai pailsėti, kuo daugiau judėti gryname ore. Jei jaučiate, kad to trūksta, stiprinkitės vartodami imuninei sistemai skirtus maisto papildus. Labai tinka kompleksiniai papildai su ežiuole, su vitaminais C, D bei kitais vitaminais ir mineralais.“

Sumažinama rizika užsikrėsti kitomis ligomis

Atsakingai laikydamiesi pagrindinių rekomendacijų asmenys sumažina tikimybę užsikrėsti ir kitomis užkrečiamosiomis ligomis.

Vaistininkas sako, kad nors pagrindinės prevencinės ir apsaugos rekomendacijos daugeliui yra puikiai žinomos, kai kurie tai itin greitai pamiršta. Ypač tuomet, kai šios priemonės tampa neprivalomos.

„Laikydamiesi rekomendacijų galime užkirsti kelią ne tik COVID-19, bet ir kiekvienais metais mus užklumpančiam gripui. Taip pat apsisaugoti nuo kitų oru plintančių ligų, tokių, kaip tuberkuliozės, pneumokokinės infekcijos, ūminės viršutinės kvėpavimo takų infekcijos, meningokokinės infekcijos ir kitų“, – akcentuoja T. Endriukaitis. Ir priduria: „Ne veltui Japonijoje bei kitose Azijos šalyse žmonės kasdien taip elgiasi jau daug metų. Tai prisideda prie jų ilgaamžiškumo, apie kurį tikriausiai daugelis esame girdėję.“

Geroji pandemijos pusė – nauji įpročiai

Pastarieji pasaulinės pandemijos metai daugelį privertė pakeisti savo higienos įpročius.

„Paradoksalu, tačiau tai geroji pandemijos pusė – visi tapome labiau išprusę ir atsakingesni. Pamenate, prieš pandemiją gatvėje kaukę dėvintis žmogus daugeliui atrodydavo keistuolis, traukdavo smalsuolių žvilgsnius, o šiomis dienomis tai yra visiškai įprasta“, – sako vaistininkas.

Jo teigimu, anksčiau žmonės taip nesirūpindavo rankų švara, o dabar dažno žmogaus rankinėje, kišenėje ar automobilio pirštinių skyrelyje galime rasti purškiklį su dezinfekciniu skysčiu rankoms. „Taip pat grįžę iš viešosios vietos tikrai nusiplausime rankas, o pabuvę uždaroje, pilnoje žmonių patalpoje, viską pravėdinsime – visa tai tapo įprasta“, – teigia jis.

Kaip elgtis pajutus COVID-19 būdingus simptomus?

Vaistininkas pabrėžia – pajutus COVID-19 būdingus simptomus, tokius, kaip karščiavimą, kosulį, pasunkėjusį kvėpavimą, staigų uoslės, skonio praradimą ar susilpnėjimą, pirmiausia reikėtų atlikti COVID-19 greitąjį antigeno testą namuose.

Jeigu jūsų aplinkoje jau buvo sergančiųjų COVID-19, tuomet keletą greitųjų antigeno testų naudinga turėti savo namų vaistinėlėje, kad bet kada galėtumėte išsitirti.

„Šiandien jie kainuoja vos kelis eurus ir yra prieinami visose internetinėse vaistinėse ir daugelyje parduotuvių“, – pažymi T. Endriukaitis.

Jei testas teigiamas, reikėtų skubiai kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Kol jaučiate simptomus, būkite atskiroje patalpoje nuo kitų šeimos narių. Tais atvejais, kuomet būtina bendrauti su kitais asmenimis, rekomenduojama dėvėti respiratorių ar medicininę kaukę, kuo dažniau vėdinti gyvenamąją patalpą bent 10 minučių plačiai atvėrus langą.

Taip pat svarbu kuo dažniau plauti rankas su muilu, jas muiluojant ne trumpiau nei 20 sekundžių, o dažnai liečiamus paviršius gyvenamojoje vietoje, tokius kaip durų rankenas, stalų paviršius, pultelius ar šaldytuvo rankenas, kasdien valyti dezinfekciniais valikliais.

„Jeigu sergate, derėtų vengti rizikos užkrėsti aplinkinius žmones. Geriau likti namuose, jei įmanoma, neiti į darbą ar ugdymo įstaigą ir nesilankyti kitose žmonių susibūrimo vietose. Tai gali išgelbėti ne tik sveikatą, bet ir gyvybę“, – akcentuoja vaistininkas.

Būkime atsakingi ir sveiki

„Visi žinome, kaip peršalimo ligos ar negalavimai gali užklupti mus nepasiruošus ir pakeisti mūsų kasdienybę. Su peršalimų paūmėjimu susiduriame kiekvieną šaltąjį metų sezoną, kai dažnas žmogus pradeda lengviau ar sunkiau sirguliuoti ir kreipiasi į mus konsultacijos ar pagalbos. Prie visų sirgimų prisidėjus dar ir COVID-19, į kiekvieną peršalimo sezoną ir atskirą atvejį žiūrime dar rimčiau, nes dar visai neseniai pamatėme, koks nenuspėjamas ir pavojingas gali būti COVID-19“, – sako vaistininkas.

Jo teigimu, taip pat negalima pamiršti to, kad COVID-19 infekcijai yra būdingos mutacijos, kurių metu keičiasi ne tik virusas, bet ir simptomai bei sirgimo eiga.

„Nors situacija šalyje šiuo metu yra valdoma, ji nuolat kinta ir tikrai neleidžia atsipalaiduoti. Suprantame, kad jau dabar privalome ruoštis, pradėti rūpintis savo ir artimųjų sveikata, nelaukiant prognozuojamo sergamumo augimo. Pačiu blogiausiu atveju, atsiradus naujai COVID-19 mutacijai, teoriškai įmanomas panašus scenarijus į ankstesnį. Tad būkime atsakingi ir sveiki“, – įvertinti pandemijos grėsmę ir nepamiršti pagrindinių saugumo rekomendacijų kviečia T. Endriukaitis.

COVID-19 tyrimo eiga

Pagal šiuo metu galiojančias rekomendacijas, jei susirgusio žmogaus artimoje aplinkoje yra patvirtintas COVID-19 ligos atvejis arba jei asmuo gauna teigiamą parduotuvėje arba vaistinėje įsigyto savikontrolės greitojo antigeno testo rezultatą, šeimos gydytojas gali patvirtinti COVID-19 ligos diagnozę, nekviesdamas paciento atvykti į polikliniką.

Tačiau svarbu žinoti, kad savikontrolės greitojo antigeno testo pagrindu negalės būti išduodamas ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas. Norėdami gauti šį dokumentą, gyventojai turės gauti gydytojo siuntimą ir atvykti išsitirti į gydymo įstaigą.

Be to, primenama, kad, pajutę COVID-19 ligai būdingus simptomus, gyventojai gali kreiptis į artimiausią sutartį su teritorine ligonių kasa turinčią šeimos medicinos paslaugas teikiančią gydymo įstaigą, net jeigu nėra prie jos prisiregistravę. Jeigu asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, mokėti už gydytojo konsultaciją ir tyrimą nereikės. Tai gali būti aktualu atostogaujantiems ir dėl kitų priežasčių iš gyvenamosios vietos išvykusiems žmonėms.

Daugiau apie COVID-19 tyrimą, prevencinių ir apsaugos priemonių rekomendacijas, naudingus kontaktus gyventojams ar kitos su pasauline pandemija susijusios aktualios informacijos galima rasti tinklalapyje www.koronastop.lrv.lt arba paskambinus numeriu 1808.