Kaip sutaupyti šildant namus šią žiemą? 5 Praktiški patarimai

Turbūt jokio vartotojo nedžiugina naujienos, kad dėl pasikeitusios geopolitinės padėties labai staigiai ir labai smarkiai pakilo visų išteklių kainos. Blogiausia tai, kad jos gali augti ir toliau, todėl tai, ką matome dabar – nebūtinai istorijos pabaiga. Augančios kainos ir nestabilumas rinkoje yra puiki paskata pasirūpinti žiniomis apie tai, kaip geriau taupyti ir sumažinti sąskaitas, kurias reikia apmokėti mėnesio gale.

Į sėkmingą sutaupymą įeina ne tik geresnė įranga, kaip kad taupesni šildytuvai. Tai apima ir mūsų įpročius bei požiūrį į visą šildymo sezoną. Tad, pradėkime.

Įsigykite programuojamą ir/ar išmanų termostatą

Išmaniosios technologijos populiarėja ne veltui. Įvairiose srityse jas pritaikyti yra ir patogu, ir naudinga jums. Programuojamas termostatas gali veikti pastoviu, jūsų nustatytu, bet tuo pačiu metu ir lengvai kečiamu režimu. Pavyzdžiui, logiška, kad kol nesate namie, šildyti tiek daug neapsimoka. Galite nustatyti, kad temperatūra tuo metų nenukristų žemiau 18,5 °C. Na, o kai pagal grafiką jau turėtumėte būti namuose – tebūnie termostatas palaiko 21 °C temperatūrą.

Galite užprogramuoti termostatą taip, kad jis pradėtų šildyti namus iki 21 °C prieš pat jums grįžtant iš darbo ir įeiti į jau šiltus namus. Išmaniosios technologijos procesą padaro dar patogesniu, kadangi programuoti galite nuotoliniu būdu, per išmanųjį telefoną ir parametrus keisti net realiu laiku.

Bent šiek tiek sumažinkite temperatūrą

Jeigu tikrai turite tikslą sutaupyti, svarbu, kaip minėjome, suderinti technologines inovacijas su pakeistais poreikiais. Net toks mažas pakeitimas, kaip 8 valandas sumažinus temperatūrą 1 laipsniu turėtų leisti sutaupyti ~2% nuo bendrų šildymo išlaidų.

Turbūt suprantate, kad įšildyti patalpas reikia tikrai daug energijos. Tačiau pasiekus tam tikrą ribą, norint dar labiau padidinti temperatūrą, energijos poreikiai didėja geometrinės progresijos principu. Tai reiškia, kad padidinti temperatūrą 10% jau reikės neproporcingai daugiau padidinti sąnaudas.

Visgi negalvokite, kad turėtumėte sumažinti temperatūrą tiek, jog savo pačių namuose jaustumėtės visiškai nepatogiai ir nejaukiai. Svarbiausia rasti pusiausvyrą tarp taupumo, kompromisų ir geros savijautos. Galbūt pats laikas dovanų paprašyti vilnonių kojinių?

Patikrinkite patalpų sandarumą, ypač aplink langus

Didele problema, ypač senesnės statybos daugiabučiuose ar tarpukariu statytuose namuose tampa gerokai mažesnis patalpų sandarumas. Nepriklausomai nuo to, koks efektyvus yra šildymo sprendimas, tam tikru lygiu šaltis iš lauko vis tiek prasiskverbia į vidų. Atlikus sandarumo testą ir užkamšius skyles bei angas galima gerokai padidinti komfortą patalpose bei išvengti traukiančio šalčio bei – sumažinti išlaidas.

Atlikus sandarumo testą su termovizoriumi, gali būti nustatytos tos jūsų būsto vietos, kurias patobulinus, pavyzdžiui, įrengus kokybišką izoliaciją ar užsandarinus iš naujo, būtų galima padidinti šildymo efektyvumą.

Internete yra daug šios paslaugos tiekėjų, kurie gali padėti nustatyti naujas galimybes taupyti žiemą. Taip pat galite pasinaudoti sandarikliais, porolonu ar kitais būdais užkimšti vietas palei langus, kad šiluma mažiau pabėgtų į lauką, o šaltis mažiau okupuotų orą viduje.

Investuokite į energetiškai naudingesnį šildymą (nuosavame name)

Kalbame apie šilumos siurblius oras-oras arba oras-vanduo. Nors ekstremalaus šalčio sąlygomis jų efektyvumas nėra didelis, tačiau didžiąją dalį žiemos jie tikrai yra labai naudingi. Jeigu gyvenate nuosavuose namuose, galite gauti paramą ne tik tokio šilumos siurblio, tačiau ir saulės elektrinės statyboms. Kartu sudėjus, tokių sprendimų derinys gali sutaupyti sumažinti šildymo išlaidas daugybe procentų ar net kartų.

Pakeiskite senus radiatorius

Net jei jūsų senesnis radiatorius vis dar šildo, tikrai naudinga apsvarstyti galimybę jį pakeisti, nes laikui bėgant gali kilti problemų. Pakeitus radiatorių įmanoma išspręsti problemas namuose, kur vienose vietose būna per šalta. Be to, modernios konstrukcijos geriau ir efektyviau paskleidžia šilumą po erdvę bei efektyviau naudoja energiją.

Modernūs radiatoriai net yra suderinami su išmaniosiomis technologijomis ar turi atskirus termostatus. Tai leidžia jums tiksliai ir pagal poreikį kontroliuoti kiekvieno kambario temperatūrą.